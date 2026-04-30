Kubiš je nadšený, slová majiteľa tímu ho dojali. Na Gire bude mať šance vyhrať etapu

Možno by sa mnohí iní cyklisti rozhodli na jeho mieste inak. V roku 2024 mal Lukáš Kubiš za sebou sériu úspešných výsledkov, čím vzbudil pozornosť aj medzi tímami elitnej kategórie World Tour.
Na stole mal od nich hneď niekoľko ponúk, ale vybral si inú cestu. Podpísal kontrakt s dovtedy málo známym tímom Unibet Tietema Rockets.
Na scéne bol iba druhý rok a založili ho traja youtuberi s cieľom štartovať na Tour de France. Koľko podobných projektov sa už skončilo neúspechom?
Kubiš však vízii mladých majiteľov veril. Zlákala ho rodinná atmosféra, spoločný cieľ a každým dňom je jasnejšie vidieť, že sa rozhodol správne.
Holandský tím s francúzskou licenciou odjazdil v tejto sezóne doteraz všetky štyri monumentálne klasiky a od 8. mája ho čaká ďalšie dobrodružstvo.
Aj v zostave s Kubišom absolvuje debut na Giro d'Italia.
"Štyri roky sme sa pripravovali na tento moment. Je to naša šanca ukázať sa. Nejdeme sa Gira iba zúčastniť, našou misiou je vyhrať etapu na našej prvej Grand Tour," vraví jeden z majiteľov Bas Tietema.
Veľká výzva pre celý tím
Tím odetý do modrých a ružových farieb zmenil pred sezónou 2026 sponzora bicyklov (Rose) a tiež angažoval viaceré významné posily.
Zameral sa na šprintérske dojazdy s Dylanom Groenewegenom na trati a legendárnym Marcelom Kittelom v pozícii trénera a športového riaditeľa.
Už v januári tohto roka prebehli prvé rozhovory o tom, ktorí jazdci by mohli tvoriť finálnu osmičku v prípade udelenia voľnej karty na Grand Tour.
Viacero indícií nahrávalo tomu, že by si Rockets mohli splniť sen o Tour de France, ale organizátor pretekov ASO si ich tento rok nevybral.
"Boli sme z toho dosť sklamaní. Verili sme, že dostaneme voľnú kartu, no o to viac sme sa potom tešili z Gira. Je to veľká výzva pre celý tím a chceme sa pripraviť čo najlepšie," povedal pre Sportnet Lukáš Kubiš.
Jednotkou tímu bude Groenewegen, ktorý má na konte už 81 víťazstiev, ale na Gire ešte nevyhral. Nechýba jeho rozbiehač Elmar Reinders a tiež Karsten Feldmann, ktorý bol pri všetkých jeho triumfoch v sezóne.
Do nominácie na Giro sa dostal aj bronzový medailista z časovky na ME 2025 Niklas Larsen a v horských etapách sa pokúsi presadiť skúsený Wout Poels.
Biely dres bol vždy vpredu
Zostávajúce miesta získali Lukáš Kubiš, jeho český kolega Tomáš Kopecký a muž, ktorý sa v roku 2022 stal vôbec prvým jazdcom tímu - Hartthijs de Vries.
Tejto trojici bola nominácia oznámená spoločne. "Všetci ste zohrali dôležitú úlohu v tom, že sme sa dostali na Giro," vyzdvihol majiteľ Josse Wester.
V prípade Kopeckého ocenil, že hoci mal namierené inam, zrušil to, stal sa súčasťou Rockets a nečakal, ako sa tím vyvinie za zopár rokov.
De Vries mal veľkú zásluhu na rozvoji tímu v jeho začiatkoch a Wester neobišiel ani Kubiša, ktorý vlani vybojoval vyše 1000 UCI bodov.
"Lukáš, zmenil si dynamiku tímu. Tvoj biely dres bol v každých pretekoch vpredu, čo má veľký podiel na tom, ako nás ľudia vnímajú," uviedol Wester, pričom bolo badať, že jeho slová Kubiša dojali.
Slovák je tímový hráč a hoci je práve jeho meno často vo výsledkoch vyššie než jeho kolegov, nikdy im nezabudne poďakovať za odvedenú prácu.
"Ak by išiel na Giro niekto iný namiesto mňa, tešil by som sa s ním. Všetci si to zaslúžia. V tomto je to trochu nespravodlivé. Cyklistika je tímový šport, aj keď sa ide len na jeden výsledok," hovorí Kubiš.
Vidia v ňom potenciál
Unibet Rose Rockets budú mať dosť šancí, aby sa dočkali vytúženého víťazstva na Grand Tour. Hneď v prvej etape na území Bulharska sa očakáva šprintérsky dojazd, v ktorom by Groenewegen nemal chýbať.
"Je to najjednoduchšia cesta, ako si obliecť ružový dres (smiech). Je rozumné ísť v šprintoch pre Dylana, pretože v dojazdoch je oveľa rýchlejší ako ja.
V programe sú aj tri alebo štyri etapy, kde si úlohy vymeníme. Vtedy to bude ťažké pre Dylana a lepšie pre mňa. V dojazdoch do krátkeho kopca viem využiť svoj výkon," hovorí slovenský majster.
Pretekári si na Grand Tour zvyknú vyhliadnuť konkrétne etapy, ktoré majú zakrúžkované v kalendári. Kubiš ich zatiaľ prezradiť nechcel, no verí, že keď dostane príležitosť, využije ju čo najlepšie.
Prítomnosť Groenewegena v tíme rozhodne nevníma ako konkurenciu, práve naopak. Či už od neho alebo od trénera Kittela sa snaží čo najviac naučiť.
"Sú to skvelí ľudia. Je vidieť, že tie skúsenosti sa nedajú nahradiť. Obaja sa mi snažia pomôcť a vidia vo mne potenciál. Som rád, že máme takýchto ľudí, pretože s nimi rastie úroveň celého tímu," uviedol.
Sagan vyhral dve etapy
Kubiš sa stane prvým Slovákom na Gire od roku 2021, keď si pripol štartové číslo Peter Sagan. Na talianskej Grand Tour štartoval dvakrát a v oboch prípadoch sa mu podarilo vyhrať desiatu etapu.
Kubiš bude mať výhodu v tom, že jeho tím sa nesústredí na umiestnenie v celkovom poradí, takže v horských etapách môže trošku šetriť sily.
Účasť na týchto pretekoch je nielen zadosťučinením za doterajšie výsledky, ale takisto veľmi dôležitým bodom v jeho ďalšej cyklistickej kariére.
"Absolvovať trojtýždňové preteky ma opäť posunie dopredu. Veľa ľudí mi hovorilo, že: 'Uvidíš, ako tvoj motor narastie po takýchto pretekoch a keď dobre zregeneruješ, tak budeš do konca sezóny lietať.'
Veľmi sa teším na túto skúsenosť. Bude to drina, ale o tomto som vždy sníval," dodal 26-ročný rodák z obce Detvianska Huta.
Na sociálnych sieťach pobavil aj krátkym videom, keď si pred Girom skladal v mobile svoj fantasy tím. Ako šprintéra si vybral Jonathana Milana, no potom usúdil, že zvoliť Dylana Groenewegena bude lepšie.
Tohtoročné Giro d'Italia sa začne 8. mája v bulharskom Nesebare a skončí 31. mája v Ríme. Na cyklistov čaká 21 etáp v priebehu 24 dní.