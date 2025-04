Po údere vracal, bral lieky a zlomil sa. Fanúšik zničil kariéru legendy za jeden frank

BRATISLAVA. "Nebolo by to ono. Radšej si to ani nechcem predstaviť," hovoril Julian Alaphilippe o prípadnej absencii fanúšikov na Tour de France v časoch pandémie koronavírusu. Diváci sú dôležitosťou súčasťou športu, cyklistiku nevynímajúc. Pred najväčšími podujatiami niekoľko dní kempujú na vybraných miestach, aby im ich nikto nevyfúkol a tiež si užili jedinečnú atmosféru. Aj počas tohtoročnej monumentálnej klasiky Paríž - Roibaix boli dláždené úseky obsypané tisíckami fanúšikov, no našiel sa medzi nimi jeden, ktorého správanie bolo hlúpe a odsúdeniahodné.

Približne 33 km pred cieľom hodil bidón s vodou do Mathieu van der Poela, ktorý vo vysokej rýchlosti prechádzal kockami a smeroval za víťazstvom. Mal šťastie, že ho tento incident nerozhodil natoľko, aby spadol. Takíto ľudia nie sú vítaní Dnes už trojnásobný víťaz "Pekla severu" sa voči nezmyselnému činu fanúšika ostro ohradil a krátko po pretekoch to prirovnal k pokusu o zabitie. "Nemôžeme to nechať len tak. Bola to fľaša plná vody. Dosť to bolelo a pokiaľ by ma trafila do nosa, zlomila by mi ho. Ak nezasiahne UCI, s tímom podnikneme právne kroky," povedal van der Poel.

Pochopenie našiel v radoch svojich kolegov, súperov aj cyklistických expertov. Matt Stephens z TNT Sports uviedol, že tento útok mohol Holanďanovi ukončiť kariéru alebo sa mohlo stať niečo horšie. Jeho dlhoročný rival Wout van Aert verí, že aj verejná kritika môže pomôcť k tomu, aby sa v budúcnosti podobné situácie neopakovali. Otvorene hovorí, že ľudia, ktorí sa správajú takto, nie sú na pretekoch vítaní. "Cyklistika je šport, v ktorom sa môžete dostať bližšie k športovcom a to nás robí jedinečnými v porovnaní s mnohými inými športmi. V posledných týždňoch som si užil povzbudzovanie fanúšikov popri trati, no náš šport je dosť nebezpečný aj bez toho, aby do nás začali ľudia hádzať predmety," povedal Belgičan pre Het Laatste Nieuws.

Okrem fľaše aj pľuvanec Van der Poel veril, že sa polícii podarí vypátrať muža, ktorý po ňom hodil bidón. Pátrať však nebolo treba, keďže vinník sa na druhý deň udal sám. Belgický občan následne odoslal list, v ktorom sa ospravedlnil bývalému majstrovi sveta a jeho tímu Alpecin - Deceuninck. Svoje ďalšie slová interpretoval médiám prostredníctvom právneho zástupcu. VIDEO: Fanúšik hodil fľašu do tváre Mathieu van der Poela

"Prečo som to urobil? Odvtedy si kladiem túto otázku, ale sám na to nemám vysvetlenie. Bol to extrémne hlúpy impulz, neviem si to vysvetliť inak. Myslíte si, že som fanúšikom Wouta van Aerta a chcel som zastaviť jeho súpera? Absolútne nie, vlastne vôbec nemám obľúbeného jazdca V priebehu pol sekundy som oľutoval, čo som urobil. Na jednej strane som bol šťastný, že Mathieu nespadol, no sám seba sa pýtam, ako som mohol byť taký hlúpy," cituje fanúšika aj holandský web WielerFlits.