2. etapa na Giro d'Italia 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

Dátum:
sobota, 9. mája
Štart:
Burgas o 11:50 h
Cieľ:
Veliko Tarnovo o 17:15 h
Dĺžka:
221 km
Profil:
zvlnený
Prémie:
100,4 km: šprintérska prémia
116,3 km: horská prémia 3. kategórie
134,1 km: horská prémia 3. kategórie
205,5 km: bonifikačná prémía
210,6 km: horská prémia 3. kategórie
Už v druhej etape Gira d'Italia sa ukáže, v akej forme sú jednotliví kandidáti na celkové poradie. Po prvých sto kilometroch budú môcť šprintéri rozšíriť svoj bodový zisk v súťaži o cyklámenový dres.
Následne pelotón začne stúpať na horskú prémiu Byala, po ktorej nasleduje ďalšia vrchárska prémia Vratnik. Ďalšie kľúčové body čakajú na pretekárov až v záverečných pätnástich kilometroch.
Najprv príde na rad bonifikačná prémia, po ktorej začne stúpanie na poslednú horskú prémiu Lyaskovets Monastery. Keďže z vrcholu zostáva do cieľa iba jedenásť kilometrov, vrchári tu môžu otestovať konkurenciu.
Ani záver etapy nebude jednoduchý, keďže 2500 metrov pred cieľom je pripravený úsek s mačacími hlavami, pričom najprudší úsek má deväťpercentný sklon. Nie je vylúčené, že sa tu vytvoria časové rozdiely.
O víťazstvo by mohli bojovať vrchári s kvalitným šprintom, ardénski klasikári alebo odolní šprintéri, ktorí však musia udržať tempo vrchárov cez Lyaskovets. Vylúčený nie je ani úspech unikajúcej skupiny.