Slovan zvládol prvý zápas na vlastnom ľade. Rozhodla vydarená kombinácia v presilovke

Fotogaléria (16)
Na snímke hokejisti Slovana zľava Samuel Takáč, strelec gólu Sena Acolatse a Patrik Bačík sa radujú z gólu. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|23. apr 2026 o 20:54
ShareTweet0

V série vedie 2:1.

Tipsport liga - 3. zápas finále

HC Slovan Bratislava - HK Nitra 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

Góly: 15. Acolatse (Marcinko, Bačik), 16. Maier (Pecararo, Elson), 46. Šimun (Dmowski, Pecararo), 60. Varga (Dmowski, Marcinko) – 14. Čederle (Paulovič, Krištof), 29. Lacka.

Rozhodcovia: Štefik, Krajčík – Kacej, Stanzel, vylúčení: 2:4 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1.

Slovan: Kiviaho – Královič, O'Connor, Acolatse, Bačik, Turan, Maier, Ličko, Černák – Varga, Marcinko, Takáč – Pecararo, Elson, Dmowski – Petriska, Jendek, Solenský – Bondra, Peterek, Šimun

Nitra: Patrikainen – Osburn, Mezei, Graham, Bača, Vitaloš, Stacha, Chrenko, Kalman – Paulovič, Krištof, Buček – Jackson, Lawrence, Passolt – Lacka, Čederle, Okoličány – Turanský, Hrnka, Bajtek

/stav série: 2:1/

Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v treťom finálovom dueli play off Tipsport ligy 2025/2026 na domácom ľade nad HK Nitra 4:2.

V sérii hranej na štyri víťazné zápasy sa tak ujali vedenia 2:1.

Po dvoch ofenzívnych dueloch v Nitre, keď v prvom padlo osem gólov a v druhom deväť, sa hrala zatiaľ najtaktickejšia partia. Nitru poslal do vedenia v presilovke Čederle, v prvej tretine Slovan vyrovnal zásluhou Acolatseho a neskôr ho poslal do vedenia Maier.

Fotogaléria zo zápasu HC Slovan Bratislava - HK Nitra (finále Tipsport ligy, 3. zápas)
Na snímke hokejisti Slovana sa radujú z gólu počas tretieho zápasu finále play off Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra.
Na snímke hokejisti Slovana sa radujú z víťazstva v treťom zápase finále play off Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave.
Na snímke vľavo dole strelec gólu Jakub Lacka (Nitra) sa so spoluhráčmi raduje z gólu počas tretieho zápasu finále play off Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra.
Na snímke Samuel Takáč (Slovan) a brankár Jasper Patrikainen (Nitra) počas tretieho zápasu finále play off Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave.
16 fotografií
Na snímke hokejisti Slovana vľavo Patrik Maier a Ryan O´Connor sa radujú z gólu počas tretieho zápasu finále play off Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra.Na snímke hokejisti Slovana vľavo Patrik Maier a Ryan O´Connor sa radujú z gólu počas tretieho zápasu finále play off Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra.Na snímke sprava Radovan Bondra (Slovan), brankár Henri Kiviaho (Slovan), Patrik Bačík (Slovan), strelec gólu Sebastián Čederle (Nitra), Ján Petriska (Slovan) a Samuel Buček (Nitra) počas tretieho zápasu finále play off Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave.Na snímke tréner hokejistov Slovana Brad Tapper počas tretieho zápasu finále play off Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave.Na snímke Sebastián Čederle (Nitra) sa raduje z gólu počas tretieho zápasu finále play off Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave.Na snímke Patrik Maier (Slovan) sa raduje z gólu počas tretieho zápasu finále play off Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave.Na snímke hokejisti Slovana zľava Samuel Takáč, strelec gólu Sena Acolatse a Patrik Bačík sa radujú z gólu počas tretieho zápasu finále play off Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave.Na snímke Patrik Maier (Slovan) sa raduje z gólu počas tretieho zápasu finále play off Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave.Na snímke vľavo dole tréner hokejistov Nitry Andrej Kmeč počas tretieho zápasu finále play off Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave.Na snímke Henri Kiviaho (Slovan) a Robby Jackson (Nitra) počas tretieho zápasu finále play off Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave.Na snímke zľava brankár Henri Kiviaho (Slovan) a Sebastián Čederle (Nitra) počas tretieho zápasu finále play off Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave.Na snímke zľava Sena Acolatse, brankár Henri Kiwiaho (obaja Slovan) a Jakub Lacka (Nitra) počas tretieho zápasu finále play off Tipsport extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave.

Nitrania vyrovnali v druhej dvadsaťminútovke po zásahu Lacku v oslabení. V treťom dejstve išiel Slovan opäť do vedenia po góle Šimuna v presilovke a v závere pri veľkom tlaku Nitry spečatil skóre do prázdnej bránky Varga.

Finále bude pokračovať v piatok 24. apríla o 18.30 h opäť na ľade Slovana. 

Hráči HC 19 Humenné po víťazstve.
dnes 21:05
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Slovan zvládol prvý zápas na vlastnom ľade. Rozhodla vydarená kombinácia v presilovke