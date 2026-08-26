Zapletalová bojuje o ďalšie víťazstvo a žreb Ligy majstrov. Športový program na dnes (27. august)

Športový program na štvrtok, 27. augusta
Futbal
- 17:00 KuPS Kuopio – Shamrock Rovers /prvý zápas: 1:1/, odveta play off Konferenčnej ligy
- 18:00 FK Jablonec – Glasgow Rangers /prvý zápas: 0:1/, odveta play off Konferenčnej ligy
- 18:00 Karabach FK – FC Twente /prvý zápas: 1:0/, odveta play off Konferenčnej ligy
- 18:00 Maccabi Tel Aviv – FC Lugano /prvý zápas: 1:2/, odveta play off Konferenčnej ligy
- 18:45 SC Freiburg – Motherwell FC /prvý zápas: 3:1/, odveta play off Konferenčnej ligy
- 18:45 AS Monaco – Górnik Zabrze /prvý zápas: 3:2/, odveta play off Konferenčnej ligy
- 19:00 Riga FC – KÍ Klaksvík /prvý zápas: 0:0/, odveta play off Konferenčnej ligy
- 19:00 Inter Club d’Escaldes – FC Drita /prvý zápas: 2:2/, odveta play off Konferenčnej ligy
- 19:00 FC Kodaň – Inter Turku /prvý zápas: 0:0/, odveta play off Konferenčnej ligy
- 19:00 Raków Čenstochová – Hajduk Split /prvý zápas: 2:2/, odveta play off Konferenčnej ligy
- 19:00 FC Hradec Králové – Panathinaikos Atény /prvý zápas: 2:2/, odveta play off Konferenčnej ligy
- 19:00 Brann Bergen – PAOK Solún /prvý zápas: 1:1/, odveta play off Konferenčnej ligy
- 19:00 Pafos FC – FC Dinamo City /prvý zápas: 1:1/, odveta play off Konferenčnej ligy
- 20:00 Hapoel Tel Aviv – Atalanta Bergamo /prvý zápas: 0:0/, odveta play off Konferenčnej ligy
- 20:00 FC St. Gallen – FC Nordsjælland /prvý zápas: 0:1/, odveta play off Konferenčnej ligy
- 20:00 Ajax Amsterdam – FC Sion /prvý zápas: 4:2/, odveta play off Konferenčnej ligy
- 20:30 Borac Banja Luka – Víkingur Reykjavík /prvý zápas: 3:1/, odveta play off Konferenčnej ligy
- 20:30 Brighton & Hove Albion – Tromsø IL /prvý zápas: 0:0/, odveta play off Konferenčnej ligy
- 20:30 Austria Viedeň – SC Braga /prvý zápas: 0:2/, odveta play off Konferenčnej ligy
- 20:45 HNK Rijeka – FC Midtjylland /prvý zápas: 0:2/, odveta play off Konferenčnej ligy
- 21:00 Larne FC – Lincoln Red Imps /prvý zápas: 2:0/, odveta play off Konferenčnej ligy
- 21:00 Hibernian FC – KAA Gent /prvý zápas: 0:0/, odveta play off Konferenčnej ligy
- 21:00 Partizan Belehrad – Getafe CF /prvý zápas: 1:3/, odveta play off Konferenčnej ligy
- 18:00 FC Ararat-Armenia – Universitatea Craiova /prvý zápas: 1:1/, odveta play off Európskej ligy
- 18:00 FC Iberia 1999 Tbilisi – Jagiellonia Bialystok /prvý zápas: 0:4/, odveta play off Európskej ligy
- 19:00 Omonia Nikózia – Sint-Truidense VV /prvý zápas: 0:1/, odveta play off Európskej ligy
- 19.00 Viktoria Plzeň – Crvena Zvezda Belehrad /prvý zápas: 0:3/, odveta play off Európskej ligy
- 19:00 Lilleström SK – KF Egnatia /prvý zápas: 0:0/, odveta play off Európskej ligy
- 19:00 Red Bull Salzburg – Mjällby AIF /prvý zápas: 1:0/, odveta play off Európskej ligy
