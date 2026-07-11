Skromná šampiónka prekonala rany osudu. Nosková venovala titul zosnulej mame

Tenistka Linda Nosková venovala wimbledonský triumf matke Ivane, ktorá jej zomrela pred dvoma rokmi.
Dvadsaťjedenročná hráčka spomenula jej pamiatku v ďakovnej reči na kurte aj potom v rozhovore s českými novinármi.
Premiérový triumf na grandslame, ktorý získala po dnešnej výhre 6:2, 5:7, 6:3 nad krajankou Karolínou Muchovou, bude ešte niekoľko dní spracovávať.
"Áno, bolo to ťažké, ale samozrejme som ju chcela spomenúť, pretože táto výhra išla naozaj hlavne pre ňu," povedala Nosková, ktorá pri ďakovaní poslala matke na centrálnom dvorci aj pusu do neba.
VIDEO: Zostrih wimbledonského finále Muchová - Nosková
Nosková, ktorá plnila vo Wimbledone úlohu nasadenej deviatky, sa stala na londýnskej tráve treťou českou šampiónkou v štyroch posledných ročníkoch.
Popri predvlaňajšej šampiónke Barbore Krejčíkovej a Markéte Vondroušovej, ktorá triumfovala ešte o rok skôr, nadviazala tiež na výhry Petry Kvitovej (2011, 2014) a Jany Novotnej (1998).
"To, že som vyhrala tento turnaj, mi ešte nedošlo. Myslím, že to bude až pár dní, kým si to uvedomím. Celá tá moja cesta až sem bola, povedzme, trošku iná ako ostatné. Môj život nikdy nebol nastavený tak, že je isté, že to tu v budúcnosti vyhrám. Takže to je všetko taký malý šok," uviedla Nosková.
Vzhľadom na to, že pochádza zo skromných pomerov, vážila si triumfu o to viac. "Akákoľvek výhra, čo sa podarí, tak ju beriem strašne vážne. Neberiem ju ako niečo, čo by bolo zadarmo, pretože táto cesta bola taká ako last minute," poznamenala.
Po finálovom víťazstve sa stretla s princeznou Kate, bývalými víťazkami Martinou Navrátilovou, Petrou Kvitovou či ďalšími členmi klubu.
"Snažím sa tieto momenty zapamätať si čo najviac, ale je to strašne ťažké. Človek si ani neuvedomí, čo sa deje. Vyhrala som grandslamové finále, wimbledonské finále, o chvíľu mi dávajú nejaký odznak, že sa tu stávam doživotnou členkou, potom si podávam ruku s Martinou Navrátilovou a Petrou Kvitovou, na ktoré som sa vždy pozerala ako malé dievča. Takže je to priveľa momentov na nejakých desať pätnásť minút," povedala Nosková.
Usmievala sa tiež nad tým, keď sa dozvedela, že jej triumf sledovali v Přerove stovky ľudí. Chystajú sa pre ňu aj oslavy.
"To som vôbec nevedela, takže to je pekné. Myslím, že keď sa vrátim späť do Přerova, tak ma tam asi veľa ľudí bude chcieť vidieť. Ja ale naozaj teraz na ďalšie dni netuším, aký budem mať plán.
Budem sa snažiť toto čo najrýchlejšie uvedomiť, nech si to môžem užiť. O pár týždňov sa zase začína nový turnaj v Amerike, takže to tiež bude ďalšia lekcia, ktorú sa budem musieť naučiť," podotkla Nosková.
Verí, že jej tento výsledok pomôže do ďalšej časti kariéry. V novom svetovom rebríčku sa posunie na životné siedme miesto.
"Ťažko povedať. Až si to uvedomím, až tých pár týždňov prejde, tak asi budem šikovnejšia. Teraz vôbec neviem, čo si mám vôbec o tomto okamihu myslieť. Uvidíme, čo si z toho zoberiem, "uviedla Nosková.
Verí, že úspech ju nezmení. "Výhra je to obrovská a som na seba pyšná, ako som to zvládla. Na druhej strane ale nie som človek, ktorý by si z tých výhier bral extrémne sebavedomie. Možno toto bude výnimka, ale myslím, že na ďalšom turnaji začne všetko od nuly," doplnila Nosková.