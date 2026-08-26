Posily extraligy: Nádejný medik, problémový talent a člen prvého černošského útoku NHL

Dvorný nahrávač Shane Wrighta, "tvrďas" z NHL, slovinská hokejová legenda či hráč, ktorý zdvihol nad hlavu Stanley Cup.
Hokejová Tipsport liga opäť prináša zvučné a zaujímavé zahraničné mená.
Nadchádzajúci ročník už teraz sľubuje pestrú zmes hokejovej kvality – od ostrieľaných borcov so stovkami zápasov v NHL či AHL, cez hráčov, ktorí mali nábeh na skvelé kariéry a prešli prvým kolom draftu, až po navrátilcov, ktorí už na Slovensku hrali.
Pozreli sme sa na 10 najzaujímavejších legionárov, ktorí budú hrať v sezóne 2026/27 na slovenských ľadoch.
Ryan Merkley (HK Dukla Trenčín)
Pozícia: Obranca
Vek: 26 rokov
Predchádzajúci klub: Straubing Tigers (DEL)
V Trenčíne angažovali kanadského pravého obrancu, ktorý mal potenciál, aby bol teraz hviezdou NHL, ale na najvyššej úrovni neuspel.
Merkley bol v roku 2018 draftovou voľbou číslo 21., keď si ho už v prvom kole vybralo San Jose.
Už vtedy bol jeho výber kontroverzný a riskantný a pred draftom sa veľa diskutovalo o tom, kto si ho zoberie a kedy zaznie jeho meno, ktoré sa v rebríčkoch nachádzalo na rôznych miestach.
Svojho času bol v zámorí považovaný za výnimočný ofenzívny talent, čo potvrdil už v juniorskej OHL, kde sa do mužstva Guelph Storm dostal v roku 2016 ako celková jednotka draftu.
V nasledujúcej sezóne získal ocenenie pre nováčika roka a na svojom konte má zlatú medailu z prestížneho Hlinka Gretzky Cupu.
Už v tomto období však kolovali obavy ohľadom jeho charakteru. Skauti ho označovali za nevyspelého hráča s vynikajúcimi ofenzívnymi schopnosťami.
Počas hry v juniorke dostal suspendáciu za tvrdé seknutie s použitím oboch rúk a neskôr mu hlavný tréner mužstva na istý čas zakázal vstup do šatne. Keď sa mu nedarilo, nebol príjemným spoluhráčom a často sa mu nechcelo vracať do obrany.
Vďaka svojmu talentu sa však dostal aj do NHL a počas sezóny 2021/22 v drese Sharks odohral 39 zápasov so ziskom šiestich bodov.
V roku 2023 ho tréner na farme nedal hrať a on v reakcii na to požiadal o výmenu. Zamieril tak do organizácie Colorada.
Po štyroch sezónach strávených prevažne na farme v AHL sa presunul do KHL, kde hral za Kunlun a Omsk, aj tam sa však dohodol na predčasnom ukončení zmluvy. Uplynulý ročník strávil v nemeckej DEL, kde za Straubing Tigers v 26 zápasoch nazbieral 10 bodov.
Z čisto hokejového hľadiska však v 26 rokoch prichádza pod hrad Matúša Čáka šikovný ofenzívny obranca a režisér presilových hier.
Rok Tičar (HC '05 Banská Bystrica)
Pozícia: Center
Vek: 37 rokov
Predchádzajúci klub: HC Pustertal (ICEHL)
Skúsený slovinský reprezentant sa po desiatich rokoch vracia na Slovensko. Slovenskí fanúšikovia si Tičara pamätajú najmä z dvoch sezón v KHL, kde obliekal dres Slovana Bratislava.
S krajanom Žigom Jegličom a Ladislavom Nagyom tvorili údernú formáciu. Nagy ho prezýval „Rumun“ a Tičar sa počas času v Bratislave naučil aj lámavo hovoriť po slovensky.
VIDEO: Rozhovor s Rokom Tičarom
Slovinec posledných šesť sezón strávil v nadnárodnej ICEHL, naposledy hral za taliansky Pustertal, kde v 47 zápasoch zaknihoval 37 bodov.
Na medzinárodnej scéne ide o druhého najproduktívnejšieho Slovinca v histórii majstrovstiev sveta. Svoju kvalitu ukázal aj na tohtoročnom svetovom šampionáte, kde so šiestimi bodmi v siedmich zápasoch ovládol tímovú produktivitu.
