Országh popísal detaily, ktoré rozhodli o prehre. Výsledok je krutý, povedal

Hokejisti Slovenska prehrali vo svojom šiestom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B nestačili na Kanadu po výsledku 1:5.
Vladimír Országh, tréner SR: „Chalani to odmakali a odbojovali, hoci mali v nohách náročný zápas proti Česku. Dve tretiny sme boli stále v hre. Potom však prišlo zbytočné vylúčenie, inkasovaný gól v oslabení a po ďalšej zbytočnej chybe aj gól v našej presilovke. To sú detaily, na ktorých sa zápas láme. Samozrejme, keď pustíte Kanaďanov do vedenia, veľmi ťažko sa to potom otáča. Ukázala sa skúsenosť súpera. Pre nás to bola veľká škola. Myslím si však, že výsledok je pre nás až príliš krutý. Zajtra si potrebujeme oddýchnuť a pripraviť sa na Švédov.“
