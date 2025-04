VIDEO: Lantoši to spravil ako kedysi Bondra, ale potom sa nenápadní Nemci nadýchli

PIEŠŤANY. Na šampionáte by takáto prehra bolela asi ako tá s Nemcami na MS 2019 v Košiciach. Táto v príprave bude slovenských hokejistov iba mrzieť. Aj to len chvíľu. Už vo štvrtok o 18.00 (naživo na JOJ Plus) majú šancu na revanš.

Slovenská hokejová reprezentácia odohrá pred majstrovstvami sveta vo Švédsku dovedna osem zápasov. Prvé tri prehrala.

S Nemeckom v Piešťanoch 2:3, hoci domáci viedli po prvej tretine 2:0 a futbalový expert Ladislav Borbély by nepochybne v tej chvíli vytiahol obľúbenú formulku, že majú momentum zápasu.