Tri body zaznamenal pri prehre 4:5 po nájazdoch so Slovenskom. Dva góly strelil, na jeden prihral a ako jediný Slovinec premenil samostatný nájazd.
Pamätá si aj výhru Slovinska nad Slovenskom na olympijských hrách 2014 v Soči, k triumfu 3:1 pomohol gólom.
I keď má Tičar 37 rokov, stále disponuje vynikajúcim hokejovým myslením a do Banskej Bystrice prinesie bohaté skúsenosti.
Gemel Smith (HC Prešov)
Pozícia: Center/Krídlo
Vek: 32 rokov
Predchádzajúci klub: Grizzlys Wolfsburg (DEL)
Najnovšia posila Prešova si nesie zaujímavý príbeh. V Toronte vyrastal ako jeden zo štyroch chlapcov v černošskej rodine a v náročnej štvrti, kde po nociach počul výkriky a niekedy aj výstrely zo zbrane.
Všetci štyria bratia hrali hokej a nikdy nevedeli, či aktuálna sezóna nebude ich posledná, keďže rodina nemala dostatok financií.
Nakoniec to dotiahol až na profesionálnu úroveň. V roku 2012 si ho vo štvrtom kole draftu vybral Dallas a za Stars nastúpil aj v troch sezónach NHL.
Neskôr hral aj za Boston, Tampu Bay a Detroit. Pri mužstve Lightning bol aj počas dvoch ziskov Stanley Cupu, ale pre nízky počet odohraných zápasov svoje meno na pohári nemá.
V Tampe spolu s Mathieu Josephom a Danielom Walcottom nastúpili na úvodné buly zápasu proti Floride a vytvorili tak prvý čisto černošský útok v NHL. Spolu odohrali celý zápas.
V profilige dohromady odohral 91 duelov so ziskom 25 bodov. V AHL nastúpil do 386 zápasov a získal 253 bodov.
Profesionálnym hokejistom je aj jeho brat Givani, s ktorým si spolu zahrali v NHL za Detroit. Stali sa tak prvou černošskou súrodeneckou dvojicou, ktorá nastúpila na zápas za Red Wings. Po troch zápasoch však Gemel opäť mieril do Tampy.
Počas kariéry sa obaja stretli s rasistickými urážkami. Givani to raz v OHL nezvládol a súperom, ktorí na neho pokrikovali, ukázal stredný prst, za čo bol aj suspendovaný. Udalosť vyvolala veľa online útokov na Givaniho a na ďalší zápas ho musela sprevádzať polícia.
„Vyrástli sme v tvrdej štvrti v Toronte a dennodenne sme museli bojovať o naše životy. Spravilo nás to mentálne odolnými,“ vravel Gemel. „Vieme, že v hokeji sme menšina a že takéto veci prídu. Najlepšie, čo vieme spraviť, je ostať pokojní a nenechať sa tým ovplyvniť. To nás učili aj naši rodičia.“
Brett Ritchie (Vlci Žilina)
Pozícia: Pravé krídlo
Vek: 33 rokov
Predchádzajúci klub: Sheffield Steelers (EIHL)
Starší zo známej bratskej dvojice prichádza pod Dubeň. 33-ročný kanadský silový útočník bol v roku 2011 draftovaný v druhom kole Dallasom Stars a počas svojho debutu strelil gól už zo svojej prvej strely pri výhre 6:0 nad Arizonou.
V najprestížnejšej lige sveta odohral slušných 391 zápasov v dresoch Dallasu, Bostonu, Calgary a Arizony, v ktorých zaznamenal 85 bodov.
Ritchie je šampiónom AHL s Texas Stars i držiteľom zlata z niekdajšieho Hlinkovho memoriálu (dnes Hlinka Gretzky Cupu).
Slovenskú extraligu si už vyskúšal v sezóne 2024/25 v drese Nitry, kde v 28 zápasoch nazbieral 24 bodov.
Na Slovensku hral aj jeho brat Nick, ktorý obliekal dres rivalov z Nových Zámkov a Slovana Bratislava. Brett a Nick boli často súperi, čo vtipne ilustruje aj fakt, že v roku 2023 si ich Arizona a Calgary vymenili, čím uskutočnili prvý trejd brata za brata v NHL.
