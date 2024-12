Priznal, že v posledných týždňoch jazdil zranený. S vekom to nemá nič spoločné, povedal

„Počas štyroch pretekov som súťažil so zranením,“ povedal podľa webu denníka Marca a vzápätí zástupcom médií ukázal svoje rameno.

„Vzal som si tabletky na otupenie bolesti a išiel som na to. S vekom to však nemá nič spoločné,“ dodal Alonso po nedeľňajšej Veľkej cene Abú Zabí.

Alonso sa v roku 2024 nedostal ani raz na pódium, pričom najlepšie umiestnenie si vyjazdil na druhých pretekoch sezóny v saudskoarabskej Džidde, kde skončil piaty.

Nakoniec sa však v celkovej klasifikácii dostal do Top 10, keď obsadil 9. pozíciu so 70 bodmi. Zdolal dokonca svojho garážového suseda z tímu Aston Martin Lancea Strolla, ktorý bol trinásty s 24 bodmi.

„Bolo to náročné, ale trochu to závisí od iných okolností. Ak máte McLaren, Ferrari alebo Mercedes, je to omnoho ľahšie, pretože auto skrátka ide rýchlo,“ podotkol Alonso.