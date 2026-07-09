Milióny ľudí s marockými koreňmi vo Francúzsku. Zasiahnuť má plná sila zložiek

Francúzsko sprísnilo bezpečnostné opatrenia pred zápasom futbalovej reprezentácie proti Maroku na MS. Štvrťfinálový duel bol na programe vo štvrtok o 22.00 SELČ vo Foxborough.
Ministerstvo vnútra uviedlo, že všetky bezpečnostné zložky budú súčinné a pripravené konať s plnou silou voči problémom.
Vo Francúzsku žije približne 2,2 milióna Maročanov či ľudí marockého pôvodu. Nosenie zbraní alebo pyrotechniky je v Paríži a jeho metropolitnej oblasti zakázané.
V južnom departemente Aude je zakázaný predaj a konzumácia alkoholu na verejných miestach v súvislosti so súčasnou vlnou horúčav.
Paríž predĺžil otváracie hodiny vonkajších barov a reštaurácií do 2.00 v súvislosti s predmetným zápasom.
Majitelia barov sa dohodli, že nebudú predávať alkohol so sebou a že budú poskytovať zákazníkom vodu zadarmo.
Hlavné mesto tiež zakázalo vjazd áut v obľúbenej štvrti Marais medzi 20.00 a 14.00, aby bol zážitok pre fanúšikov bezpečnejší.