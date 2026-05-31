Kubiš skvele zmaril nebezpečný útok. Jeho tím na konci Gira bojoval o víťazstvo

Giro d'Italia 2026
Výsledky 21. etapy (Rím - Rím, 131 km):
1.
Jonathan Milan
Taliansko
Lidl-Trek
3:05:50 hod
2.
Giovanni Lonardi
Taliansko
Team Polti VisitMalta
+ 0 s
3.
Paul Penhoët
Francúzsko
Groupama-FDJ United
+ 0 s
4.
Dylan Groenewegen
Holandsko
Unibet Rose Rockets
+ 0 s
5.
Madis Mihkels
Estónsko
EF Education-EasyPost
+ 0 s
6.
Jensen Plowright
Austrália
Alpecin-Premier Tech
+ 0 s
142.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Rose Rockets
+ 2:39 min
Dánsky cyklista Jonas Vingegaard sa stal celkovým víťazom 109. ročníka prestížnych pretekov Giro d'Italia.
- ONLINE: 21. etapa na Giro d'Italia 2026 (rovinatá - 131 km)
- Lukáš Kubiš a jeho program a výsledky v sezóne 2026
Jazdca tímu Visma–Lease a Bike korunovali v nedeľu v Ríme za „kráľa“ Gira prvýkrát v kariére, všetky tri podujatia Grand Tour vyhral ako ôsmy pretekár v histórii.
V záverečnej šprintérskej 21. etape, ktorá bola pre Dána už len formalitou, triumfoval Talian Jonathan Milan zo stajne Lidl-Trek.
Druhý finišoval ďalší domáci cyklista Giovanni Lonardi (Polti-VisitMalta), tretí skončil Francúz Paul Penhoet (Groupama-FDJ United).
Slovenský jazdec Lukáš Kubiš z tímu Unibet Rose Rockets dokázal v závere potiahnuť celý pelotón a zlikvidovať únik trojice s Filippom Gannom, o etapový triumf nebojoval.
Vingegaard uspel pri svojej premiérovej účasti na Gire. Na talianske cesty išiel s cieľom získať „trojkorunu“ celkových víťazstiev na najväčších pretekoch Grand Tour.
Počas kariéry dvakrát vyhral Tour de France (2022, 2023) a v uplynulom roku aj Vuelta a Espaňa.
Stal sa iba ôsmym pretekárom v histórii, ktorý triumfoval na všetkých troch najprestížnejších pretekoch.
To sa doteraz nepodarilo ani jeho veľkému rivalovi Tadejovi Pogačarovi, Slovinec má štyri víťazstvá na Tour a jedno na Gire (2024), no pri prvom štarte na Vuelte skončil tretí.
Treble zaznamenali okrem Vingegaarda už len legendárni Bernard Hinault, Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Alberto Contador, Vincenzo Nibali a Chris Froome.
Vingegaard vyhral na tohtoročnom Gire dokopy päť etáp. Celkovú klasifikáciu ovládol s náskokom 5:22 min pred Rakúšanom Felixom Gallom, tretí skončil Jai Hindley (+6:25).
VIDEO: Záverečné kilometre 21. etapy na Giro d'Italia 2026
Priebeh 21. etapy Gira d'Italia 2026
Viac ako trojtýždňové podujatie vyvrcholilo v nedeľu rovinatou etapou v Ríme, 131 km dlhá trať ponúkla osem okruhov.
Do pretekov už nezasiahol po sobotňajšom páde Sean Flynn (Team Picnic PostNL). Okrem ružového sa už nebojovalo ani o fialový dres, keďže Paul Magnier mal v bodovacej súťaži pred šprintérskym defilé obrovský náskok 92 bodov.
Tempo bolo v úvode veľmi pomalé, pričom došlo aj na pripíjanie šampanským medzi členmi tímu Visma–Lease a Bike.
Postupne sa etapa rozbehla, šprintérsku prémiu na Fontana Dello Zodiaco ukoristil Španiel Igor Arrieta z UAE Team Emirates-XRG. Do úniku sa bolo ťažké dostať.
Dlhšie bol vpredu sám Rémy Rochas z Groupamy a následne ho tam doplnil Tobias Bayer z Alpecinu, no vytvorili si len symbolický náskok.
VIDEO: Lukáš Kubiš a jeho dotiahnutie na únik
Pri prejazde okolo Kolosea 34 km pred cieľom mala dvojica 15 sekúnd k dobru na pelotón.
Mierny rozruch nastal, keď 26 km pred páskou prišlo k novému útoku, po ktorom si kvarteto Rochas, Rémi Cavagna (Groupama), Victor Campenaerts (Visma) a Matteo Sobrero (Lidl) vypracovalo 15-sekundový náskok.
Únik vydržal len 10 km a pred jedným z kopcov nastúpil Filippo Ganna (Netcompany). Chytili sa ho Matteo Sobrero (Lidl) a Jasper Stuyven (Soudal). Trojica nasadila pekelné tempo, keď ich rýchlosť dosahovala cez 55 km/h.
Desať km pred páskou mala 20-sekundový náskok. Ganna sa skúšal striasť zvyšných dvoch utečencov, ale neúspešne.
V pelotóne začal vtedy ťahať Unibet na čele s Kubišom a aj vďaka nemu manko klesalo. Slovenský jazdec predviedol obdivuhodný výkon a na méte 3 km kilometrov pred páskou pelotón Gannu a spol. dostihol.
Kubišov výkon ocenil aj oficiálny profil Gira na sieti X či špecializovaný portál Cyclingnews. Rozhodlo sa tak v záverečnom špurte, v ktorom predviedol najlepší finiši Milan.
„Som super šťastný, že sa mi podarilo zakončiť Giro takýmto spôsobom. Som naozaj hrdý na to, čo sme na pretekoch dosiahli.
Mohli by sme povedať, že niektoré etapy mohli pre nás dopadnúť aj lepšie, ale dôležitá vec je, že vždy vydáme zo seba to najlepšie.
Vždy sme v popredí, bojujeme a snažíme sa dosiahnuť najviac, čo sa dá. S Derekom (Gee-Westom) a Cicconem sme sa postarali o úžasné výsledky a až doteraz mi chýbalo víťazstvo. Som super šťastný, že som zvíťazil v Ríme. Vyhrať túto etapu je niečo nádherné,“ vyhlásil 25-ročný Milan podľa Cyclingnews.
V bodovacej súťaži sa umiestnil na druhej priečke (153) za Magnierom, ktorý ju ovládol so ziskom 200 bodov.
Celkové poradie Giro d'Italia 2026
1.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma-Lease a Bike
83:22:51 h
2.
Felix Gall
Rakúsko
Decathlon CMA CGM
+ 5:22 min
3.
Jay Hindley
Austrália
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 6:25 min
4.
Thymen Arensman
Holandsko
Netcompany INEOS
+ 7:02 min
5.
Derek Gee-West
Kanada
Lidl - Trek
+ 7:56 min
6.
Afonso Eulalio
Portugalsko
Bahrain - Victorious
+ 9:39 mim
138.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Rose Rockets
+ 5:42:19 h