Keď v krajine vládol Mečiar a hokej. Slovensko potiahla legenda, ktorú nikto nečakal

O zápasy slovenského tímu bol opäť enormný záujem. Vstupenky sa rozchytali už v predpredaji. Do hľadiska štadióna Ondreja Nepelu sa vošlo vyše osemtisíc divákov, no sledovať naživo zápas proti Lotyšsku prejavilo na základe objednávok údajne až 60-tisíc ľudí.

Čunderlík, ktorý mal kryť chrbát jednotke Jaromírovi Draganovi, bol kmeňový hráč prvoligové Zvolena, no pravidelne začal chytať až po Novom roku v extraligovej Dubnici nad Váhom.

Najväčší šok však bol príchod Petra Šťastného zo Severnej Ameriky.

Šťastný tvrdí, že spôsobil šok

Veterán Šťastný po olympijskom turnaji v Lillehammeri podpísal kontrakt so St. Louis Blues. Bol to iba jeho tretí tím v NHL po Quebec Nordiques a New Jersey Devils. V sezóne odohral 17 zápasov v základnej časti a ďalšie štyri v play off.

Začiatok nového ročníka NHL oddialilo rokovanie o novej kolektívnej zmluve. Počas pauzy viacero hokejistov z NHL pôsobilo v európskych kluboch.

Peter Šťastný sa po deviatich mesiacoch vrátil do reprezentácie a zahral si v novembri 1994 na Nemeckom pohári (okrem neho aj Peter Bondra či Jozef Stümpel), kde Slováci vo finále prehrali s Čechmi 3:4, hoci ešte v poslednej tretine viedli 3:0.