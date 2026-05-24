    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    MS v hokeji 2026
    24.05.2026, Skupina B
    1 - 5
    0:1, 1:0, 0:4
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Brankár Samuel Hlavaj inkasuje gól proti Kanade na MS v hokeji 2026.
    Jediným strelcom Pospíšil, Hlavaj inkasoval päť gólov.
    Jet Greaves (Kanada), Oliver Okuliar (Slovensko) a Denton Mateychuk (Kanada) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada.
    Slovensko čaká na potvrdenie postupu.
    Na snímke hokejisti Slovenska sa tešia zo štvrtého gólu, vpravo strelec gólu Oliver Okuliar počas zápasu.
    Okuliar pred duelom s Kanadou: Mohli by sme si dopriať darček pre seba aj pre trénera
    Országh popísal detaily, ktoré rozhodli o prehre. Výsledok je krutý, povedal

    Vladimír Országh, Sebastián Čederle a brankár Adam Gajan (obaja Slovensko) reagujú počas zápasu základnej B-skupiny.
    Vladimír Országh, Sebastián Čederle a brankár Adam Gajan (obaja Slovensko) reagujú počas zápasu základnej B-skupiny. (Autor: TASR)
    Sportnet, TASR|24. máj 2026 o 23:00
    Prečítajte si prvé reakcie po zápase Slovensko - Kanada na MS v hokeji 2026.

    Hokejisti Slovenska prehrali vo svojom šiestom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B nestačili na Kanadu po výsledku 1:5.

    Vladimír Országh, tréner SR: „Chalani to odmakali a odbojovali, hoci mali v nohách náročný zápas proti Česku. Dve tretiny sme boli stále v hre. Potom však prišlo zbytočné vylúčenie, inkasovaný gól v oslabení a po ďalšej zbytočnej chybe aj gól v našej presilovke. To sú detaily, na ktorých sa zápas láme. Samozrejme, keď pustíte Kanaďanov do vedenia, veľmi ťažko sa to potom otáča. Ukázala sa skúsenosť súpera. Pre nás to bola veľká škola. Myslím si však, že výsledok je pre nás až príliš krutý. Zajtra si potrebujeme oddýchnuť a pripraviť sa na Švédov.“

    Na snímke zľava Luka Radivojevič a Aurel Nauš (obaja Slovensko) pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.
    Na snímke slovenský fanúšik s transparentom pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.
    Na snímke sprava Macklin Celebrini a strelec gólu Dylan Cozens (obaja Kanada) oslavujú po góle v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.
    Na snímke vľavo brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) a uprostred Dylan Cozens (Kanada) strieľa gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.
    Na snímke zľava Jozef Viliam Kmec (Slovensko), Sidney Crosby (Kanada) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke zľava brankár Samuel Hlavaj (Slovensko), John Tavares (Kanada) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke prezident SZĽH Miroslav Šatan na tribúne v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke zľava brankár Jet Greaves (Kanada), Oliver Okuliar (Slovensko) a Denton Mateychuk (Kanada) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Canada's Zach Whitecloud, right, vies for the puck against Slovakia's Kristian Pospisil during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Canada, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 24, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Slovakia's Oliver Okuliar, Canada's Dylan Cozens, Slovakia's Martin Pospisil and Canada's Denton Mateychuk, from left, fight for the puck during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Canada, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 24, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Slovakia's Adam Sykora, left, challenges Canada's goaltender Jet Greaves, Darnell Nurse and Robert Thomas, from right, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Canada,, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 24, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Canada's Dylan Cozens, right, celebrates with teammate Sidney Crosby after scoring during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Canada, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 24, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Na snímke Kristián Pospíšil (Slovensko) sa teší z úvodného gólu v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Slovakia's Kristian Pospisil celebrates after scoring during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Canada, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 24, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Canada's Ryan O'Reilly, left, challenges Slovakia's Samuel Knazko, bottom left, and Slovakia's goaltender Samuel Hlavaj, right, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Canada, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 24, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Na snímke zľava Luka Radivojevič (Slovensko), Connor Brown (Kanada) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke zľava Darnell Nurse (Kanada), Oliver Okuliar (Slovensko), brankár Jet Greaves a Zach Whitecloud (obaja Kanada) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke zľava brankár Jet Greaves (Kanada), Marek Hrivík (Slovensko) a Dylan Demelo (Kanada) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke zľava Dylan Demelo, Dylan Holloway a John Tavares (všetci Kanada) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke gólová radosť hokejistov Slovenska v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke zľava Patrik Koch, Oliver Okuliar a Maxim Štrbák (všetci Slovensko) smútia po prehre 1:5 v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke zľava Servác Petrovský, Maxim Štrbák a Mislav Rosandič (všetci Slovensko) smútia po prehre 1:5 v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke zľava Kristián Pospíšil, Martin Pospíšil, Marek Hrivík, František Gajdoš, Samuel Kňažko a Andrej Kollár (všetci Slovensko) smútia po prehre 1:5 v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke zľava brankár Samuel Hlavaj a Mislav Rosandič (obaja Slovensko) smútia po prehre 1:5 v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke vpravo strelec gólu Ryan O´Reilly(Kanada) oslavuje v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke zľava brankár Samuel Hlavaj (Slovensko), Luka Radivojevič (Slovensko) a Ryan O´Reilly(Kanada) strieľa gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Brankár Samuel Hlavaj (Slovensko), Samuel Kňažko (Slovensko) a John Tavares(Kanada) strieľa gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada.Na snímke gólová radosť Kanaďanov v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke Gabriel Vilardi (Kanada) oslavuje gól so striedačkou Kanady v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Gólová radosť Kanaďanov a vpredu zľava reagujú Sebastián Čederle a Aurel Nauš (obaja Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    6
    5
    1
    0
    0
    30:11
    17
    2
    ČeskoČeskoCZE
    5
    4
    0
    1
    0
    16:10
    13
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    6
    3
    1
    0
    2
    19:15
    11
    4
    NórskoNórskoNOR
    5
    3
    0
    1
    1
    17:10
    10
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    6
    3
    0
    0
    3
    23:14
    9
    6
    DánskoDánskoDEN
    6
    1
    1
    0
    4
    12:22
    5
    7
    SlovinskoSlovinskoSVN
    6
    0
    1
    1
    4
    8:24
    3
    8
    TalianskoTalianskoITA
    6
    0
    0
    1
    5
    4:23
    1
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

