16. etapa na Giro d'Italia 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

Dátum:
utorok, 26. mája
Štart:
Bellinzona o 13.45 h
Cieľ:
Carí o 17.15 h
Dĺžka:
113 km
Profil:
horský
Prémie:
32,2 km: horská prémia 3. kategórie
43,5 km: horská prémia 2. kategórie
54,2 km: horská prémia 3. kategórie
65,5 km: horská prémia 2. kategórie
74,7 km: šprintérska prémia
100,6 km: bonifikačná prémia
113 km: horská prémia 1. kategórie
Záverečný súťažný blok tohtoročného Gira d'Italia paradoxne otvorí etapa, ktorá sa celá pôjde na území Švajčiarska. Začína sa v Bellinzone, pričom po 22 km sa jazdci dostanú na okruh s dvoma stúpaniami.
Absolvujú ho dvakrát, pričom najskôr ich čaká stúpanie Torre (4,2 km s priemerným sklonom 6,2 %) a potom trojkilometrová stena Leontica.
To všetko však bude len predohrou pred záverečným cieľovým stúpaním v meste Carí. To má 11,7 km a priemerný sklon osem percent. Záverečný kilometer dosahuje až 13-percentný sklon.
Pred dvoma rokmi finišovala na tomto kopci etapa pretekov Okolo Švajčiarska. Z víťazstva sa tešil Adam Yates pred tímovým kolegom Joaom Almeidom.