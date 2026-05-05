11. etapa na Giro d'Italia 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

Dátum:
streda, 20. mája
Štart:
Porcari o 12:20 h
Cieľ:
Chiavari o 17:15 h
Dĺžka:
195 km
Profil:
kopcovitý
Prémie:
68 km: šprintérska prémia
115,9 km: horská prémia 3. kategórie
135,7 km: horská prémia 2. kategórie
167,1 km: horská prémia 3. kategórie
182,4 km: bonifikačná prémia
Jazdci na celkové poradie a vrchári budú v permanencii aj v 11. etape Gira.
Ešte predtým je však na 68. kilometri naplánovaná rýchlostná prémia, a tak nie je vylúčené, že si do úniku budú chcieť naskočiť aj šprintéri.
Podobne ako vo viacerých iných etapách bude opäť ťažšia druhá polovica trate. Najprv budú cyklisti zdolávať Passo del Termine, po ktorom nasleduje takmer desaťkilometrový kopec Colle di Guaitarola.
Po dlhom zjazde prídu na rad stúpania Colla dei Scioli a Cogorno, kde na prvých troch pretekárov čakajú bonusové sekundy (6-4-2).
Keďže z vrcholu prémie zostáva do cieľa necelých 13 km, je pravdepodobné, že diváci budú svedkami útokov či už jazdcov v GC alebo pretekárov, ktorých cieľom nie je ružový dres, ale etapový triumf.