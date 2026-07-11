    Infantinovi rozšírený formát nestačí. Dokáže si predstaviť MS až so 64 krajinami

    Gianni Infantino
    Gianni Infantino (Autor: TASR/AP)
    TASR|11. júl 2026 o 20:41
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    Kvalita je mimoriadne vysoká na celom svete, hovorí.

    Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino si dokáže predstaviť ďalšie zvýšenie počtu účastníkov majstrovstiev sveta.

    Podľa jeho slov sa bude nad návrhom 64-členného svetového šampionátu uvažovať po skončení aktuálneho turnaja.

    „Celému svetu treba umožniť snívať o MS, a nie iba Európe a Južnej Amerike. Vidno, že kvalita tímov je mimoriadne vysoká na celom svete a neustále rastie,“ citovala agentúra DPA 56-ročného Infantina, podľa ktorého bola súčasná expanzia účastníkov veľkým úspechom.

    Na tohtoročných MS v USA, Kanade a Mexiku sa zvýšil počet tímov z 32 na 48, čo znamenalo, že do vyraďovacej fázy postúpilo aj osem najlepších mužstiev z tretích miest. Vo formáte pre 64 reprezentácií by opäť zo skupín postupovali iba najlepšie dva národné tímy.

    MS v roku 2030 sa uskutočnia v Španielsku, Portugalsku a Maroko. Jednotlivé zápasy sa odohrajú aj v Argentíne, Uruguaji a Paraguaji pri príležitosti osláv storočnice svetového šampionátu.

    Predstavitelia v Južnej Amerike už údajne nadhodili FIFA myšlienku turnaja so 64 tímami.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Belgicko
    BEL
    1
    Nórsko
    NOR
    11.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG
    Argentína
    ARG
    12.7.2026 03:00
    Švajčiarsko
    SUI
    Semifinále
    Francúzsko
    FRA
    14.7.2026 21:00
    Španielsko
    ESP
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Gianni Infantino
    Gianni Infantino
    Infantinovi rozšírený formát nestačí. Dokáže si predstaviť MS až so 64 krajinami
    dnes 20:415
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    Domov»MS vo futbale 2026»Infantinovi rozšírený formát nestačí. Dokáže si predstaviť MS až so 64 krajinami