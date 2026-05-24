Mohol byť futbalista, dnes je kapitán Kanady. Kto je Celebrini a akému tímu šéfuje?

Predstavte si situáciu. Kanadská futbalová reprezentácia nastupuje na zápas majstrovstiev sveta 2026.
V jednej chvíli sa lopta dostane k Macklinovi Celebrinimu. Obíde obrancu, vytvorí si streleckú pozíciu a rozvlní sieť.
„Celebrini! Celebrini!“ ozýva sa z reproduktorov štadióna.
Znie to takmer prirodzene. Lenže namiesto futbalových trávnikov Celebrini píše svoj príbeh na ľade, kde už v tínedžerskom veku patrí medzi najvýraznejšie talenty svetového hokeja.
Kanada priviedla na šampionát do Švajčiarska veľké osobnosti, nechýbajú Sidney Crosby, John Tavares, Ryan O'Reilly či Evan Bouchard.
Céčko na drese ale nemá ani jeden z nich. Kapitán Kanady je práve 19-ročný Macklin Celebrini.
Kanada je šiestym súperom Slovenska na MS v hokeji 2026, stretnutie sa odohrá v nedeľu od 20:20 (vysiela TV Joj).
Prečo hokej? Miloval som ho viac
Nechýbalo pritom veľa a Celebrini mohol byť futbalista.
Narodil sa vo Vancouveri. Jeho rodičia, otec Rick a mama Robyn, boli v minulosti obaja skvelými mladými futbalistami. Otec bol dokonca reprezentantom Kanady do 20 rokov a hral za profesionálny tím Vancouver 86ers.
Rick a Robyn vychovali štyri deti, všetky inklinovali k futbalu, no napokon si vybrali iné športy. Macklin spolu s bratmi RJ-om a Aidenom hrajú hokej, sestra Charlie našla záľubu v tenise.
„Rodičia sa tak trochu snažili, aby jeden z nás hral futbal, ale nevyšlo to,“ smial sa Macklin v minulosti.
Prečo si napokon vybral hokej? „Jednoducho som ho miloval viac," vraví po rokoch počas turnaja vo Švajčiarsku.
Rodičia mu zabezpečili ideálne podmienky na rozvoj. „Počas kariéry mi pomohli najviac. Rodičia a celá rodina. Samozrejme, pomohli mi aj všetci tréneri, ľudia, s ktorými som sa rozprával, a starší chalani. Najdôležitejšia však bola rodina, ktorá pri mne vždy stála."
Macklin bol odmalička výnimočný a zručnosťami prevyšoval rovesníkov. Súťaživosť mal v krvi.
“Keď som s ním hrával futbal na dvore, keď mal 5 alebo 6 rokov, doslova vrčal, ťahal ma za šortky, skúšal všetko, len aby sa dostal k lopte. Ostatné deti to po pár minútach vzdali, ale Macklin nie,” povedal o synovi otec Rick.
Vrátil sa domov
Hoci sa Celebrini narodil v Kanade a krajinu aj reprezentuje, väčšinu života prežil v Spojených štátoch.
Rodina sa z Vancouveru presťahovala do Livermore v Californii, aby otec Rick mohol pracovať pre miestny tím NBA Golden State Warriors ako riaditeľ pre hráčske zdravie a výkon.
„Dlhé roky pracuje s najlepšími športovcami. Veľa som sa naučil o ich nastavení mysle, o tom, ako pristupujú k zápasom, ku kariére a ako sa o seba starajú. Myslím si, že práve tieto poznatky mi do určitej miery pomohli," hovorí Celebrini.
Mesto Livermore je vzdialené len 40 kilometrov od San Jose, ktoré sa pre Celebriniho stalo novým domovom.
Na drafte do NHL v roku 2024 si ho vybrali Sharks z celkového prvého miesta. Išlo o náhodu, no mladý útočník po výbere žiaril nadšením.
„Je to šialené. Naozaj je neskutočné, že sa to všetko vyvinulo tak, aby som sa vrátil, odkiaľ som prišiel,” povedal k tomu, že bude NHL hrať práve v Kalifornii.
Crosby mu odovzdal žezlo
Draftový ročník strávil na univerzite v Bostone, no hneď nasledujúcu sezónu už hral v NHL. Za San Jose odohral 70 zápasov v ktorých zaznamenal 63 bodov.
Plný potenciál ale ukázal tento rok. Sharks mu našili na dres „áčko" a Celebrini v základnej časti nazbieral 115 bodov a bol štvrtým najproduktívnejším hráčom celej ligy.
Z tínedžerov mali viac bodov v jednom ročníku NHL iba Wayne Gretzky a Crosby.
Celebrini v priebehu troch rokov reprezentoval Kanadu na MS v hokeji do 18 rokov, na juniorskom šampionáte aj na seniorských MS v hokeji. V štvrtom roku sa predstavil na zimnej olympiáde, v Miláne si zahral v prvom útoku vedľa Connora McDavida a Nathana MacKinnona.
„Bola to dlhá cesta. Ubehlo to však veľmi rýchlo. Užívam si každý krok a som vďačný aj šťastný, že môžem byť práve teraz tu," hovorí.
