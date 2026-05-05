17. etapa na Giro d'Italia 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

Dátum:
streda, 27. mája
Štart:
Cassano d'Adda o 12.10 h
Cieľ:
Andalo o 17.15 h
Dĺžka:
202 km
Profil:
hornatý
Prémie:
63,9 km: horská prémia 3. kategórie
88,1 km: horská prémia 3. kategórie
143,8 km: šprintérska prémia
186,6 km: bonifikačná prémia
191,3 km: horská prémia 3. kategórie
Sedemnásta etapa by mohla svedčať úniku. Nie je taká náročná, aby spôsobila veľké rozdiely v celkovom poradí, a tak môže únik dostať dostatočný priestor.
Na trati sú tri kategorizované stúpania tretej kategórie, pričom prvé dve sú ešte v prvej polovici etapy. Zaujímavosťou je, že aj rýchlostná prémia je umiestnená v stúpaní, čo nie je zvyčajné.
Najzaujímavejších bude posledných 18 kilometrov. Najskôr sa stúpa na bonifikačnú prémiu a plynulo sa pokračuje na horskú prémiu Andalo-Lever.
Po zjazde nasleduje záverečné 6 km dlhé stúpanie. To však nevrcholí v cieli, ale na méte 1,5 km, kde sa profil vyrovná. Pred 10 rokmi tam Stevena Kruijswijka prešprintoval Španiel Alejandro Valverde.