    Mohol byť futbalista, dnes je kapitán Kanady. Kto je Celebrini a akému tímu šéfuje?

    Kapitán Kanady Macklin Celebrini (vľavo) a Sidney Crosby počas MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Martin Turčin, Samuel Grega|24. máj 2026 o 12:00
    Pozrite si profil šiesteho súpera Slovenska na MS v hokeji 2026.

    Predstavte si situáciu. Kanadská futbalová reprezentácia nastupuje na zápas majstrovstiev sveta 2026.

    V jednej chvíli sa lopta dostane k Macklinovi Celebrinimu. Obíde obrancu, vytvorí si streleckú pozíciu a rozvlní sieť.

    „Celebrini! Celebrini!“ ozýva sa z reproduktorov štadióna.

    Znie to takmer prirodzene. Lenže namiesto futbalových trávnikov Celebrini píše svoj príbeh na ľade, kde už v tínedžerskom veku patrí medzi najvýraznejšie talenty svetového hokeja.

    Kanada priviedla na šampionát do Švajčiarska veľké osobnosti, nechýbajú Sidney Crosby, John Tavares, Ryan O'Reilly či Evan Bouchard. 

    Céčko na drese ale nemá ani jeden z nich. Kapitán Kanady je práve 19-ročný Macklin Celebrini. 

    Kanada je šiestym súperom Slovenska na MS v hokeji 2026, stretnutie sa odohrá v nedeľu od 20:20 (vysiela TV Joj). 

    Prečo hokej? Miloval som ho viac

    Nechýbalo pritom veľa a Celebrini mohol byť futbalista. 

    Narodil sa vo Vancouveri. Jeho rodičia, otec Rick a mama Robyn, boli v minulosti obaja skvelými mladými futbalistami. Otec bol dokonca reprezentantom Kanady do 20 rokov a hral za profesionálny tím Vancouver 86ers. 

    Rick a Robyn vychovali štyri deti, všetky inklinovali k futbalu, no napokon si vybrali iné športy. Macklin spolu s bratmi RJ-om a Aidenom hrajú hokej, sestra Charlie našla záľubu v tenise. 

    „Rodičia sa tak trochu snažili, aby jeden z nás hral futbal, ale nevyšlo to,“ smial sa Macklin v minulosti. 

    Prečo si napokon vybral hokej? „Jednoducho som ho miloval viac," vraví po rokoch počas turnaja vo Švajčiarsku. 

    Rodičia mu zabezpečili ideálne podmienky na rozvoj. „Počas kariéry mi pomohli najviac. Rodičia a celá rodina. Samozrejme, pomohli mi aj všetci tréneri, ľudia, s ktorými som sa rozprával, a starší chalani. Najdôležitejšia však bola rodina, ktorá pri mne vždy stála." 

    Macklin bol odmalička výnimočný a zručnosťami prevyšoval rovesníkov. Súťaživosť mal v krvi. 

    “Keď som s ním hrával futbal na dvore, keď mal 5 alebo 6 rokov, doslova vrčal, ťahal ma za šortky, skúšal všetko, len aby sa dostal k lopte. Ostatné deti to po pár minútach vzdali, ale Macklin nie,” povedal o synovi otec Rick. 

    Vrátil sa domov

    Hoci sa Celebrini narodil v Kanade a krajinu aj reprezentuje, väčšinu života prežil v Spojených štátoch. 

    Rodina sa z Vancouveru presťahovala do Livermore v Californii, aby otec Rick mohol pracovať pre miestny tím NBA Golden State Warriors ako riaditeľ pre hráčske zdravie a výkon. 

    „Dlhé roky pracuje s najlepšími športovcami. Veľa som sa naučil o ich nastavení mysle, o tom, ako pristupujú k zápasom, ku kariére a ako sa o seba starajú. Myslím si, že práve tieto poznatky mi do určitej miery pomohli," hovorí Celebrini. 

