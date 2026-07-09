    Francúzsko
    Francúzsko
    MS vo futbale 2026
    09.07.2026, Vyraďovacia fáza, Štvrťfinále
    Boston
    22:00
    Maroko
    Maroko

    Milióny ľudí s marockými koreňmi vo Francúzsku. Zasiahnuť má plná sila zložiek

    Francúz Kylian Mbappé (10) cvičí so svojím tímom počas tréningového stretnutia pred štvrťfinálovým futbalovým zápasom majstrovstiev sveta medzi Francúzskom a Marokom.
    Francúz Kylian Mbappé (10) cvičí so svojím tímom počas tréningového stretnutia pred štvrťfinálovým futbalovým zápasom majstrovstiev sveta medzi Francúzskom a Marokom. (Autor: TASR/AP)
    TASR|9. júl 2026 o 19:01
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    Vo Francúzsku žije približne 2,2 milióna Maročanov.

    Francúzsko sprísnilo bezpečnostné opatrenia pred zápasom futbalovej reprezentácie proti Maroku na MS. Štvrťfinálový duel bol na programe vo štvrtok o 22.00 SELČ vo Foxborough.

    Ministerstvo vnútra uviedlo, že všetky bezpečnostné zložky budú súčinné a pripravené konať s plnou silou voči problémom.

    Vo Francúzsku žije približne 2,2 milióna Maročanov či ľudí marockého pôvodu. Nosenie zbraní alebo pyrotechniky je v Paríži a jeho metropolitnej oblasti zakázané.

    V južnom departemente Aude je zakázaný predaj a konzumácia alkoholu na verejných miestach v súvislosti so súčasnou vlnou horúčav.

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    Paríž predĺžil otváracie hodiny vonkajších barov a reštaurácií do 2.00 v súvislosti s predmetným zápasom.

    Majitelia barov sa dohodli, že nebudú predávať alkohol so sebou a že budú poskytovať zákazníkom vodu zadarmo.

    Hlavné mesto tiež zakázalo vjazd áut v obľúbenej štvrti Marais medzi 20.00 a 14.00, aby bol zážitok pre fanúšikov bezpečnejší.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    9.7.2026 22:00
    Maroko
    MAR
    Španielsko
    ESP
    10.7.2026 21:00
    Belgicko
    BEL
    Nórsko
    NOR
    11.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG
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    ARG
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    MS vo futbale 2026

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    MS vo futbale 2026

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    Domov»MS vo futbale 2026»Milióny ľudí s marockými koreňmi vo Francúzsku. Zasiahnuť má plná sila zložiek