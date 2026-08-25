Fenomén Duplantis: Ak by som skákal so žrďami môjho rivala, nemusel by som to prežiť

Skok o žrdi ako najtechnickejšia atletická disciplína je spojený s obdobiami, ktoré sa niesli v dominancii jedného pretekára. V minulosti to boli Sergej Bubka a Renaud Lavillenie, od roku 2020 je jasnou jednotkou tejto disciplíny ARMAND DUPLANTIS.
Ako hovorí 26-ročný švédsky reprezentant, ktorý je už dvojnásobným olympijským víťazom a trojnásobným majstrom sveta, skok o žrdi je skĺbením rýchlosti, sily a akrobacie v jeden správny moment trvajúci len niekoľko sekúnd.
Na Diamantovej lige v Poľsku sa Duplantis pokúšal skočiť nový svetový rekord 632 centimetrov.
Po prvom pokuse, keď sa ani poriadne nevyniesol do výšky, sa však divákom, ktorých bolo na tribúnach Sliezskeho štadióna v Chorzowe takmer 40 000, ospravedlnil, že tentoraz sa na rekord necíti a chýba mu potrebná energia.
V súťaži, ktorá nebola súčasťou bodovania Diamantovej ligy, vyhral výkonom 620 centimetrov.
V júni tohto roku sa na Diamantovej lige doma v Štokholme skončila jeho séria víťazstiev na čísle 40. Dovtedy neprehral za takmer tri roky ani raz.
Krátko po tom sa oženil so svojou dlhoročnou snúbenicou a od súťaženia si dal na chvíľu prestávku.
„Odkedy som sa oženil, tak cítim vyššiu mieru zodpovednosti. Ale v tom najlepšom možnom zmysle slova. Mám za sebou hektické obdobie. Teraz si opäť užívam preteky. Sústredím sa opäť na to, aby som skákal čo najvyššie,“ povedal Duplantis, ktorý v Poľsku odpovedal aj na niekoľko otázok Sportnetu.
Vždy skáčete so svojimi vlastnými žrďami alebo si ich niekedy požičiate aj od organizátorov?
„Vždy s vlastnými. Sú totiž prispôsobené na konkrétneho pretekára. Rôzne žrde vás rôznym spôsobom vynesú do výšky a majú rozdielnu ohybnosť ť pod tlakom.
S niektorými kolegami máme akoby rovnaké žrde. Takže teoreticky by som mohol použiť aj tie ich, keďže sú z rovnakej série. Je to niečo podobné ako s golfovými palicami.“
Kam sa v porovnaní s inými pretekármi radia vaše žrde z pohľad ohybnosti?
„Pri žrdiach dlhých 520 centimetrov používam štandardne flex 11,5. Len pri skokoch na vyšších výškach používam niekedy žrď s flexom 11,7. Čím je toto číslo vyššie, tým je žrď menej tvrdá.
Vzhľadom na moju postavu používam tvrdšie žrde, ale určite nepatria medzi tie najtvrdšie. Tie má jednoznačne Emmanouil Karalis. Ak by som skákal s jeho žrďami, tak by som to ani nemusel prežiť.“
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A skúsili ste ich niekedy?
„Nie, lebo viem, že by to jednoducho nefungovalo. Je to úplne iný vesmír. On má však inú postavu ako ja, je väčší a ťažší. Každý žrdkár má vlastný spôsob skákania.“
Koľko žrdí ste počas svojej kariéry zlomili?
„Možno osem. To je celkom dosť. Mnoho ľudí si myslí, že ak pri skoku zlomíte žrď, tak dopadnete zátylkom hlavy priamo na dráhu. V skutočnosti to tak nie je, pretože stále máte určitú zotrvačnosť a hýbete sa smerom dopredu. Zvyčajne tak pristanete v doskočisku.“
Ako si prepravujete svoje žrde na jednotlivé mítingy?
„Tak to je niečo naozaj hrozné... Ak budem mať niekedy deti, tak toto bude otázka, ktorú budem riešiť pri zvažovaní, či ich vôbec dám na skok o žrdi alebo nie. Cestovanie so žrďami a celá logistika s tým spojená je doslova utrpenie. Ale ak niečo milujete, tak to všetko aj napriek tomu podstúpite.“
Môžete uviesť nejaký príklad, keď sa takáto cesta zmenila na utrpenie?
„Extrémnych ciest som zažil už toľko, že si nejakú výnimočnú situáciu alebo špeciálny príbeh ani nepamätám. Stali sa pre mňa štandardom a teda vlastne aj niečím celkom bežným. Zvykol som si na to. Rovnako ako na rôzne diskusie a vysvetľovanie na priehradkách na letisku počas check-inu.“
Absolvujete toto vysvetľovanie aj teraz, keď patríte k najznámejším atlétom na svete?