Brett Ritchie z Nitry odišiel pre neuspokojivé výkony a zároveň si nevedel zvyknúť na verdikty slovenských rozhodcov.
„V porovnaní s vyspelými ligami sa u nás absolútne nechránia kreatívni hráči, ktorí chcú niečo vymyslieť s pukom. Sekanie, držanie, hákovanie a krosčeky, aké sa u nás nevylučujú, už dávno nie sú mysliteľné vo vyspelých ligách a na medzinárodnej scéne... Ritchie bol z toho doslova frustrovaný,“ znelo po jeho odchode na webe HK Nitra.
Minulú sezónu začal Ritchie v ICEHL v mužstve Villacheru a dohral ju v anglickom Sheffielde s bilanciou takmer bod na zápas (22 bodov v 24 dueloch).
Brant Harris (Vlci Žilina)
Pozícia: Útočník
Vek: 36 rokov
Predchádzajúci klub: HC Motor České Budějovice (Česká Tipsport extraliga)
Návrat osvedčenej kvality. Brant Harris zanechal na Slovensku nezmazateľnú stopu, keď počas troch sezón v drese Slovana Bratislava patril k najlepším hráčom celej súťaže. V 163 zápasoch nazbieral 179 bodov.
S belasými získal majstrovský titul, dvakrát skončil druhý v kanadskom bodovaní súťaže a v každej sezóne si udržal priemer viac ako bod na zápas.
Po trojročnej anabáze v českej extralige v drese Českých Budějovíc sa 36-ročný kanadský kanonier vracia pod Tatry, tentoraz do žilinského dresu.
Podľa informácií Denníka Šport sa chcel vrátiť do Slovana a vedeniu sa aj ozval, ale klub o spoluprácu nestál.
Žilina v ňom získala skúseného útočníka, ktorý pozná špecifiká slovenskej ligy a má líderské schopnosti.
Lucas Edmonds (HK Dukla Michalovce)
Pozícia: Krídlo
Vek: 25 rokov
Predchádzajúci klub: HC Vítkovice (Česká Tipsport extraliga)
Lucas Edmonds je rodák z Ontaria a má švédske aj kanadské občianstvo. S hokejom začínal v Kanade, potom hral vo Švédsku a zažiaril opäť v Kanade.
V roku 2022 si ho ako 21-ročného vybrala v 3. kole draftu Tampa Bay Lightning. Cestu na draft mu vydláždila fantastická sezóna v juniorskej OHL v drese Kingston Frontenacs, kde v 68 zápasoch strelil 34 gólov a nazbieral skvelých 113 bodov.
Stal sa tretím najproduktívnejším hráčom ligy a vôbec najlepším nahrávačom (mal 79 asistencií).
V mužstve tvoril dvojičku so Shaneom Wrigthom, ktorý patril dlho k favoritom na jednotku draftu, ale nakoniec si Montreal vybral Juraja Slafkovského. Wright putoval zo štvrtého miesta do Seattlu.
Edmonds mal dokonca o 19 bodov viac ako Wright. Skauti prišli sledovať mladého Wrighta, ale nemohli si nevšimnúť jeho spoluhráča, ktorý mu často prihrával.
V Kingstone hral vtedy aj Martin Chromiak, ktorý zažil takisto vydarený ročník.
Edmonds následne odohral tri sezóny v AHL, ale miesto v NHL si nevybojoval. Minulý rok zamieril do Európy, kde zbieral skúsenosti v najvyššej fínskej súťaži (8 bodov v 22 zápasoch) a neskôr aj v českých Vítkoviciach (9 bodov v 18 dueloch).
V Michalovciach od neho očakávajú predovšetkým kreativitu, skvelé videnie hry a režírovanie presilových hier.
Darren Archibald (HC Prešov)
Pozícia: Ľavé krídlo / Center
Vek: 36 rokov
Predchádzajúci klub: Fehérvár AV19 (ICEHL)
Prešov posilnil svoje rady o skúseného a tvrdého hráča. 36-ročný Archibald je typickým silovým útočníkom. V zámorí odohral 55 zápasov v NHL za Vancouver a Ottawu a 450 duelov v AHL.
Jeho cesta však bola veľmi kľukatá. Po svojom prvom kempe v juniorskej OHL ho vyradili z mužstva a začínať tak musel v nižšej lige.
