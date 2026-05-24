    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    MS v hokeji 2026
    24.05.2026, Skupina B
    Fribourg BCF Arena
    20:20
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Sledujte na Joj
    Joj
    PrehľadPreviewOkuliar pred duelom s Kanadou: Mohli by sme si dopriať darček pre seba aj pre tréneraNóri zdramatizovali boj o postup do štvrťfinále. Pardavý: Musíme sa sústrediť na svoje zápasy

    Okuliar pred duelom s Kanadou: Mohli by sme si dopriať darček pre seba aj pre trénera

    Na snímke hokejisti Slovenska sa tešia zo štvrtého gólu, vpravo strelec gólu Oliver Okuliar počas zápasu.
    Na snímke hokejisti Slovenska sa tešia zo štvrtého gólu, vpravo strelec gólu Oliver Okuliar počas zápasu. (Autor: TASR)
    TASR|24. máj 2026 o 14:08
    ShareTweet0

    Na dobrovoľnom rozkorčuľovaní si doprial tréning navyše.

    Slovenskí hokejisti vstúpia do nedeľňajšieho zápasu proti Kanade s cieľom nielen získať cenné body v boji o postup do štvrťfinále, ale zároveň tým pripraviť narodeninový darček pre trénera Vladimíra Országha.

    V rovnaký deň má sviatok aj útočník Oliver Okuliar, ktorý si na dobrovoľnom rozkorčuľovaní doprial tréning navyše.

    „Som na to zvyknutý zo Švédska. Potrebujem si vyskúšať ľad aj streľbu. Vo Švédsku sme chodili pravidelne všetci,“ prezradil 26-ročný krídelník.

    Slovákov čakal v sobotu od 20.20 zápas proti Kanade, v ktorom mohli spečatiť postup do štvrťfinále.

    Mohol byť futbalista, dnes je kapitán Kanady. Kto je Celebrini a akému tímu šéfuje?
    Súvisiaci článok
    Mohol byť futbalista, dnes je kapitán Kanady. Kto je Celebrini a akému tímu šéfuje?

    Aby získali postupovú definitívu ešte pred záverečný zápasom v skupine proti Švédsku (v utorok od 16.20), museli zdolať favorizovanú Kanadu.

    V sobotu síce prehrali s Českom 2:3, no tréneri ich za výkon pochválili. Radi by naň nadviazali aj proti Kanade, ktorej by radi pripravili prvú prehru na MS vo Fribourgu.

    Pre Okuliara, aj 49-ročného Országha by to bol ideálny darček k narodeninám.

    „Už včera som spoluhráčom vravel, že by sme si mohli dopriať darček pre seba a aj pre trénera. Bolo by to skvelé. Nepozeráme sa však tak na to.

    Určite niečo vypíšem na tabuľu. Dúfam, že chalani budú hladní po úspechu. Sme spolu už niekoľko týždňov a vidím, že sa zlepšujeme každým zápasom,“ poznamenal Okuliar.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS v hokeji 2026 - program Slovenska

    16.05. 12:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 1
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    17.05. 12:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    1 - 4
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    19.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    4 - 5 SN
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    21.05. 20:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    1 - 5
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    23.05. 16:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 3
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    24.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    26.05. 16:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena

    Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    5
    4
    1
    0
    0
    25:10
    14
    2
    ČeskoČeskoCZE
    5
    4
    0
    1
    0
    16:10
    13
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    5
    3
    1
    0
    1
    18:10
    11
    4
    NórskoNórskoNOR
    5
    3
    0
    1
    1
    17:10
    10
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    6
    3
    0
    0
    3
    23:14
    9
    6
    DánskoDánskoDEN
    5
    1
    0
    0
    4
    9:20
    3
    7
    SlovinskoSlovinskoSVN
    6
    0
    1
    1
    4
    8:24
    3
    8
    TalianskoTalianskoITA
    5
    0
    0
    0
    5
    2:20
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Na snímke hokejisti Slovenska sa tešia zo štvrtého gólu, vpravo strelec gólu Oliver Okuliar počas zápasu.
    Na snímke hokejisti Slovenska sa tešia zo štvrtého gólu, vpravo strelec gólu Oliver Okuliar počas zápasu.
    Okuliar pred duelom s Kanadou: Mohli by sme si dopriať darček pre seba aj pre trénera
    dnes 14:08
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Na snímke hokejisti Slovenska sa tešia zo štvrtého gólu, vpravo strelec gólu Oliver Okuliar počas zápasu.
    Na snímke hokejisti Slovenska sa tešia zo štvrtého gólu, vpravo strelec gólu Oliver Okuliar počas zápasu.
    Okuliar pred duelom s Kanadou: Mohli by sme si dopriať darček pre seba aj pre trénera
    dnes 14:08
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Okuliar pred duelom s Kanadou: Mohli by sme si dopriať darček pre seba aj pre trénera