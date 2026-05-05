    11. etapa na Giro d'Italia 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

    Giro d'Italia 2026 - 11. etapa: profil, trasa, mapa. (Autor: giroditalia.it)
    Sportnet|5. máj 2026 o 10:50
    Pozrite si podrobný profil 11. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia 2026 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Dátum:

    streda, 20. mája

    Štart:

    Porcari o 12:20 h

    Cieľ:

    Chiavari o 17:15 h

    Dĺžka:

    195 km

    Profil:

    kopcovitý

    Prémie:

    68 km: šprintérska prémia

    115,9 km: horská prémia 3. kategórie 

    135,7 km: horská prémia 2. kategórie

    167,1 km: horská prémia 3. kategórie

    182,4 km: bonifikačná prémia 

    Jazdci na celkové poradie a vrchári budú v permanencii aj v 11. etape Gira.

    Ešte predtým je však na 68. kilometri naplánovaná rýchlostná prémia, a tak nie je vylúčené, že si do úniku budú chcieť naskočiť aj šprintéri.

    Podobne ako vo viacerých iných etapách bude opäť ťažšia druhá polovica trate. Najprv budú cyklisti zdolávať Passo del Termine, po ktorom nasleduje takmer desaťkilometrový kopec Colle di Guaitarola.

    Po dlhom zjazde prídu na rad stúpania Colla dei Scioli a Cogorno, kde na prvých troch pretekárov čakajú bonusové sekundy (6-4-2).

    Keďže z vrcholu prémie zostáva do cieľa necelých 13 km, je pravdepodobné, že diváci budú svedkami útokov či už jazdcov v GC alebo pretekárov, ktorých cieľom nie je ružový dres, ale etapový triumf.

    Mapa 11. etapy na Giro d'Italia 2026

    Mapa: 11. etapa na Giro d'Italia 2026. (Autor: giroditalia.it)
