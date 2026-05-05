16. etapa na Giro d'Italia 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

    Giro d'Italia 2026 - 16. etapa: profil, trasa, mapa. (Autor: giroditalia.it)
    Sportnet|5. máj 2026 o 11:15
    Pozrite si podrobný profil 16. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia 2026 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Dátum:

    utorok, 26. mája

    Štart:

    Bellinzona o 13.45 h

    Cieľ:

    Carí o 17.15 h

    Dĺžka:

    113 km

    Profil:

    horský

    Prémie:

    32,2 km: horská prémia 3. kategórie

    43,5 km: horská prémia 2. kategórie

    54,2 km: horská prémia 3. kategórie

    65,5 km: horská prémia 2. kategórie

    74,7 km: šprintérska prémia

    100,6 km: bonifikačná prémia

    113 km: horská prémia 1. kategórie

    Záverečný súťažný blok tohtoročného Gira d'Italia paradoxne otvorí etapa, ktorá sa celá pôjde na území Švajčiarska. Začína sa v Bellinzone, pričom po 22 km sa jazdci dostanú na okruh s dvoma stúpaniami.

    Absolvujú ho dvakrát, pričom najskôr ich čaká stúpanie Torre (4,2 km s priemerným sklonom 6,2 %) a potom trojkilometrová stena Leontica.  

    To všetko však bude len predohrou pred záverečným cieľovým stúpaním v meste Carí. To má 11,7 km a priemerný sklon osem percent. Záverečný kilometer dosahuje až 13-percentný sklon. 

    Pred dvoma rokmi finišovala na tomto kopci etapa pretekov Okolo Švajčiarska. Z víťazstva sa tešil Adam Yates pred tímovým kolegom Joaom Almeidom.

    Mapa 16. etapy na Giro d'Italia 2026

