Anglicko nie je USA. FIFA potrestala obrancu po súboji s Mexikom, vynechá aj možné semifinále

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) udelila dvojzápasový dištanc anglickému reprezentačnému obrancovi Jarellovi Quansahovi za červenú kartu, ktorú dostal v osemfinále MS proti Mexiku (3:2).
Obranca Bayeru Leverkusen tak bude trénerovi Thomasovi Tuchelovi chýbať vo štvrťfinálovom súboji v Miami proti Nórsku (11. júla o 23.00 SELČ) i v prípadnom semifinále.
Quansah videl červenú kartu v 54. minúte osemfinálového duelu po faule na Mexičana Jesusa Gallarda.
Angličania napriek vylúčeniu stretnutie zvládli a vyradili jednu z hostiteľských krajín. Anglická futbalová asociácia (FA) uviedla, že zvažuje možnosti prípadného odvolania, no FIFA vo štvrtok oznámila, že Quansahovi začína plynúť okamžitý trest zákazu činnosti na dva zápasy za hrubý faul.
Postupy FIFA v oblasti trestov za červené karty boli v uplynulých dňoch kontroverznou témou po tom, čo disciplinárna komisia zrušila jednozápasový dištanc americkému útočníkovi Folarinovi Balogunovi, pripomenula agentúra AP.