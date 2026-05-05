    2. etapa na Giro d'Italia 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

    Giro d'Italia 2026 - 2. etapa: profil, trasa, mapa.
    Giro d'Italia 2026 - 2. etapa: profil, trasa, mapa. (Autor: giroditalia.it)
    Sportnet|5. máj 2026 o 10:05
    ShareTweet0

    Pozrite si podrobný profil 2. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia 2026 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Dátum:

    sobota, 9. mája

    Štart:

    Burgas o 11:50 h

    Cieľ:

    Veliko Tarnovo o 17:15 h

    Dĺžka:

    221 km

    Profil:

    zvlnený

    Prémie:

    100,4 km: šprintérska prémia

    116,3 km: horská prémia 3. kategórie


    134,1 km: horská prémia 3. kategórie


    205,5 km: bonifikačná prémía

    210,6 km: horská prémia 3. kategórie

    Už v druhej etape Gira d'Italia sa ukáže, v akej forme sú jednotliví kandidáti na celkové poradie. Po prvých sto kilometroch budú môcť šprintéri rozšíriť svoj bodový zisk v súťaži o cyklámenový dres.

    Následne pelotón začne stúpať na horskú prémiu Byala, po ktorej nasleduje ďalšia vrchárska prémia Vratnik. Ďalšie kľúčové body čakajú na pretekárov až v záverečných pätnástich kilometroch.

    Najprv príde na rad bonifikačná prémia, po ktorej začne stúpanie na poslednú horskú prémiu Lyaskovets Monastery. Keďže z vrcholu zostáva do cieľa iba jedenásť kilometrov, vrchári tu môžu otestovať konkurenciu.

    Ani záver etapy nebude jednoduchý, keďže 2500 metrov pred cieľom je pripravený úsek s mačacími hlavami, pričom najprudší úsek má deväťpercentný sklon. Nie je vylúčené, že sa tu vytvoria časové rozdiely.

    O víťazstvo by mohli bojovať vrchári s kvalitným šprintom, ardénski klasikári alebo odolní šprintéri, ktorí však musia udržať tempo vrchárov cez Lyaskovets. Vylúčený nie je ani úspech unikajúcej skupiny.

    Mapa 2. etapy na Giro d'Italia 2026

    Mapa: 2. etapa na Giro d'Italia 2026.
    Mapa: 2. etapa na Giro d'Italia 2026. (Autor: giroditalia.it)
    Cyklistika

    Cyklistika

    Giro d'Italia 2026 - 6. etapa: profil, trasa, mapa.
    Giro d'Italia 2026 - 6. etapa: profil, trasa, mapa.
    6. etapa na Giro d'Italia 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»2. etapa na Giro d'Italia 2026 - podrobný profil, trasa a prémie