Mužské finále na Wimbledone. Športový program na dnes (12. júl)

Športový program na nedeľu, 12. júla
Futbal
- 3:00 Argentína - Švajčiarsko, štvrťfinále na MS 2026
Tenis
- od 15:00 Jannik Sinner - Akexander Zverev, finále mužov Wimbledon 2026
Cyklistika
- 13:45 9. etapa: Malemort – Ussel (185,5), Tour de France 2026
Basketbal
- 13:30 Švédsko - Írsko, B-divízia ME hráčov do 20 rokov (A-skupina)
18:00 Slovensko - Azerbajdžan, B-divízia ME hráčov do 20 rokov (A-skupina) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:00 finále a zápas o 3. miesto, B-divízia ME hráčok do 20 rokov
Strelectvo
- 9:00 kvalifikácia trap mix [Rehák-Štefečeková+Varga - Špotáková+Marinov], Svetový pohár v Lonate
- 16:30 finále trap mix, Svetový pohár v Lonate
Stolný tenis
- 10:00 ME mládeže v Gondomare
Zápasenie
- 16:30 MEJ /účasť SR/
Motorizmus
- 14:00 MotoGP, VC Nemecka
Jazdectvo
- 9:00 CSIO 3* Šamorín
Plávanie
- 10:00 MEJ /účasť SR/
Rýchlostná kanoistika
- 15:00 finálový blok, 3. kolo SP /účasť SR/
- 20:04 finále na 5000 m, 3. kolo SP /účasť SR/
TV program: nedeľa, 12. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.