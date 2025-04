Celé dni sa veľmi hanbil. Muž, ktorý hodil fľašu po Van der Poelovi, sa ospravedlnil

V liste, ktorý v stredu zverejnil belgický denník Het Laatse Nieuws, opísal celý incident: „Fľaša s vodou bola na tráve. Zdvihol som ju a bez premýšľania som ju hodil, keď prechádzal okolo. Po pol sekunde som si uvedomil, aké to bolo hlúpe a nebezpečné. Celé dni som sa za to veľmi hanbil.“

Holanďan už čelil viacerým podobným incidentom. Minulý mesiac ho počas klasiky E3 niekto opľul, vlani mu zase neznáma žena hodila pod bicykel šiltovku. Bezprostredne po Paríž-Roubaix reagoval nahnevane.

„Toto nemôžeme dopustiť. Fľaša bola plná a naozaj to bolelo. Ak by ma to trafilo do nosa, zlomilo by mi ho. Dúfam, že páchateľa nájdu. Myslím, že by ho mali priviesť pred súd, keďže išlo o pokus o zabitie. Zasiahlo ma to priamo do tváre,“ citovala van der Poela agentúra AFP.