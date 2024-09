Ani Pogačar si nebol istý. Bežne je takýto útok pokus o samovraždu, vraví Evenepoel

ZÜRICH. Bezprecedentná one-man šou, monštruózny útok či demolácia súperov. Aj takto svetové média reagujú na ďalší výnimočný výkon Tadeja Pogačara. To, že vyhral majstrovstvá sveta, nie je žiadna senzácia. Má skvelú formu, trasa v Zürichu mu vyhovovala a na papieri bol najväčším favoritom. Program a výsledky MS v cyklistike 2024 Avšak spôsob, akým si splnil svoj sen o dúhovom drese, sa veľkými písmenami zapíše do histórie cyklistiky. Nikto pred ním niečo také nepredviedol. Trojnásobný víťaz Tour de France sa zdvihol už 100 kilometrov pred cieľom a odvtedy ho skupina s jeho hlavnými konkurentmi už nevidela.

"Nemôžem uveriť tomu, čo sa stalo. Po takejto sezóne bol na mňa vyvíjaný veľký tlak či už odo mňa alebo od tímu. Prišli sme sem vyhrať, no takto sme to neplánovali," povedal Slovinec v prvom rozhovore pre UCI. Možno to bol hlúpy útok Rodák z mesta Komenda priznal, že sa jeho tím snažil kontrolovať preteky, no potom sa vytvoril únik, ktorý Pogačar považoval za nebezpečný. Vpredu bol síce jeho krajan Jan Tratnik, no práve on nebol mužom, na ktorého by sa tím mohol spoľahnúť, že získa pre Slovinsko titul.

Pogačar mohol čakať na to, že silné reprezentácie ako Belgicko či Holandsko sa postarajú o dostihnutie úniku, no zobral to do vlastných rúk. Dôležitú rolu pri tom zohral Tratnik, ktorý sa pre neho vrátil. Následne ho doviedol do vedúcej skupiny, z ktorej si zakrátko Pogačar pri stúpaní Bergstrasse (79 km) opäť nastúpil. Zostal s ním len Francúz Pavel Sivakov, no 51,7 km pred koncom kapituloval aj on.

Nasledovanie tímového kolegu z UAE Emirates vyšťavilo Sivakova natoľko, že finišoval až na 35. mieste s mankom takmer siedmich minút. Slovinec odvtedy smeroval do cieľa sám a hoci sa na chvíľu jeho náskok znížil na úroveň 40 sekúnd, zlatú medailu si už nenechal vziať. "Možno to bol hlúpy útok, neviem čo som si myslel. Našťastie tam bol Jan. Nevzdal som to a zvládol až do finále. Je to neuveriteľný deň. Musím poďakovať chlapcom z tímu, bez nich by to nebolo možné," dodal Pogačar. VIDEO: Zostrih z pretekov elite na MS v cyklistike 2024

Súperi sa nepoučili Po Eddym Merckxovi a Stephenovi Rocheovi je iba tretím cyklistom, ktorý dokázal v jednej sezóne vyhrať Giro d'Italia, Tour de France aj MS. Možno polemizovať o tom, či je najlepší vrchár a porovnávať ho s Jonasom Vingegaardom, no v dôležitom aspekte je absolútne dominantný.

Pogačar dokonale vníma preteky, reaguje na ich vývoj a má "inštinkt zabijaka". To sa prejavuje najmä v jednodňových pretekoch. Z posledných 23 bol až 18-krát na stupňoch víťazov a 12-krát sa tešil z víťazstva. Na začiatku marca vyhral Strade Bianche po 81-kilometrovom sóle. Napriek tomu si jeho súperi nemysleli, že zaútočí takto ďaleko pred cieľom.

"Bol som prekvapený. Sto kilometrov išiel na plný plyn. Bežne je takýto útok pokus o samovraždu. Aj preto je jediný, kto si zaslúži jazdiť v dúhovom drese. Pokiaľ ide o mňa, viac som urobiť nemohol," povedal majster sveta z roku 2022 Remco Evenepoel (dnes piaty, pozn.) pre belgickú televíziu Sporza. "Nemám na to veľa slov. Keď útočil 100 km pred cieľom a Belgičania začali jazdiť, myslel som si, že premárnil svoju šancu a že to nebol najlepší ťah. Dokázal mi, že som sa mýlil," reagoval bronzový Mathieu van der Poel.

Možné to je iba s ním V kľúčovom momente MS udával tempo pelotónu Primož Roglič, ktorý bol alternatívnym lídrom slovinského tímu. A hoci napokon preťal cieľovú čiaru až na 64. mieste, bol šťastný z víťazstva Pogačara. "Je to skvelé. Nasledoval svoj inštinkt, ktorý mu priniesol už veľa víťazstiev. Bežne jazdíme proti sebe, no teraz sme boli spolu. Je veľmi pekné byť súčasťou tohto víťazstva," cituje ho portál WielerFlits.

Údiv nad výkonom Slovinca neskrývali ani bývalí cyklisti Greg Van Avermaet a Sep Vanmarcke, ktorí sú dnes analytikmi Sporzy. "Toto nie je normálne. Možné to je iba s ním. Iní lídri a ich tímoví kolegovia idú na štart s prepracovaným plánom, no Pogačar na to nemyslí. Potom nastala panika. Nikto nebol pripravený na tento scenár," hovorí Vanmarcke, ktorý skončil tretí pri triumfe Petra Sagana na Okolo Flámska.

"Je zarážajúce, že priznal, že to vôbec neplánoval a potom mu to takto vyjde. Je to skutočne pôsobivé," uviedol van Avermaet. "Navyše, spomeňte si na moment, keď sa pre neho vrátil Tratnik. Napokon to bol samotný Pogačar, ktorý si zacelil stratu na únik," dodal. Po Vuelte opäť druhý Veľký dôvod na radosť mal aj Austrálčan Ben O'Connor, ktorý po druhom mieste na španielskej Vuelte získal striebro aj na svetovom šampionáte. Tesne pred koncom mu vyšiel útok zo skupiny s van der Poelom či Evenepoelom a osamotene prišiel do cieľa so stratou 34 sekúnd na Pogačara.

Od novinárov dostal aj otázku, či sa tak trochu necíti ako víťaz vzhľadom na absolútnu dominanciu Slovinca, ktorý si išiel vlastnú ligu. "Nie, nevyhral som. On má dúhový dres. Pre mňa osobne je to však skvelý výsledok, ktorý nie je častý. Byť druhý na MS, najväčších pretekoch zo všetkých, chutí veľmi sladko," povedal O'Connor.

Navyše, Austrálčan povedal, že sa spočiatku necítil najlepšie. "Chalani ma motivovali, pretože prvé kolá som sa necítil dobre. Potreboval som povzbudiť. Neviem či to bola taktika alebo šikovnosť, ale nakoniec som útok správne načasoval a získal druhé miesto," dodal. O'Connor by nemal chýbať ani pri tradične poslednom vrchole sezóny, ktorou bude 12. októbra monumentálna klasika Okolo Lombardie. Už na štvrté víťazstvo po sebe bude útočiť nik iný ako Tadej Pogačar.