Kriminálnik alebo futbalista. Hrdina Slovana mal dve možnosti. Strelil miliónový gól

Na snímke hráč Slovana Cristian Martinez (druhý vpravo) sa teší so spoluhráčmi po víťazstve v odvetnom zápase play off Ligy majstrov vo futbale NK Celje - ŠK Slovan Bratislava.
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Na snímke hráč Slovana Cristian Martinez (druhý vpravo) sa teší so spoluhráčmi po víťazstve v odvetnom zápase play off Ligy majstrov vo futbale NK Celje - ŠK Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
Martin Kozinka|27. aug 2026 o 07:40
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Kto je autor víťazného gólu do siete Celje Cristian Martínez?

Nino Marcelli vybojoval loptu na polovici ihriska. Následne s ňou utekal k bráne súpera a tesne pred šestnástkou ju poslal po ľavej ruke do behu Cristianovi Martínezovi.

Ten si všimol, že brankár slovinského Celje vybehol z brány a zmenšil mu priestor na zakončenie. 

Panamský futbalista loptu z prvého dotyku nadvihol a po páde na zem sledoval, ako sa pomaly dostáva do brány. 

Martínez je stredopoliar, no jeho zakončenie pripomínalo schopnosti elitného útočníka.

Bol najlepší hráč zápasu na MS

Je jednou z piatich letných posíl Slovana. Slovenský majster mal za neho podľa údajov špecializovaného portálu Transfermarkt zaplatiť 700-tisíc eur.

Svojím víťazným gólom do siete NK Celje však zarobil belasým minimálne o desať miliónov eur viac. 

VIDEO: Gól Martineza

Martínez zrejme prežíva najkrajšie a najvydarenejšie obdobie vo svojej kariére. Oslavuje postup do Ligy majstrov, no ešte prednedávnom čelil svetovým hviezdam na MS vo futbale 2026.

Na svetovom šampionáte bol súčasťou základnej zostavy Panamy v každom z troch skupinových stretnutí. V dueli s Chorvátskom (0:1) bol dokonca vyhlásený za najlepšieho hráča zápasu.

Podarilo sa mu to ako prvému panamskému futbalistovi v histórii majstrovstiev sveta. V tomto stretnutí dokonca nastúpil na pozícii krídelníka.

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„Som rád, že som si splnil sen a debutoval som na majstrovstvách sveta. Som ale smutný, pretože sme možno mohli ísť do ďalšej fázy, ale taký je futbal," povedal Martínez.

Nadštandardný výkon, chválil ho spoluhráč

V drese Slovana doposiaľ nastúpil do ôsmich zápasov, pričom v základnej zostave trénera Yayu Tourého debutoval na Tehelnom poli v odvete 2. predkola proti gruzínskej Iberii.

Cristian Martínez na MS vo futbale 2026.
Cristian Martínez na MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/AP)

„Odviedol dobrú prácu. Po majstrovstvách sveta nemal veľa oddychu. Prišiel do nového klubu. Pripravoval sa s nami zhruba desať dní. Je múdry, vie udržať loptu, inteligente sa pohybuje po ihrisku," opisoval kouč svoju novú posilu.

„Podal nadštandardný výkon. Je vidieť, že ide o skúseného hráča, ktorý hral na vysokých frontoch," chválil nového spoluhráča stredopoliar Peter Pokorný.

Martínez vlani obliekal dres izraelského klubu Kirjat Šmona. V tamojšej súťaži medzi stredopoliarmi dominoval.

Podľa údajov DataMB mal v priemere na 90 minút najlepší priemer úspešných progresívnych prihrávok (7,4) a progresívnych akcií (10,9).

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Exceloval aj v percentách vyhraných ofenzívnych súbojoch (57,4%) a úspešných driblingov (75%).

VIDEO: Zostrih zo zápasu NK Celje - Slovan Bratislava

V odvetnom zápase s Celje nezaujal iba presným zásahom. Vyhral šesť z ôsmich súbojov, získal päť lôpt, zachytil tri prihrávky súpera a zaznamenal tri kľúčové prihrávky.

