    14. etapa na Giro d'Italia 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

    Sportnet|5. máj 2026 o 11:05
    Pozrite si podrobný profil 14. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia 2026 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Dátum:

    sobota, 23. mája

    Štart:

    Aosta o 12:55 h

    Cieľ:

    Pila o 17:15 h

    Dĺžka:

    133 km

    Profil:

    horský

    Prémie:

    18,1 km: horská prémia 1. kategórie

    53,9 km: šprintérska prémia

    61,8 km: horská prémia 3. kategórie 

    82,3 km: horská prémia 1. kategórie

    92,1 km: horská prémia 2. kategórie

    116 km: bonifikačná prémia

    133 km: horská prémia 1. kategórie

    Etapa s poradovým číslom 14 patrí medzi vôbec najťažšie v itinerári 109. ročníka Gira d'Italia. Pretekári sa budú musieť popasovať s piatimi vrchárskymi prémiami a horským dojazdom, ktorý má 16 km.

    Hneď po štarte sa začne takmer 16-kilometrové stúpanie na Saint-Barthélémy, kde uvidíme pokusy o vytvorenie vedúcej skupiny.

    Po prekonaní vrcholu bude nasledovať dlhý zjazd, šprintérska prémia v obci Roisan a horská prémia tretej kategórie - najľahšia v rámci dňa.

    Od 75. kilometra príde na rad kopec Lin Nior a plynule bude nasledovať Derrogne. Po nich dostane pelotón šancu na oddych v zjazde a bude sa pripravovať na cieľové stúpanie v lyžiarskom stredisku Pila.

    Šestnásťkilometrový kopec má priemerný sklon sedem percent, pričom v posledných štyroch kilometroch bude stúpanie najprudšie.

