Mladí Slováci potvrdili rolu favorita. Proti súperovi im skvele vyšiel úvod a tretia tretina

MS v hokeji do 18 rokov 2026 - skupina A
Slovensko - Nórsko 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)
Góly: 1. Floriš (Jakubec, Botka), 7. Selič (Bereš), 38. Jakubec (Šramatý), 45. Matta, 46. Šimko (Válek, Bernát), 53. Selič (Goljer, Požgay) - 26. Jones-Nilsson (Kjolmoen, Dimitriev-Jensen).
Rozhodcovia: Heidemann (USA), Pilný (ČR) – Brüggemann (Nem.), Rigoni (Tal.), vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0
Diváci: 3659
Slovensko: Hrenák - Goljer, Kovalčík, Botka, Floriš, Požgay, Bereš, Stančík - Kazda, Šimko, Matta - Karšay, Bernát, Válek - Potočka, Tariška, Ozogány - Šramatý, Selič, Jakubec - Melicherík
Nórsko: Aas - Tollefsen, Juntti, Berg, Seather, Martinsen, Dimitriev-Jensen, Backlund - Caspersen-Snilsberg, Aaram-Olsen, Haglund - Jones-Nilsson, Sivertsen-Andresen, Kjolmoen - Bjorland, Johansen, Gulbrandsen - Kvernstad, Kalinka, Nergaard - Aase-Stensland
Slovenskí hokejisti zvíťazili aj vo svojom druhom zápase na domácich majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.
Po tom, čo v stredu zdolali Kanadu 2:1, si poradili aj vo štvrtok s Nórskom 6:1. Na čele priebežnej tabuľky A-skupiny tak majú plný počet 6 bodov.
Výborný vstup zverencov Martina Dendisa do zápasu korunovali gólmi Jakub Floriš a Tomáš Selič. A hoci Nóri v druhej tretine znížili, slovenskej osemnástke prinavrátil dvojgólové vedenie Michal Jakubec.
V tretej tretine ešte prikrášlili výsledok Ivan Matta, Maxim Šimko a svojím druhým presným zásahom Selič.
Slovákov čaká ďalší zápas v Trenčíne v sobotu 25. apríla o 18.00 h proti Fínom.
Priebeh zápasu
I. tretina
V bráne Slovenska sa premiérovo predstavil Hrenák. Od úvodu mal viac práce jeho náprotivok Aas, ktorý inkasoval už v 1. minúte. Jakubec zľava v útočnom pásme výborne našiel voľného obrancu Floriša, ktorý spomedzi kruhov rozvlnil sieť.
Slovenská osemnástka dominovala a po dobrej práci Šramatého v 7. minúte Selič pred bránkou z dorážky zvýšil na 2:0. Slováci pokračovali v aktivite a vytvárali si ďalšie šance, no tretí gól do konca prvej tretiny nepridali.
II. tretina
V 26. minúte Nóri znížili, keď osamotený Jones-Nilsson dostal prihrávku na pravé krídlo a prestrelil Hrenáka. Povzbudená osemnástka škandinávskej krajiny v druhej tretine vyrovnala obraz hry a takmer aj skóre. Martinsen v 34. minúte od modrej čiary trafil konštrukciu bránky.
Dendisovi zverenci však zareagovali, Kazda ešte v šanci zblízka a neskôr v presilovke z prvej neuspel, ale v 38. minúte sa presadil z dorážky pred bránkou Jakubec.
III. tretina
Slováci ťažili z výbornej práce v predbránkovom priestore, v 45. minúte Matta po enormnom tlaku zasunul zblízka odrazený puk do bránky a zvýšil na 4:1.
Nasledovala neúspešná trénerská výzva Nórov a presilová hra, v ktorej skóroval na 5:1 z prvej z uhla Šimko. V 53. minúte uzavrel poltucet v Aasovej bráne svojím druhým gólom v zápase Selič, keď tečoval strelu Goljera od modrej čiary.
