    Mladí Slováci potvrdili rolu favorita. Proti súperovi im skvele vyšiel úvod a tretia tretina

    Sportnet, TASR|23. apr 2026 o 20:35
    Nórom strelili šesť gólov.

    MS v hokeji do 18 rokov 2026 - skupina A

    Slovensko - Nórsko 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)

    Góly: 1. Floriš (Jakubec, Botka), 7. Selič (Bereš), 38. Jakubec (Šramatý), 45. Matta, 46. Šimko (Válek, Bernát), 53. Selič (Goljer, Požgay) - 26. Jones-Nilsson (Kjolmoen, Dimitriev-Jensen).

    Rozhodcovia: Heidemann (USA), Pilný (ČR) – Brüggemann (Nem.), Rigoni (Tal.), vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0

    Diváci: 3659

    Slovensko: Hrenák - Goljer, Kovalčík, Botka, Floriš, Požgay, Bereš, Stančík - Kazda, Šimko, Matta - Karšay, Bernát, Válek - Potočka, Tariška, Ozogány - Šramatý, Selič, Jakubec - Melicherík

    Nórsko: Aas - Tollefsen, Juntti, Berg, Seather, Martinsen, Dimitriev-Jensen, Backlund - Caspersen-Snilsberg, Aaram-Olsen, Haglund - Jones-Nilsson, Sivertsen-Andresen, Kjolmoen - Bjorland, Johansen, Gulbrandsen - Kvernstad, Kalinka, Nergaard - Aase-Stensland

    Slovenskí hokejisti zvíťazili aj vo svojom druhom zápase na domácich majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.

    Po tom, čo v stredu zdolali Kanadu 2:1, si poradili aj vo štvrtok s Nórskom 6:1. Na čele priebežnej tabuľky A-skupiny tak majú plný počet 6 bodov.

    Výborný vstup zverencov Martina Dendisa do zápasu korunovali gólmi Jakub Floriš a Tomáš Selič. A hoci Nóri v druhej tretine znížili, slovenskej osemnástke prinavrátil dvojgólové vedenie Michal Jakubec.

    V tretej tretine ešte prikrášlili výsledok Ivan Matta, Maxim Šimko a svojím druhým presným zásahom Selič.

    Slovákov čaká ďalší zápas v Trenčíne v sobotu 25. apríla o 18.00 h proti Fínom.

    Priebeh zápasu

    I. tretina

    V bráne Slovenska sa premiérovo predstavil Hrenák. Od úvodu mal viac práce jeho náprotivok Aas, ktorý inkasoval už v 1. minúte. Jakubec zľava v útočnom pásme výborne našiel voľného obrancu Floriša, ktorý spomedzi kruhov rozvlnil sieť.

    Slovenská osemnástka dominovala a po dobrej práci Šramatého v 7. minúte Selič pred bránkou z dorážky zvýšil na 2:0. Slováci pokračovali v aktivite a vytvárali si ďalšie šance, no tretí gól do konca prvej tretiny nepridali.

    II. tretina

    V 26. minúte Nóri znížili, keď osamotený Jones-Nilsson dostal prihrávku na pravé krídlo a prestrelil Hrenáka. Povzbudená osemnástka škandinávskej krajiny v druhej tretine vyrovnala obraz hry a takmer aj skóre. Martinsen v 34. minúte od modrej čiary trafil konštrukciu bránky.

    Dendisovi zverenci však zareagovali, Kazda ešte v šanci zblízka a neskôr v presilovke z prvej neuspel, ale v 38. minúte sa presadil z dorážky pred bránkou Jakubec.

    III. tretina

    Slováci ťažili z výbornej práce v predbránkovom priestore, v 45. minúte Matta po enormnom tlaku zasunul zblízka odrazený puk do bránky a zvýšil na 4:1.

    Nasledovala neúspešná trénerská výzva Nórov a presilová hra, v ktorej skóroval na 5:1 z prvej z uhla Šimko. V 53. minúte uzavrel poltucet v Aasovej bráne svojím druhým gólom v zápase Selič, keď tečoval strelu Goljera od modrej čiary.

    MS v hokeji U18 2026 - skupina A

    Poradie

    Krajina

    Zápasy

    V

    VP

    PP

    P

    Skóre

    Body

    1.

    Fínsko

    1

    1

    0

    0

    0

    6:1

    3

    2.

    Slovensko

    1

    1

    0

    0

    0

    2:1

    3

    3.

    Kanada

    2

    1

    0

    0

    1

    7:2

    3

    4.

    Nórsko

    1

    0

    0

    0

    1

    1:6

    0

    5.

    Lotyšsko

    1

    0

    0

    0

    1

    0:6

    0

    MS v hokeji do 18 rokov 2026

