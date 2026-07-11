Tragédia pár týždňov po MotoGP. Na okruhu v Brne zahynuli dvaja pretekári

Masarykov okruh v Brne
Masarykov okruh v Brne (Autor: Creditas Autodrom Brno)
TASR|11. júl 2026 o 21:51
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Nešťastie sa stalo v pretekoch šampionátu Alpe Adria.

Počas pretekov cestných motocyklov na Masarykovom okruhu v Brne zomreli dvaja jazdci.

Nedeľný program šampionátu Alpe Adria International Motorcycle Championship organizátori pre tragédiu zrušili.

„Počas sobotňajšieho programu došlo pri štarte jedného z pretekov k vážnej nehode dvoch jazdcov. Napriek okamžitému lekárskemu zásahu jeden z jazdcov svojim zraneniam na mieste podľahol.

Druhého transportovali v kritickom stave do nemocnice, no ani jeho život sa nepodarilo zachrániť,“ uviedol pre portál idnes.cz riaditeľ komunikácie okruhu Petr Boháč.

Podľa policajnej hovorkyne Andrey Cejnkovej boli obaja pretekári cudzinci. Jeden z nich mal zrejme technickú poruchu na svojom stroji a nebol schopný rozbehnúť motocykel. Zozadu do neho narazil štyridsaťštyriročný jazdec. Okolnosti nehody policajti vyšetrujú.

Pretekársky seriál sankcionovaný Medzinárodnou motocyklovou federáciou (FIM) začal svoj program na Masarykovom okruhu v piatok a mal pokračovať až do nedele.

Motorizmus

Masarykov okruh v Brne
Masarykov okruh v Brne
Tragédia pár týždňov po MotoGP. Na okruhu v Brne zahynuli dvaja pretekári
dnes 21:51
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