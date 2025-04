Mali by ho postaviť pred súd, vravel Van der Poel. Fanúšik sa sám udal na polícii

„Toto nemôžeme dopustiť. Fľaša bola plná a naozaj to bolelo. Ak by ma to trafilo do nosa, zlomilo by mi ho. Dúfam, že páchateľa nájdu. Myslím, že by ho mali priviesť pred súd, keďže išlo o pokus o zabitie. Zasiahlo ma to priamo do tváre,“ povedal po pretekoch van der Poel.