14. etapa na Giro d'Italia 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

Dátum:
sobota, 23. mája
Štart:
Aosta o 12:55 h
Cieľ:
Pila o 17:15 h
Dĺžka:
133 km
Profil:
horský
Prémie:
18,1 km: horská prémia 1. kategórie
53,9 km: šprintérska prémia
61,8 km: horská prémia 3. kategórie
82,3 km: horská prémia 1. kategórie
92,1 km: horská prémia 2. kategórie
116 km: bonifikačná prémia
133 km: horská prémia 1. kategórie
Etapa s poradovým číslom 14 patrí medzi vôbec najťažšie v itinerári 109. ročníka Gira d'Italia. Pretekári sa budú musieť popasovať s piatimi vrchárskymi prémiami a horským dojazdom, ktorý má 16 km.
Hneď po štarte sa začne takmer 16-kilometrové stúpanie na Saint-Barthélémy, kde uvidíme pokusy o vytvorenie vedúcej skupiny.
Po prekonaní vrcholu bude nasledovať dlhý zjazd, šprintérska prémia v obci Roisan a horská prémia tretej kategórie - najľahšia v rámci dňa.
Od 75. kilometra príde na rad kopec Lin Nior a plynule bude nasledovať Derrogne. Po nich dostane pelotón šancu na oddych v zjazde a bude sa pripravovať na cieľové stúpanie v lyžiarskom stredisku Pila.
Šestnásťkilometrový kopec má priemerný sklon sedem percent, pričom v posledných štyroch kilometroch bude stúpanie najprudšie.