- 19:00 FK Kauno Žalgiris – Besiktas JK /prvý zápas: 0:3/, odveta play off Európskej ligy
- 20:00 FC Thun – Lech Poznaň /prvý zápas: 0:7/, odveta play off Európskej ligy
- 20:00 AGF Aarhus – Benfica Lisabon /prvý zápas: 1:3/, odveta play off Európskej ligy
- 20:00 PFC CSKA Sofia – OFI Kréta /prvý zápas: 0:3/, odveta play off Európskej ligy
- 20:30 Ferencváros Budapešť – Trabzonspor /prvý zápas: 1:0/, odveta play off Európskej ligy
- 20:30 RSC Anderlecht – FC Kajrat Almaty /prvý zápas: 3:0/, odveta play off Európskej ligy
- 18:00 žreb ligovej fázy LM
- 20:30 Celta Vigo - CA Osasuna, dohrávka 1. kola La Ligy
- 21:00 FC Barcelona - Athletic Bilbao, dohrávka 1. kola La Ligy
Hokej
- 14:00 Švajčiarsko - Slovensko, Turnaj piatich krajín do 20 rokov 2026
- 17:30 Fínsko - Česko, Turnaj piatich krajín do 20 rokov 2026
- 13:30 Rakúsko - Švajčiarsko, Turnaj štyroch krajín hráčov do 16 rokov
- 17:00 Slovensko - Nemecko, Turnaj štyroch krajín hráčov do 16 rokov
Tenis
- Turnaj WTA v Monterrey (Mexiko)
- Turnaj ATP vo Winston-Salem (USA)
- 1:00 miešaná štvorhra US Open, semifinále a finále
- 18:00 žreb US Open /účasť SR/
Rýchlostná kanoistika
- 9:00 dopoludňajší blok - rozjazdy a semifinále, MS v rýchlostnej kanoistike 2026
- 14:00 popoludňajší blok - rozjazdy a semifinále, MS v rýchlostnej kanoistike 2026
Volejbal
- 15:00 Poľsko - Nemecko, skupina A na ME vo volejbale žien 2026
- 18:00 Lotyšsko - Maďarsko, skupina A na ME vo volejbale žien 2026
- 16:00 Ukrajina - Srbsko, skupina B na ME vo volejbale žien 2026
- 19:00 Česko - Bulharsko, skupina B na ME vo volejbale žien 2026
- 13:30 Holandsko - Belgicko, skupina C na ME vo volejbale žien 2026 /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 16:30 Portugalsko - Rumunsko, skupina C na ME vo volejbale žien 2026
- 16:00 Chorvátsko - Čierna Hora, skupina D na ME vo volejbale žien 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 19:00 Švédsko - Francúzsko, skupina D na ME vo volejbale žien 2026 /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Cestná cyklistika
- 13:10 6. etapa: Alcossebre - Castelló (177,4 km), Vuelta a España 2026
Veslovanie
- 14:16 B-finále – skif ľahkých váh žien /N. Mészárosová?/
- 17:00 A-finále - skif ľahkých váh žien /N. Mészárosová?/
Horská cyklistika
- 9:30 olympijské cross-country – juniorky, MS v horskej cyklistike
- 11:00 olympijské cross-country – juniori, MS v horskej cyklistike
- 15:30 short track – ženy do 23 rokov, MS v horskej cyklistike
- 16:30 short track – muži do 23 rokov, MS v horskej cyklistike
- 17:45 short track – ženy elite, MS v horskej cyklistike
- 18:30 short track – muži elite, MS v horskej cyklistike
Atletika
- 19:00 Míting Diamantovej ligy /účasť SR/ /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
TV program: štvrtok, 27. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.