    12. etapa na Giro d'Italia 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

    Sportnet|5. máj 2026 o 10:55
    Pozrite si podrobný profil 12. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia 2026 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Dátum:

    štvrtok, 21. mája

    Štart:

    Imperia o 13:05 h

    Cieľ:

    Novi Ligure o 17:15 h

    Dĺžka:

    175 km

    Profil:

    zvlnený

    Prémie:

    100,7 km: šprintérska prémia

    107,5 km: horská prémia 3. kategórie

    123 km: horská prémia 3. kategórie

    161,6 km: bonifikačná prémia

    Dvanásty deň úvodnej Grand Tour sezóny by mal patriť najrýchlejším mužom v pelotóne, ktorých však nečaká úplne rovinatý profil.

    Krátko po rýchlostnej prémii sa začne stúpanie Colle Giovo. Kopec má jedenásť kilometrov, ale iba štvorpercentný priemerný sklon.

    Po krátkom zjazde bude nasledovať výjazd na druhú horskú prémiu Bric Berton. Odolnejší šprintéri môžu využiť kopce na to, aby unavili konkurentov.

    Vylúčený nie je ani úspech unikajúcej skupiny v prípade, že prekoná stúpania s dostatočným náskokom pred pelotónom.

    Mapa 12. etapy na Giro d'Italia 2026

