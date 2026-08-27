Kriminálnik alebo futbalista. Hrdina Slovana mal dve možnosti. Strelil miliónový gól

Nino Marcelli vybojoval loptu na polovici ihriska. Následne s ňou utekal k bráne súpera a tesne pred šestnástkou ju poslal po ľavej ruke do behu Cristianovi Martínezovi.
Ten si všimol, že brankár slovinského Celje vybehol z brány a zmenšil mu priestor na zakončenie.
Panamský futbalista loptu z prvého dotyku nadvihol a po páde na zem sledoval, ako sa pomaly dostáva do brány.
Martínez je stredopoliar, no jeho zakončenie pripomínalo schopnosti elitného útočníka.
Bol najlepší hráč zápasu na MS
Je jednou z piatich letných posíl Slovana. Slovenský majster mal za neho podľa údajov špecializovaného portálu Transfermarkt zaplatiť 700-tisíc eur.
Svojím víťazným gólom do siete NK Celje však zarobil belasým minimálne o desať miliónov eur viac.
VIDEO: Gól Martineza
Martínez zrejme prežíva najkrajšie a najvydarenejšie obdobie vo svojej kariére. Oslavuje postup do Ligy majstrov, no ešte prednedávnom čelil svetovým hviezdam na MS vo futbale 2026.
Na svetovom šampionáte bol súčasťou základnej zostavy Panamy v každom z troch skupinových stretnutí. V dueli s Chorvátskom (0:1) bol dokonca vyhlásený za najlepšieho hráča zápasu.
Podarilo sa mu to ako prvému panamskému futbalistovi v histórii majstrovstiev sveta. V tomto stretnutí dokonca nastúpil na pozícii krídelníka.
„Som rád, že som si splnil sen a debutoval som na majstrovstvách sveta. Som ale smutný, pretože sme možno mohli ísť do ďalšej fázy, ale taký je futbal," povedal Martínez.
Nadštandardný výkon, chválil ho spoluhráč
V drese Slovana doposiaľ nastúpil do ôsmich zápasov, pričom v základnej zostave trénera Yayu Tourého debutoval na Tehelnom poli v odvete 2. predkola proti gruzínskej Iberii.
„Odviedol dobrú prácu. Po majstrovstvách sveta nemal veľa oddychu. Prišiel do nového klubu. Pripravoval sa s nami zhruba desať dní. Je múdry, vie udržať loptu, inteligente sa pohybuje po ihrisku," opisoval kouč svoju novú posilu.
„Podal nadštandardný výkon. Je vidieť, že ide o skúseného hráča, ktorý hral na vysokých frontoch," chválil nového spoluhráča stredopoliar Peter Pokorný.
Martínez vlani obliekal dres izraelského klubu Kirjat Šmona. V tamojšej súťaži medzi stredopoliarmi dominoval.
Podľa údajov DataMB mal v priemere na 90 minút najlepší priemer úspešných progresívnych prihrávok (7,4) a progresívnych akcií (10,9).
Exceloval aj v percentách vyhraných ofenzívnych súbojoch (57,4%) a úspešných driblingov (75%).
VIDEO: Zostrih zo zápasu NK Celje - Slovan Bratislava
V odvetnom zápase s Celje nezaujal iba presným zásahom. Vyhral šesť z ôsmich súbojov, získal päť lôpt, zachytil tri prihrávky súpera a zaznamenal tri kľúčové prihrávky.
Buď kriminálnik alebo futbalista
Martínez je bojovný a univerzálny stredopoliar. V kluboch býva často motorom tímu. Je neustále v pohybe, pričom má dobré čísla v úspešnosti súbojov.
Nehľadá náročné riešenia. Loptu drží v moci krátko a snaží sa hrať jednoducho. Je nízky. V odvete s Celje bol najnižší hráč na trávniku. Meria len 170 centimetrov.
Bojovný prístup musel získať už v skorom veku. Vyrastal totiž v panamskej štvrti El Chorrillo. Ide o jednu z najnebezpečnejších štvrtí v hlavnom meste krajiny.
Martínez v minulosti rozprával o tom, že ak vyrastáte v tejto štvrti, máte iba dve možnosti – stať sa kriminálnikom alebo sa pokúsite v živote niečo dosiahnuť.
„Pochádzam z rodiny, ktorá nás učila vážiť si maličkosti. Vybral som si správnu cestu, zostal som sústredený a nikdy som nestratil z dohľadu to, po čom som túžil – stať sa futbalistom," povedal krátko pred štartom MS vo futbale 2026.