Mužské finále na Wimbledone. Športový program na dnes (12. júl)

Taliansky tenista Jannik Sinner sa raduje z postupu do finále na Wimbledone.
Taliansky tenista Jannik Sinner sa raduje z postupu do finále na Wimbledone. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
Sportnet|12. júl 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v nedeľu, 12. júla. Aký je program dňa?

Športový program na nedeľu, 12. júla

Futbal

Tenis

  • od 15:00 Jannik Sinner - Akexander Zverev, finále mužov Wimbledon 2026

Cyklistika

Basketbal

  • 13:30 Švédsko - Írsko, B-divízia ME hráčov do 20 rokov (A-skupina)
    18:00 Slovensko - Azerbajdžan, B-divízia ME hráčov do 20 rokov (A-skupina) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

  • 17:00 finále a zápas o 3. miesto, B-divízia ME hráčok do 20 rokov

Strelectvo

  • 9:00 kvalifikácia trap mix [Rehák-Štefečeková+Varga - Špotáková+Marinov], Svetový pohár v Lonate
  • 16:30 finále trap mix, Svetový pohár v Lonate

Stolný tenis

  • 10:00 ME mládeže v Gondomare

Zápasenie

  • 16:30 MEJ /účasť SR/

Motorizmus

  • 14:00 MotoGP, VC Nemecka

Jazdectvo

  • 9:00 CSIO 3* Šamorín

Plávanie

  • 10:00 MEJ /účasť SR/

Rýchlostná kanoistika

  • 15:00 finálový blok, 3. kolo SP /účasť SR/ 
  • 20:04 finále na 5000 m, 3. kolo SP /účasť SR/
TV program: nedeľa, 12. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Taliansky tenista Jannik Sinner sa raduje z postupu do finále na Wimbledone.
    Taliansky tenista Jannik Sinner sa raduje z postupu do finále na Wimbledone.
    Mužské finále na Wimbledone. Športový program na dnes (12. júl)
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