Buď kriminálnik alebo futbalista

Martínez je bojovný a univerzálny stredopoliar. V kluboch býva často motorom tímu. Je neustále v pohybe, pričom má dobré čísla v úspešnosti súbojov.

Na snímke zľava Vahid Selimovič (Iberia), Cristian Martinez (Slovan) a Džemali-Giorgi Džindžolava (Iberia) počas odvetného zápasu 2. predkola Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - FC Iberia 1999 Tbilisi.
Na snímke zľava Vahid Selimovič (Iberia), Cristian Martinez (Slovan) a Džemali-Giorgi Džindžolava (Iberia) počas odvetného zápasu 2. predkola Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - FC Iberia 1999 Tbilisi. (Autor: Tlačová agentúra SR)

Nehľadá náročné riešenia. Loptu drží v moci krátko a snaží sa hrať jednoducho. Je nízky. V odvete s Celje bol najnižší hráč na trávniku. Meria len 170 centimetrov.

Bojovný prístup musel získať už v skorom veku. Vyrastal totiž v panamskej štvrti El Chorrillo. Ide o jednu z najnebezpečnejších štvrtí v hlavnom meste krajiny. 

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Martínez v minulosti rozprával o tom, že ak vyrastáte v tejto štvrti, máte iba dve možnosti – stať sa kriminálnikom alebo sa pokúsite v živote niečo dosiahnuť.

Fotogaléria zo zápasu NK Celje - ŠK Slovan Bratislava (play-off Ligy majstrov)
Hráči Slovana sa tešia z gólu spoluhráča Cristiana Martineza v predĺžení odvetného zápasu play off Ligy majstrov vo futbale NK Celje - ŠK Slovan Bratislava
Hráči Slovana sa tešia z gólu spoluhráča Cristiana Martineza v predĺžení odvetného zápasu play off Ligy majstrov vo futbale NK Celje - ŠK Slovan Bratislava
V popredí Roman Čerepkai (Slovan) sa teší so spoluhráčmi po víťazstve v odvetnom zápase play off Ligy majstrov vo futbale NK Celje - ŠK Slovan Bratislava
Andraž Šporar (Slovan) sa raduje po strelení gólu
12 fotografií
Druhý gól v sieti Celje po strele hráča Slovana Cristiana Martineza v predĺžení Vpravo Suleiman Camara (Slovan) a vľavo Pijus Širvys (Celje)Vľavo Svit Sešlar (Celje) premieňa penaltu, vpravo brankár Slovana Dominik TakáčBrankár Slovana Dominik Takáč vyráža hlavičku súperaTréner Slovana Yaya TouréTréner Slovana Yaya TouréTréner Slovana Yaya TouréZľava brankár Celje Žan-Luk Leban a Kenan Bajrič (Slovan) v predĺžení odvetného zápasu play off Ligy majstrov vo futbale NK Celje - ŠK Slovan Bratislava

„Pochádzam z rodiny, ktorá nás učila vážiť si maličkosti. Vybral som si správnu cestu, zostal som sústredený a nikdy som nestratil z dohľadu to, po čom som túžil – stať sa futbalistom," povedal krátko pred štartom MS vo futbale 2026.

Liga majstrov

Liga majstrov

    Na snímke hráč Slovana Cristian Martinez (druhý vpravo) sa teší so spoluhráčmi po víťazstve v odvetnom zápase play off Ligy majstrov vo futbale NK Celje - ŠK Slovan Bratislava.
    Na snímke hráč Slovana Cristian Martinez (druhý vpravo) sa teší so spoluhráčmi po víťazstve v odvetnom zápase play off Ligy majstrov vo futbale NK Celje - ŠK Slovan Bratislava.
    Kriminálnik alebo futbalista. Hrdina Slovana mal dve možnosti. Strelil miliónový gól
    Martin Kozinkadnes 07:401
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