„Áno. Ale je to už o niečo jednoduchšie, keďže mám to šťastie, že ma ľudia spoznajú alebo už niekde počuli moje meno. Ale keď som bol mladší a nemal som na konte žiadne tituly, tak to bolo naozaj veľmi náročné. Už len vôbec dostať tie žrde do lietadla. Musel som ich doslova presviedčať, aby mi ich zobrali. Aj keď dobre vedeli, že za to zaplatím, koľko si zapýtajú.“
O akých sumách sa bavíme?
„Odvíja sa to od konkrétnej situácie. Niekedy to je veľmi drahé, niekedy to môže byť 400 €, niekedy si naopak letecké spoločnosti nezapýtajú vôbec nič. Tá suma tak môže byť v podstate akákoľvek. Na konci dňa ale viete, že tie žrde musíte dostať do lietadla. Niekedy nám s tým našťastie pomáhajú organizátori mítingov a prepravujú nám ich po zemi dodávkami.“
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Skúsili by ste ľuďom vysvetliť, prečo skok o žrdi nefungujete tak, že by ste si zobrali napríklad sedem metrov dlhú žrď a preskočili s ňou sedem alebo osem metrov?
„Všetko je to o fyzike. Čím viac rýchlosti, sily a energie ste schopný dať do rozbehu a odrazu, tým môžete využiť tvrdšiu a dlhšiu žrď. Vaším cieľom je teda použiť čo najtvrdšiu a najdlhšiu žrď, ktorou sa vertikálne dostanete do čo najvyššieho bodu, aby ste sa potom mohli prehupnúť cez latku.
Ak by som si zobral príliš tvrdú alebo príliš dlhú žrď a nedal do rozbehu a odrazu dostatok energie, tak by ma to s ňou nevystrelilo do výšky, ale odrazilo by ma to naspäť.
V skutočnosti pritom neexistuje žiadne obmedzenie na to, akú dlhú žrď môžete pri svojom skoku použiť. Len fyzicky nie sme schopní také dlhé žrde použiť.“
Akú najdlhšiu žrď ste niekedy použili?
„520 centimetrov.“
Čo si pre zlepšeniu úchopu dávate na ruku?
„Používam iba kriedu a opáskovanie na žrdi. Niektorí žŕdkari si dávajú na ruku lepivú hmotu, ja však nie. Mám totiž rád väčšiu mobilitu v ruke. Aby som ňou mohol potom v prípade potreby ešte pohnúť.“
Tú lepivú hmotu ste ani neskúšali? Čo to vlastne je?
„Ani neviem. Vyskúšal som ju iba raz a odvtedy to neznášam. Nie je to skrátka dobrá vec. Ak by som mal niečo odporučiť mladým žŕdkarom, tak by to bolo práve to, aby si na ruku nedávali toto lepidlo a vybrali si radšej kriedu.
Keď máte ruku prilepenú na žrdi, tak vám chýba mobilita, nedokážete so žŕdkou pracovať a ešte ste navyše aj špinavý. Nie je to dobré ani z mentálnej stránky. Človek sa začne na lepidlo príliš spoliehať.“
Aké je pre vás najlepšie počasie na skákanie?
„Teplo a žiadny vietor. Niečo nad 25°C a ak má fúkať vietor, tak len slabý a hlavne do chrbta.“
Pri novej hymne bojoval s textom
Duplantis má blízky vzťah k hudbe. Vydal už niekoľko vlastných piesní a najnovšie zložil a naspieval hymnu Ultimátnych majstrovstiev sveta. Nové podujatie Medzinárodnej atletickej federácie sa uskutoční v septembri v Budapešti a štartovať na ňom budú vybraní atléti ako napríklad úradujúci olympijskí víťazi a majstri sveta v daných disciplínach.
„Dlho som bojoval s textom, pretože som sa snažil čo najvýstižnejšie zachytiť pocit, ktorý zažívam pri športovaní. Napríklad časť textu znie „bojuj za svojho otca a mamu, za svoju dcéru a syna“, pretože my atléti na pretekoch reprezentujeme viac ako len samých seba.
A to nie len svoju rodinu, ale prakticky celú krajinu. Som toho názoru, že práve šport a hudba dokážu spojiť ľudí viac ako čokoľvek iné. Ja skrátka potrebujem mať ľudí počas súťaží pri sebe. Veď si spomeňte na covid. Mal som síce niektoré dobré výkony, ale nič som pri nich necítil. Chýbalo mi spojenie s ľuďmi na tribúnach.“