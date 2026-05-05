12. etapa na Giro d'Italia 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

Dátum:
štvrtok, 21. mája
Štart:
Imperia o 13:05 h
Cieľ:
Novi Ligure o 17:15 h
Dĺžka:
175 km
Profil:
zvlnený
Prémie:
100,7 km: šprintérska prémia
107,5 km: horská prémia 3. kategórie
123 km: horská prémia 3. kategórie
161,6 km: bonifikačná prémia
Dvanásty deň úvodnej Grand Tour sezóny by mal patriť najrýchlejším mužom v pelotóne, ktorých však nečaká úplne rovinatý profil.
Krátko po rýchlostnej prémii sa začne stúpanie Colle Giovo. Kopec má jedenásť kilometrov, ale iba štvorpercentný priemerný sklon.
Po krátkom zjazde bude nasledovať výjazd na druhú horskú prémiu Bric Berton. Odolnejší šprintéri môžu využiť kopce na to, aby unavili konkurentov.
Vylúčený nie je ani úspech unikajúcej skupiny v prípade, že prekoná stúpania s dostatočným náskokom pred pelotónom.