ONLINE: 21. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE (rovinatá - 131 km)

Cyklistické preteky Giro d'Italia 2026 majú dnes na programe záverečnú etapu dlhú 131, ktorá sa bude začínať aj končiť v Ríme
Kde sledovať Giro d'Italia v tv?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Giro d'Italia 2026 - 21. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Giro d’Italia 2025
31.05.2026 o 15:45
21. etapa: Rím - Rím
Plánovaný
Prenos
Pořadí Gira po 20. etapě (růžový trikot)
1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 80:17:01
2. Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM +5:22
3. Jai Hindley (AUS) Red Bull – BORA – hansgrohe +6:25
4. Thymen Arensman (NED) Netcompany INEOS +7:02
5. Derek Gee (CAN) Lidl – Trek +7:56
6. Afonso Eulálio (POR) Bahrain – Victorious +9:39
7. Michael Storer (AUS) Tudor +10:13
8. Davide Piganzoli (ITA) Visma | Lease a Bike +10:52
9. Damiano Caruso (ITA) Bahrain – Victorious +11:24
10. Egan Bernal (COL) Netcompany INEOS +12:54
...
12. Jan Hirt (CZE) NSN Cycling Team +22:06
138. Lukáš Kubiš (SVK) Unibet Rose Rockets +5:39:40
139. Matyáš Kopecký (CZE) Unibet Rose Rockets +5:45:49
143. Tomáš Kopecký (CZE) Unibet Rose Rockets +5:50:14
1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 80:17:01
2. Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM +5:22
3. Jai Hindley (AUS) Red Bull – BORA – hansgrohe +6:25
4. Thymen Arensman (NED) Netcompany INEOS +7:02
5. Derek Gee (CAN) Lidl – Trek +7:56
6. Afonso Eulálio (POR) Bahrain – Victorious +9:39
7. Michael Storer (AUS) Tudor +10:13
8. Davide Piganzoli (ITA) Visma | Lease a Bike +10:52
9. Damiano Caruso (ITA) Bahrain – Victorious +11:24
10. Egan Bernal (COL) Netcompany INEOS +12:54
...
12. Jan Hirt (CZE) NSN Cycling Team +22:06
138. Lukáš Kubiš (SVK) Unibet Rose Rockets +5:39:40
139. Matyáš Kopecký (CZE) Unibet Rose Rockets +5:45:49
143. Tomáš Kopecký (CZE) Unibet Rose Rockets +5:50:14
Pořadí vrchařské soutěže po 20. etapě (modrý trikot)
1. Giulio Ciccone (ITA) Lidl – Trek 277 bodů
2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 266
3. Einer Rubio (COL) Movistar 164
4. Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM 124
5. Jardi van der Lee (NED) EF Education – EasyPost 108
---
49. Jan Hirt (CZE) NSN Cycling Team 3
1. Giulio Ciccone (ITA) Lidl – Trek 277 bodů
2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 266
3. Einer Rubio (COL) Movistar 164
4. Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM 124
5. Jardi van der Lee (NED) EF Education – EasyPost 108
---
49. Jan Hirt (CZE) NSN Cycling Team 3
Pořadí bodovací soutěže po 20. etapě (fialový trikot)
1. Paul Magnier (FRA) Soudal Quick-Step 195 bodů
2. Jonathan Milan (ITA) Lidl-Trek 103
3. Guillermo Silva (URU) XDS Astana 94
4. Andreas Leknessund (NOR) Uno-X Mobility 87
5. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 81
---
73. Lukáš Kubiš (SVK) Unibet Rose Rockets 6
92. Jan Hirt (CZE) NSN Cycling Team 2
1. Paul Magnier (FRA) Soudal Quick-Step 195 bodů
2. Jonathan Milan (ITA) Lidl-Trek 103
3. Guillermo Silva (URU) XDS Astana 94
4. Andreas Leknessund (NOR) Uno-X Mobility 87
5. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 81
---
73. Lukáš Kubiš (SVK) Unibet Rose Rockets 6
92. Jan Hirt (CZE) NSN Cycling Team 2
Pořadí mladých jezdců po 20. etapě (bílý trikot)
1. Afonso Eulálio (POR) Bahrain – Victorious 80:26:40
2. Davide Piganzoli (ITA) Visma | Lease a Bike +1:13
3. Mathys Rondel (FRA) Tudor Pro Cycling Team +5:33
4. Johannes Kulset (NOR) Uno-X Mobility +24:47
5. Igor Arrieta (ESP) UAE Team Emirates +46:17
---
44. Matyáš Kopecký (CZE) Unibet Rose Rockets +5:36:10
1. Afonso Eulálio (POR) Bahrain – Victorious 80:26:40
2. Davide Piganzoli (ITA) Visma | Lease a Bike +1:13
3. Mathys Rondel (FRA) Tudor Pro Cycling Team +5:33
4. Johannes Kulset (NOR) Uno-X Mobility +24:47
5. Igor Arrieta (ESP) UAE Team Emirates +46:17
---
44. Matyáš Kopecký (CZE) Unibet Rose Rockets +5:36:10
Zdravím všechny čtenáře a tímto i cyklistické fanoušky. Italské Giro jde do svého finiše a ve 21. etapě se v Římě pojede už jen o etapové prvenství, jak bývá zvykem. 131 kilometrů dlouhá trať nabídne přes sedm okruhů. Jasným celkovým lídrem se stal očekávaně Dán Joonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), jenž ovládl i těžkou včerejší etapu a celkově se jeho náskok na pronásledovatele vyšplhal k pěti minutám.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 15:45.