4. etapa na Giro d'Italia 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

Dátum:
utorok, 12. mája
Štart:
Catanzaro o 13:40 h
Cieľ:
Cosenza o 17:15 h
Dĺžka:
138 km
Profil:
zvlnený
Prémie:
80,5 km: šprintérska prémia
95 km: horská prémia 2. kategórie
126,4 km: bonifikačná prémia
Prvá etapa na Apeninskom polostrove zavedie pelotón na juh krajiny do provincie Kalábria. Hlavnou otázkou bude, či šprintéri prežijú ťažké stúpanie.
Po osemdesiatich kilometroch čaká na pelotón šprintérska prémia, po ktorej začne stúpať na horskú prémiu Cozzo Tunno. Kopec má až štrnásť kilometrov a šesťpercentný priemerný sklon.
Najprudšie úseky majú 11-percentný sklon a šprintéri, ktorí v stúpaní stratia kontakt s balíkom, budú mať asi 40 km na návrat do pelotónu.
Pre kandidátov na celkové poradie môže byť zaujímavá bonifikačná prémia, ktorá sa nachádza na trati dvanásť kilometrov pred cieľom.
Pokiaľ by bola etapa zaradená v neskoršej časti podujatia, veľkú šancu by mali aj pretekári z úniku. Avšak, po voľnom dni budú mať cyklisti dostatok síl a šancu na víťazstvo budú cítiť viaceré tímy.