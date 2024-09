Bolo to šialené. Aj ja by som bol bez šance, vraví Merckx o Pogačarovom titule

BRATISLAVA. Všetci súperi tušili, že k tomu príde. Len všetkých zaskočilo, že sa to stalo tak skoro. Keď po pretekoch analyzovali stratégiu Tadeja Pogačara na ceste za titulom majstra sveta, zhodli sa, že jeho pokus bol nereálny. Súperom ušiel sto kilometrov pred cieľom. „Takýto pokus to je samovražda,“ reagoval jeden z favoritov Remco Evenepoel. „Tiež som si hovoril, že to je riadne hlúpe, keďže v pelotóne bolo veľa silných tímov, ktoré mohli preteky kontrolovať," hovoril bronzový Mathieu van der Poel.

Zdalo sa, že aj Slovinec sa nechal uniesť ambíciami. Bolo to bláznovstvo. Mal viac odvahy ako rozumu a pri tomto pokuse zhorí. Okruh cestných pretekov MS v Zürichu bol náročný a poskytoval veľmi málo priestoru na oddych.

Belgičan: Pozeral som s otvorenými ústami Už preteky kategórie do 23 rokov ukázali, aký zradný je na tejto trati sólový únik. Jeden z najväčších talentov Jan Christen ušiel súperom 50 km pred cieľom. Viedol s obrovským rozdielom. Zdalo sa, že je rozhodnuté. V poslednom okruhu však jeho energia vyprchala a skončil bez medaily. Slovinec však akoby nemal pud sebazáchovy. Sto kilometrov pred cieľom sa pustil do misie, ktorú by zrejme nik iný nezvládol. A nešetril sa. Keď sa dostal do menšej skupinky v úniku, nečakal a hneď pri prvom stúpaní sa rozbehol znovu. „Bolo to ako štart rakety. Neskutočné. Len som pozeral s otvorenými ústami. Zaslúži si veľký rešpekt,“ opisoval Laurens de Plus pre Sporza. VIDEO: Zostrih MS v cyklistike 2024

Pogačar mal v sebe toľko energie, že bol už vtedy schopný ísť sólo, lenže videl, že sa naňho pokúša dotiahnuť Pavel Sivakov a takticky ho počkal. Chcel sa s kolegom z tímu UAE potiahnuť. Lenže Sivakov sa len horko-ťažko dokázal udržať za jeho zadným kolesom. „Keď prišiel Tadej, myslel som si, že budem mať medailu. Lenže v tom stúpaní som nechal veľa síl. Snažil som sa za ním udržať, ale rozhodne som vyhorel,“ hovoril francúzsky reprezentant pre Direct Velo.

S Pogačarom vydržal jedno kolo. Väčšinu času ho len dokázal nasledovať. „Tadej mi vraví: ‚Poď, pôjdeme spolu. Za nami sa budú ostatní pozerať jeden na druhého‘ Ale preňho to bolo ľahké. Trápil som sa aj na jeho zadnom kolese. Hovoril som si, že teraz je zjazd, potom rovina a skúsim si oddýchnuť. Ale on išiel ako lokomotíva. Nič podobné som nezažil. Vyhral zaslúžene. Ja som šťastný, že som s ním vydržal aspoň jeden okruh,“ vravel Sivakov. Že to nebolo premyslené ani múdre, uznal po pretekoch aj Pogačar. „Do tohto sa pustí len niekto, kto nemá vysoké IQ, ale počas pretekov urobíte niekedy aj hlúposti. A niekedy vám to aj tak vyjde, niekedy nie. Dnes to však vyšlo," uznal nový šampión. Merckx: Mal som oňho obavy Výkon Slovinca komentujú s údivom všetci cyklisti. Vyjadrujú mu rešpekt aj úctu. Na náročnej trati ukázal, prečo je najsilnejším cyklistom tejto generácie. Hoci za ním bola stále početná skupina s najlepšími jazdcami, nedokázali sa k nemu priblížiť na viac ako polminúty. „Proti takémuto šialenému výkonu by som ani ja nemal šancu zvíťaziť,“ hovoril pre taliansku Gazzettu najlepší cyklista histórie Eddy Merckx. Šampionát označil za päťhviezdičkové preteky, v ktorých prebehla korunovácia najlepšieho cyklistu.

„Čo dosiahol je neuveriteľné. Nemám slov. Na taký útok ako predviedol, musíte byť blázon. Keď sa do toho pustil sto kilometrov pred cieľom, mal som oňho obavy. Bol som si istý, že to bolo príliš skoro. Za bežných okolností je nemožné zvíťaziť po takom dlhom úniku. Ale Tadej to dokázal,“ vravel Merckx pre Le Parisien.

„Je nasilnejším jazdcom tejto generácie. V mojom veku ma už máločo dokáže prekvapiť. Ale Tadej to dokázal. Očakával som, že sa môže stať majstrom sveta, ale nikdy by som nepovedal, že takýmto štýlom. Skutočne je najlepší,“ dodal 79-ročný Belgičan. Má viac triumfov ako Sagan Merckx ako prvý dokázal získať cyklistickú trojkorunu. V roku 1974 zvíťazil na Giro d’Italia, vyhral Tour de France a stal sa aj majstrom sveta. Po ňom to dokázal zopakovať ešte Ír Stephen Roche v 1987. V modernej cyklistike a pri väčšej špecializácii sa zdalo, že sa to nikomu nepodarí zopakovať. „Roky sme počúvali, že dnes je to už nemožné. Ale vidíte, že stále je. Faktom je, že Pogačar naše úspechy (s Merckxom - pozn.) viac priblížil ľudským. No aj to si vyžadovalo od neho nadľudské úsilie,“ reagoval Roche. Sezóna 2024 v podarí Slovinca je historická. Úspechmi, ktoré dosiahol v jednom roku zrejme prekonal aj najlepšie sezóny slávneho Merckxa. Okrem dúhového dresu vyhral Pogačar ružový dres na Gire a pridal 6 víťazných etáp. To isté zopakoval aj na Tour. Zvíťazil aj na monumentálnej klasike Liege – Bastogne – Liege.