Kanaďania vo Fribourgu vyhrali zatiaľ všetkých päť zápasov.
Mierne zaváhanie prišlo len proti Nórsku, kde „javorové listy“ zvíťazili až 6:5 po predĺžení. Švédsko zdolali 5:3 a proti Taliansku, Dánsku aj Slovinsku inkasovali dohromady iba dva góly.
„Hráme naozaj dobrý hokej a napriek tomu, že sme museli prekonať nejaké výzvy, darí sa nám vyhrávať rôznymi spôsobmi," hodnotil Celebrini.
Macklin Celebrini a Sidney Crosby. (Autor: TASR/Keystone via AP)
Pozíciu kapitána Kanady prevzal po Crosbym, ktorý stál na čele reprezentácie od olympiády v roku 2014.
„Je to neuveriteľný hráč,“ povedal Crosby o Celebrinim začiatkom tohto roka. Na MS vo Švajčiarsku mu odovzdáva všetky skúsenosti.
„Učím sa od neho prakticky všetko. Spôsob, akým pristupuje k hre, jeho líderstvo, ale aj to, aký je človek mimo ľadu. Veľmi ľahko sa s ním rozpráva a je skvelé ho spoznávať. Samozrejme, veľa sa dá naučiť z každého aspektu jeho hry na ľade, ale rovnako aj z toho, aký je ako človek," vraví Celebrini.
Skúsených hráčov MS lákajú
Kanadský tím vedený Celebrinim je opäť výzvou pre každého súpera.
Aj keď len s "A" na drese, veľkým lídrom je legendárny Sidney Crosby, ktorý prišiel reprezentovať po vypadnutí z play-off aj napriek tomu, že má za sebou dlhú olympijskú sezónu.
„Ja už nie som najmladší, takže každá príležitosť reprezentovať Kanadu pre mňa veľa znamená. Navyše, máme skvelú partiu chalanov. Som veľmi rád, že tu môžem byť,“ hovoril kapitán Pittsburghu.
V defenzíve je hviezdou číslo 1 najproduktívnejší bek základnej časti NHL Evan Bouchard (získal 95 bodov).
Káder dopĺňajú staršie hviezdy, ktoré stále láka obliecť si národný dres. Najlepším príkladom je rekordér Ryan O'Reilly, ktorý v drese „javorových listov“ odohral na MS viac zápasov ako ktokoľvek iný. Predstavil sa na ôsmich turnajoch v 68 zápasoch. V zbierke má jednu zlatú a dve strieborné medaily.
„Kedykoľvek si môžete obliecť tento dres, máte šancu bojovať o víťazstvo a hrať s výbornými hráčmi. Možno to v Severnej Amerike počas play-off NHL nie je až také sledované, ale vo zvyšku sveta je vidieť, že ľuďom na tomto turnaji záleží. Sledujú ho a užívajú si ho,“ hovoril O'Reilly.
„Väčšinou sa hrá v skvelých mestách, ktoré som predtým nenavštívil, takže môžete spoznať nové miesta. Viem, že hokej nebudem hrať večne, preto sa snažím využiť každú príležitosť, ktorú dostanem.“
Celebrini a Crosby vedú produktivitu
Kanada priniesla do Švajčiarska mix skúseností a mladej dravosti. V mužstve je deväť hráčov nad 30 rokov, ale aj sedem hráčov do 21 rokov.
Okrem dvoch Kanaďanov hrali všetci pravidelne v NHL. Jedným z nich je 19-ročný Porter Martone, ktorý pôsobil na univerzitnej NCAA za Michigan State spolu s Maximom Štrbákom. V závere sezóny však nastupoval za A-tím Philadelphie a pravidelne bodoval. V NHL by mal hrať aj od budúceho ročníka.
Druhým je brankár Jack Ivankovic z univerzity Michigan, na MS je však v pozícii tretieho brankára a doposiaľ nehral.
Najproduktívnejším kanadským hráčom je zatiaľ Celebrini, ktorý získal sedem bodov. Crosby ich má šesť za asistencie. Päť bodov zaknihovali O'Reilly, Vilardi, Martone a Nurse.
Ryan O'Reilly a Sidney Crosby dávajú gól proti Nórsku. (Autor: TASR/AP)
14 rokov bez výhry
Zámorská reprezentácia dva roky za sebou nezískala žiadnu medailu zo šampionátu a teraz to chce napraviť.
Na MS je svetovým rekordérom v počte zlatých medailí – má ich 28.
Slováci čakajú na výhru nad Kanadou na šampionáte už 14 rokov. Tá posledná prišla vo štvrťfinále v Helsinkách. Slovensko otočilo napínavý duel, zvíťazilo 4:3 a zamierilo k striebornej medaile.
Slovenskí hokejisti odvtedy na šampionáte prehrali s „javorovými listami“ sedemkrát za sebou. Blízko boli v roku 2023, keď prehrali 1:2 po nájazdoch aj na domácom šampionáte v roku 2019. O kanadskej výhre 6:5 rozhodol v poslednej sekunde Stone.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body