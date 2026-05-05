    5. etapa na Giro d'Italia 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

    Giro d'Italia 2026 - 5. etapa: profil, trasa, mapa.
    Giro d'Italia 2026 - 5. etapa: profil, trasa, mapa. (Autor: giroditalia.it)
    Sportnet|5. máj 2026 o 10:20
    ShareTweet0

    Pozrite si podrobný profil 5. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia 2026 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Dátum:

    streda, 13. mája

    Štart:

    Praia a Mare o 12:15 h

    Cieľ:

    Potenza o 17:15 h

    Dĺžka:

    203 km

    Profil:

    kopcovitý

    Prémie:

    27 km: horská prémia 3. kategórie

    68,4 km: šprintérska prémia 

    154 km: horská prémia 2. kategórie

    174,2 km: bonifikačná prémia

    Piata etapa Gira d'Italia bude dôležitou previerkou aj pre kandidátov na celkové poradie. Pelotón bude stúpať prakticky od začiatku etapy.

    Záujemcovia o úspech v horskej súťaži budú môcť pridať ďalšie body po 27 km a o približne 40 km neskôr dostanú svoju príležitosť aj šprintéri.

    Vrchári sa sústredia najmä na stúpanie Montagna Grande di Vignano.

    Má iba šesť kilometrov, ale až deväťpercentný priemerný sklon. Nie je vylúčené, že tam niektorí jazdci na celkovú klasifikáciu budú chcieť získať čas na súperov.

    Ani zvyšok etapy nebude jednoduchý. Pelotón čaká niekoľko krátkych stúpaní a 29 kilometrov pred cieľom aj prémia o bonusové sekundy.

    Víťazom etapy sa môže stať široký repertoár jazdcov. Aj samotný záver je veľmi členitý. Najskôr sa krátko stúpa do centra mesta Potenza, potom nasleduje zjazd a posledných 700 metrov je do mierneho kopca.

    Mapa 5. etapy na Giro d'Italia 2026

    Mapa: 5. etapa na Giro d'Italia 2026.
    Mapa: 5. etapa na Giro d'Italia 2026. (Autor: giroditalia.it)
    Cyklistika

    Cyklistika

    Giro d'Italia 2026 - 7. etapa: profil, trasa, mapa.
    Giro d'Italia 2026 - 7. etapa: profil, trasa, mapa.
    7. etapa na Giro d'Italia 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»5. etapa na Giro d'Italia 2026 - podrobný profil, trasa a prémie