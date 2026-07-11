    Nosková premrhala päť mečbalov, no spamätala sa. Český triler uchvátil aj McEnroea

    Linda Nosková sa teší z triumfu vo finále Wimbledonu 2026
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    Linda Nosková sa teší z triumfu vo finále Wimbledonu 2026 (Autor: TASR/AP)
    ČTK|11. júl 2026 o 21:22
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    Svetové médiá hodnotia finále ženskej dvojhry Wimbledonu.

    Linda Nosková je ďalšia v dlhom rade českých víťaziek Wimbledonu, napísala po historickom českom finále agentúra AP.

    Svetové médiá aj experti ocenili tiež spôsob, akým v stretnutí s krajankou Karolínou Muchovou k triumfu došla.

    Spamätala sa z prepadáku v druhom sete, v ktorom premárnila päť mečbalov, dodala AP.

    Dvojnásobnú grandslamovú víťazku Tracy Austinovú hra Noskovej na začiatku zápasu ohromila.

    "A ešte pôsobivejšie bolo vrátiť sa po piatich stratených gemoch a nepremenených mečbaloch, dokázať sa vyzbierať a vyhrať tretí set 6:3. Ale dúfam, že aj Karolína Muchová raz vyhrá veľký turnaj, "povedala BBC.

    VIDEO: Zostrih wimbledonského finále Muchová - Nosková

    Dramatický priebeh finálového duelu zaujal aj Johna McEnroea. "To bol jeden z najväčších výkonov, aké kedy na tomto kurte uvidíte. Obe robili všetko, čo mohli, aby získali titul," vyhlásil slávny Američan, ktorý wimbledonskú dvojhru ovládol trikrát.

    BBC pripomenula, že Nosková je v 21 rokoch najmladšou víťazkou od triumfu Petry Kvitovej v roku 2011. AP zase zaspomínala na predchádzajúce české triumfy.

    "Stala sa treťou Češkou za štyri roky, ktorá vyhrala grandslam na tráve - po Margaréte Vondroušovej v roku 2023 a Barboře Krejčíkovej v roku 2024," uviedol autor a doplnil, že ďalšie české víťazky Kvitová a Martina Navrátilová zápasu prizerali z kráľovskej tribúny.

    Fotogaléria zo zápasu Karolína Muchová - Linda Nosková na Wimbledone 2026 (finále)
    Linda Nosková pózuje s víťaznou trofejou po zisku titulu vo Wimbledone 2026
    Linda Nosková sa stala víťazkou Wimbledonu 2026
    Linda Nosková sa stala víťazkou Wimbledonu 2026
    Linda Nosková sa stala víťazkou Wimbledonu 2026
    40 fotografií
    Linda Nosková sa stala víťazkou Wimbledonu 2026Linda Nosková sa stala víťazkou Wimbledonu 2026Linda Nosková sa stala víťazkou Wimbledonu 2026Linda Nosková sa stala víťazkou Wimbledonu 2026Linda Nosková sa stala víťazkou Wimbledonu 2026Linda Nosková sa stala víťazkou Wimbledonu 2026Linda Nosková sa stala víťazkou Wimbledonu 2026Linda Nosková sa stala víťazkou Wimbledonu 2026Karolina Muchova of Czech Republic returns the ball to Linda Noskova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Linda Noskova of Czech Republic celebrates a point against Karolina Muchova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Karolina Muchova of Czech Republic plays a back between her legs to Linda Noskova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Linda Noskova of Czech Republic returns the ball to Karolina Muchova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Linda Noskova of Czech Republic returns the ball to Karolina Muchova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Linda Noskova of Czech Republic celebrates a point against Karolina Muchova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Linda Noskova of Czech Republic celebrates a point against Karolina Muchova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Karolina Muchova of Czech Republic returns the ball to Linda Noskova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Karolina Muchova of Czech Republic celebrates a point against Linda Noskova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Linda Noskova of Czech Republic talks to her box after losing a point against Karolina Muchova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Karolina Muchova of Czech Republic speaks to her coach after winning the second set against Linda Noskova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Linda Noskova of Czech Republic reacts as she heads towards her chair after losing the second set against Karolina Muchova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Karolina Muchova of Czech Republic plays a return to Linda Noskova of Czech Republic women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)Karolina Muchova of Czech Republic, right and Linda Noskova of Czech Republic walk on to Centre Court for the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)Linda Noskova of Czech Republic serves to Karolina Muchova of Czech Republic during the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)Linda Noskova of Czech Republic returns the ball to Karolina Muchova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Karolina Muchova of Czech Republic plays a return to Linda Noskova of Czech Republic women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)Karolina Muchova of Czech Republic returns the ball to Linda Noskova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Karolina Muchova of Czech Republic serves to Linda Noskova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Karolina Muchova of Czech Republic serves return to Linda Noskova of Czech Republic women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)Karolina Muchova of Czech Republic returns the ball to Linda Noskova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Linda Nosková pózuje s víťaznou trofejou po zisku titulu vo Wimbledone 2026Linda Nosková pózuje s víťaznou trofejou po zisku titulu vo Wimbledone 2026Linda Nosková pózuje s víťaznou trofejou po zisku titulu vo Wimbledone 2026Linda Nosková pózuje s víťaznou trofejou po zisku titulu vo Wimbledone 2026Linda Nosková pózuje s víťaznou trofejou po zisku titulu vo Wimbledone 2026Linda Nosková pózuje s víťaznou trofejou po zisku titulu vo Wimbledone 2026Linda Nosková pózuje s víťaznou trofejou po zisku titulu vo Wimbledone 2026

    Agentúra Reuters zdôraznila zvrat v druhej sade. "Nosková sa spamätala z kolapsu, pri ktorom v druhom sete premárnila päť mečbalov. Dovtedy mala hru absolútne pod kontrolou, keď prvý set vyhrala za 32 minút a viedla 5:2 v druhom.

    Muchová ale bojovala a dovtedy jednostranný zápas sa oneskorene rozbehol, "napísala agentúra po prvom českom grandslamovom finále v ženskej dvojhre.

    "Pred zrakmi princeznej Kate zvíťazila Linda Nosková v napínavom finále v českom súboji. Po jednostrannom úvode porazila krajanku Karolínu Muchovú vo finále plnom zvratov.

    Samotný výsledok však neodráža dramatickosť zápasu. Nosková viedla 6: 2, 5: 2 a vyzerala ako istá víťazka, potom ale svetová dvanástka znervóznela a začala robiť chyby, "uviedla agentúra DPA.

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