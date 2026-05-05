    17. etapa na Giro d'Italia 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

    Giro d'Italia 2026 - 17. etapa: profil, trasa, mapa.
    Giro d'Italia 2026 - 17. etapa: profil, trasa, mapa. (Autor: giroditalia.it)
    Sportnet|5. máj 2026 o 11:20
    ShareTweet0

    Pozrite si podrobný profil 17. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia 2026 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Dátum:

    streda, 27. mája

    Štart:

    Cassano d'Adda o 12.10 h

    Cieľ:

    Andalo o 17.15 h

    Dĺžka:

    202 km

    Profil:

    hornatý

    Prémie:

    63,9 km: horská prémia 3. kategórie

    88,1 km: horská prémia 3. kategórie

    143,8 km: šprintérska prémia

    186,6 km: bonifikačná prémia

    191,3 km: horská prémia 3. kategórie

    Sedemnásta etapa by mohla svedčať úniku. Nie je taká náročná, aby spôsobila veľké rozdiely v celkovom poradí, a tak môže únik dostať dostatočný priestor.

    Na trati sú tri kategorizované stúpania tretej kategórie, pričom prvé dve sú ešte v prvej polovici etapy. Zaujímavosťou je, že aj rýchlostná prémia je umiestnená v stúpaní, čo nie je zvyčajné. 

    Najzaujímavejších bude posledných 18 kilometrov. Najskôr sa stúpa na bonifikačnú prémiu a plynulo sa pokračuje na horskú prémiu Andalo-Lever.

    Po zjazde nasleduje záverečné 6 km dlhé stúpanie. To však nevrcholí v cieli, ale na méte 1,5 km, kde sa profil vyrovná. Pred 10 rokmi tam Stevena Kruijswijka prešprintoval Španiel Alejandro Valverde.

    Mapa 17. etapy na Giro d'Italia 2026

    Mapa: 17. etapa na Giro d'Italia 2026.
    Mapa: 17. etapa na Giro d'Italia 2026. (Autor: giroditalia.it)
    Cyklistika

    Cyklistika

    Giro d'Italia 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    Giro d'Italia 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    21. etapa na Giro d'Italia 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
    dnes 11:40
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»17. etapa na Giro d'Italia 2026 - podrobný profil, trasa a prémie