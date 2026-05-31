    ONLINE: 21. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE (rovinatá - 131 km)

    ONLINE: 21. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE
    ONLINE: 21. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE (Autor: TASR/LaPresse via AP)
    Sportnet|31. máj 2026 o 12:45
    ShareTweet0

    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z 21. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia 2026.

    Cyklistické preteky Giro d'Italia 2026 majú dnes na programe záverečnú etapu dlhú 131, ktorá sa bude začínať aj končiť v Ríme

    Kde sledovať Giro d'Italia v tv?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Cyklistiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Giro d'Italia 2026 - 21. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)

    Giro d’Italia  2025
    31.05.2026 o 15:45
    21. etapa: Rím - Rím
    Plánovaný
    Prenos
    Pořadí Gira po 20. etapě (růžový trikot)

    1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 80:17:01
    2. Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM +5:22
    3. Jai Hindley (AUS) Red Bull – BORA – hansgrohe +6:25
    4. Thymen Arensman (NED) Netcompany INEOS +7:02
    5. Derek Gee (CAN) Lidl – Trek +7:56
    6. Afonso Eulálio (POR) Bahrain – Victorious +9:39
    7. Michael Storer (AUS) Tudor +10:13
    8. Davide Piganzoli (ITA) Visma | Lease a Bike +10:52
    9. Damiano Caruso (ITA) Bahrain – Victorious +11:24
    10. Egan Bernal (COL) Netcompany INEOS +12:54
    ...
    12. Jan Hirt (CZE) NSN Cycling Team +22:06
    138. Lukáš Kubiš (SVK) Unibet Rose Rockets +5:39:40
    139. Matyáš Kopecký (CZE) Unibet Rose Rockets +5:45:49
    143. Tomáš Kopecký (CZE) Unibet Rose Rockets +5:50:14
    Pořadí vrchařské soutěže po 20. etapě (modrý trikot)

    1. Giulio Ciccone (ITA) Lidl – Trek 277 bodů
    2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 266
    3. Einer Rubio (COL) Movistar 164
    4. Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM 124
    5. Jardi van der Lee (NED) EF Education – EasyPost 108
    ---
    49. Jan Hirt (CZE) NSN Cycling Team 3
    Pořadí bodovací soutěže po 20. etapě (fialový trikot)

    1. Paul Magnier (FRA) Soudal Quick-Step 195 bodů
    2. Jonathan Milan (ITA) Lidl-Trek 103
    3. Guillermo Silva (URU) XDS Astana 94
    4. Andreas Leknessund (NOR) Uno-X Mobility 87
    5. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 81
    ---
    73. Lukáš Kubiš (SVK) Unibet Rose Rockets 6
    92. Jan Hirt (CZE) NSN Cycling Team 2
    Pořadí mladých jezdců po 20. etapě (bílý trikot)

    1. Afonso Eulálio (POR) Bahrain – Victorious 80:26:40
    2. Davide Piganzoli (ITA) Visma | Lease a Bike +1:13
    3. Mathys Rondel (FRA) Tudor Pro Cycling Team +5:33
    4. Johannes Kulset (NOR) Uno-X Mobility +24:47
    5. Igor Arrieta (ESP) UAE Team Emirates +46:17
    ---
    44. Matyáš Kopecký (CZE) Unibet Rose Rockets +5:36:10
    Zdravím všechny čtenáře a tímto i cyklistické fanoušky. Italské Giro jde do svého finiše a ve 21. etapě se v Římě pojede už jen o etapové prvenství, jak bývá zvykem. 131 kilometrů dlouhá trať nabídne přes sedm okruhů. Jasným celkovým lídrem se stal očekávaně Dán Joonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), jenž ovládl i těžkou včerejší etapu a celkově se jeho náskok na pronásledovatele vyšplhal k pěti minutám.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 15:45.

    Giro d'Italia 2026

    Cyklistika

    Cyklistika

    ONLINE: 21. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVEonline
    ONLINE: 21. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVEonline
    ONLINE: 21. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE (rovinatá - 131 km)
    dnes 12:45
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»ONLINE: 21. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE (rovinatá - 131 km)