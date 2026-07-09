Hviezda USA utrpela na šampionáte zlomeninu. Do tréningu sa má vrátiť pred štartom Serie A

Americký futbalový reprezentant Christian Pulisic utrpel v osemfinálovom zápase na MS 2026 proti Belgicku (1:4) zlomeninu nohy. Podľa agentúry AP bude mimo hry niekoľko týždňov.
Pulisic odstúpil z duelu v 59. minúte. Vyšetrenia odhalili pomliaždenie kosti a mikrozlomeninu holennej a lýtkovej kosti.
Krídelník AC Miláno by sa mal do tréningu zapojiť ešte pred úvodným zápasom novej sezóny talianskej Serie A, ktorý je na programe 23. augusta.
Fotogaléria zo zápasu USA - Belgicko na MS vo futbale 2026 (osemfinále)
Pulisic na MS neskóroval, pre zranenie lýtka vynechal jeden z piatich zápasov Američanov a z ďalších dvoch predčasne odstúpil. V 90 reprezentačných dueloch strelil 30 gólov.
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