V drafte NHL si ho nevybral nikto a prijímal len ponuky na tréningové kempy. Najprv bol v Columbuse, potom v Detroite, ale zmluvu podpísal až s Vancouverom. Do NHL sa prebojoval po dvoch sezónach strávených v AHL a ECHL.
Známy bol svojou tvrdou hrou, množstvom hitov, ale aj líderstvom v kabíne.
Posledné roky strávil v Európe – po štvorročnom pôsobení v nemeckej DEL hral v minulom ročníku za maďarský Fehérvár v ICEHL, kde v 48 zápasoch nazbieral 16 bodov.
Simon Mack (HK Spišská Nová Ves)
Pozícia: Obranca
Vek: 25 rokov
Predchádzajúci klub: Calgary Wranglers (AHL)
Spišiaci pokračujú v skautingu moderných, korčuliarsky vybavených hokejistov.
Mack prichádza do Spišskej Novej Vsi priamo zo zámoria. Uplynulú sezónu strávil prevažne na farme Calgary, kde v 26 zápasoch získal dva body. Produktívnejší bol v ECHL, kde v desiatich dueloch zaknihoval sedem bodov.
Predtým hral štyri roky v univerzitnej NCAA na prestížnej Penn State University, kde v poslednej sezóne nosil na drese kapitánske „C“. V klube sa stal historicky tretím najproduktívnejším obrancom.
Na univerzite popri hokeji študoval program „Pre-Med“, čo je príprava na lekársku fakultu.
Mack je moderný, rýchly a mobilný bek, ktorý dokáže efektívne vyvážať puky z vlastného pásma a podporovať útok.
Navyše hrá veľmi slušný hokej a len zriedkavo je vylučovaný. V minulej sezóne mal len dve trestné minúty a vo svojej tretej sezóne na univerzite dokonca nebol vylúčený ani raz.
Travis Barron (HK Dukla Trenčín)
Pozícia: Ľavé krídlo
Vek: 28 rokov
Predchádzajúci klub: Steinbach Black Wings Linz (ICEHL)
Kanadského útočníka si v drafte 2016 vybralo v siedmom kole Colorado. V organizácii nastupoval na úrovni AHL a ECHL.
Okamžite po konci juniorskej kariéry zamieril do play-off ECHL, kde hneď vo svojej prvej sezóne pomohol Coloradu Eagles k zisku titulu.
Potom putoval do Arizony, kde odohral štyri kompletné sezóny na farme v Tucsone. V mužstve Roadrunners sedel v jednej šatni aj so slovenskými reprezentantmi Milošom Kelemenom a Patrikom Kochom.
Po presťahovaní Arizony do Utahu patril medzi prvých hráčov, ktorí s novým klubom podpísali kontrakt, ale za "mamutov" si NHL nikdy nezahral.
Minulú sezónu si prvýkrát vyskúšal Európu a v drese Linzu v medzinárodnej ICEHL získal v 45 zápasoch 42 bodov.
Barronov strýko je Andrew Cassels, ktorý v NHL odohral vyše 1000 zápasov, a jeho bratrancom je Cole Cassels, ktorý odohrá druhý rok za HKM Zvolen.
Brooklyn Kalmikov (HKM Zvolen)
Pozícia: Krídlo
Vek: 25 rokov
Predchádzajúci klub: Maine Mariners (ECHL)
Kalmikov je kanadský hokejista s ukrajinskými koreňmi. Jeho otec, Konstantin Kalmikov, sa narodil v Charkove a v roku 1996 ho draftovalo Toronto.
25-ročný Brooklyn bol v minulej sezóne najproduktívnejším hráčom Mariners v ECHL, v 64 zápasoch nazbieral výborných 62 bodov. V klube strávil tri sezóny a stal sa hráčom s historicky najvyšším počtom zápasov v organizácii. V produktivite mu patrí druhé miesto.
Minulý rok si za svoje výkony vyslúžil aj pozvánku o poschodie vyššie do AHL, kde odohral 5 duelov za Providence Bruins (farma Bostonu).
Kalmikov v juniorských časoch vyhral prestížnu trofej v QMJHL s tímom Victoriaville Tigres. Je dynamický hráč s výborným hokejovým IQ, inštinktom na góly a pre Zvolen by mal byť kľúčovou ofenzívnou zbraňou.