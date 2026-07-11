Nosková premrhala päť mečbalov, no spamätala sa. Český triler uchvátil aj McEnroea

Linda Nosková je ďalšia v dlhom rade českých víťaziek Wimbledonu, napísala po historickom českom finále agentúra AP.
Svetové médiá aj experti ocenili tiež spôsob, akým v stretnutí s krajankou Karolínou Muchovou k triumfu došla.
Spamätala sa z prepadáku v druhom sete, v ktorom premárnila päť mečbalov, dodala AP.
Dvojnásobnú grandslamovú víťazku Tracy Austinovú hra Noskovej na začiatku zápasu ohromila.
"A ešte pôsobivejšie bolo vrátiť sa po piatich stratených gemoch a nepremenených mečbaloch, dokázať sa vyzbierať a vyhrať tretí set 6:3. Ale dúfam, že aj Karolína Muchová raz vyhrá veľký turnaj, "povedala BBC.
VIDEO: Zostrih wimbledonského finále Muchová - Nosková
Dramatický priebeh finálového duelu zaujal aj Johna McEnroea. "To bol jeden z najväčších výkonov, aké kedy na tomto kurte uvidíte. Obe robili všetko, čo mohli, aby získali titul," vyhlásil slávny Američan, ktorý wimbledonskú dvojhru ovládol trikrát.
BBC pripomenula, že Nosková je v 21 rokoch najmladšou víťazkou od triumfu Petry Kvitovej v roku 2011. AP zase zaspomínala na predchádzajúce české triumfy.
"Stala sa treťou Češkou za štyri roky, ktorá vyhrala grandslam na tráve - po Margaréte Vondroušovej v roku 2023 a Barboře Krejčíkovej v roku 2024," uviedol autor a doplnil, že ďalšie české víťazky Kvitová a Martina Navrátilová zápasu prizerali z kráľovskej tribúny.
Agentúra Reuters zdôraznila zvrat v druhej sade. "Nosková sa spamätala z kolapsu, pri ktorom v druhom sete premárnila päť mečbalov. Dovtedy mala hru absolútne pod kontrolou, keď prvý set vyhrala za 32 minút a viedla 5:2 v druhom.
Muchová ale bojovala a dovtedy jednostranný zápas sa oneskorene rozbehol, "napísala agentúra po prvom českom grandslamovom finále v ženskej dvojhre.
"Pred zrakmi princeznej Kate zvíťazila Linda Nosková v napínavom finále v českom súboji. Po jednostrannom úvode porazila krajanku Karolínu Muchovú vo finále plnom zvratov.
Samotný výsledok však neodráža dramatickosť zápasu. Nosková viedla 6: 2, 5: 2 a vyzerala ako istá víťazka, potom ale svetová dvanástka znervóznela a začala robiť chyby, "uviedla agentúra DPA.