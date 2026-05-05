5. etapa na Giro d'Italia 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

Dátum:
streda, 13. mája
Štart:
Praia a Mare o 12:15 h
Cieľ:
Potenza o 17:15 h
Dĺžka:
203 km
Profil:
kopcovitý
Prémie:
27 km: horská prémia 3. kategórie
68,4 km: šprintérska prémia
154 km: horská prémia 2. kategórie
174,2 km: bonifikačná prémia
Piata etapa Gira d'Italia bude dôležitou previerkou aj pre kandidátov na celkové poradie. Pelotón bude stúpať prakticky od začiatku etapy.
Záujemcovia o úspech v horskej súťaži budú môcť pridať ďalšie body po 27 km a o približne 40 km neskôr dostanú svoju príležitosť aj šprintéri.
Vrchári sa sústredia najmä na stúpanie Montagna Grande di Vignano.
Má iba šesť kilometrov, ale až deväťpercentný priemerný sklon. Nie je vylúčené, že tam niektorí jazdci na celkovú klasifikáciu budú chcieť získať čas na súperov.
Ani zvyšok etapy nebude jednoduchý. Pelotón čaká niekoľko krátkych stúpaní a 29 kilometrov pred cieľom aj prémia o bonusové sekundy.
Víťazom etapy sa môže stať široký repertoár jazdcov. Aj samotný záver je veľmi členitý. Najskôr sa krátko stúpa do centra mesta Potenza, potom nasleduje zjazd a posledných 700 metrov je do mierneho kopca.