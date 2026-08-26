Superhit Yaya. Slovan je späť nečakane rýchlo, hrdinu po zlatom góle takmer rozpučili

Držali sa za plecia, objímali sa a potom krepčili s fanúšikmi.
„Neskutočné, neopísateľné. Som hrdý na nás všetkých, že sa nám to podarilo,“ vravel klubovej televízii Slovana stredopoliar Peter Pokorný.
„Nebol to ľahký dvojzápas, ale sme tam, kde sme chceli byť. Ideme si to užiť. Chcel by som Barcelonu, je to môj obľúbený tím,“ dodal Pokorný.
Tréner Yaya Touré od radosti striekal vodu a generálny riaditeľ Ivan Kmotrík ho v návale emócii masíroval za ramena. Viackrát.
"Som šťastný, avšak teším sa za najmä za svojich hráčov. Po dvoch rokoch je Slovan opäť v Lige majstrov, čo je niečo fantastické. Nemusím sa teraz doširoka usmievať, ale vnútri som naozaj veľmi šťastný," cituje Tourého klubová stránka Slovana.
Jeho výber za trénera pred štartom sezóny sa napokon ukázal ako dobrý ťah. Je to nový superhit. „Yaya, Yaya, Yaya, Yaya Touré,“ oslavovali v eufórii v kabíne hráči aj Kmotrík junior.
Slovan po ročnej prestávke opäť prenikol medzi účastníkov hlavnej fázy Ligy majstrov. V odvete play-off zvíťazil na ihrisku slovinského NK Celje 2:1 po predĺžení.
NK Celje - ŠK Slovan Bratislava 1:2 (1:1) po predĺžení
Góly: 34. Sešlar (pen.) – 18. Šporar, 100. Martinez
Rozhodovali: Hernandez - Naranjo, Sanchez Rojo (všetci Šp.), ŽK: Širvys, Avdyli, Tutyškinas, Verbič, Sešlar - Cruz
Diváci: 11 500
Celje: Leban - Širvys (73. Diounkou), Hrka (106. Koutris), Tutyškinas, Avdyli - Daniel (73. Verbič), Zabukovnik, Sešlar - Kvesič (106. Poplatnik), Kotnik (80. Kučys), Dukuly (80. Ivanšek)
Slovan: Takáč - Blackman (120. Wimmer), Bajrič, Markovič, Cruz - Martinez (106. Ignatenko), Pokorný, Ibrahim (73. Mustafič) - Barseghjan (73. Marcelli), Šporar (81. Čerepkai), Camara (103. Maroš)
Rozhodujúci gól prišiel v 100. minúte. Cristian Martínez preloboval brankára po prihrávke striedajúceho Nina Marcelliho. Keď lopta skončila v sieti, slovanisti naskákali na strelca a takmer ho rozpučili.
„Neviem, čo mám povedať. Už na prvej tlačovej konferencii som povedal, že máme tím na Ligu majstrov. Ukázalo sa, že je to pravda. Že máme dosť kvality a dobrého trénera. Všetci robia dobrú prácu,“ povedal pre Nova Sport Andraž Šporar.
„V predĺžení sme boli lepší, je to správny výsledok,“ dodal slovinský útočník.
Šporar otvoril skóre
Slovan začal podobne ako v prvom zápase. V 18. minúte poslal Kenan Bajrič presnú prihrávku za obranu a Šporar sa v náročnej pozícii dokázal presadiť. Perfektne zakončil.
„Bajrič mi to poslal ideálne. Nechcem rozprávať o mne, ale bol to pekný gól,“ opísal Šporar.
Obaja hlavní aktéri úvodného gólu sú paradoxne Slovinci. Asistent Bajrič pripravil situáciu svojmu krajanovi a kapitánovi.
Šporar zároveň potvrdil, že proti Celje sa mu strelecky darí. V roku 2015 ešte v drese Olimpije Ľubľana strelil tomuto súperovi štyri góly v jednom zápase. Celje už vtedy prekonal jedenásty raz, hoci mal iba 21 rokov.
Domáci boli aktívnejší
Po góle však Slovan ustúpil príliš hlboko. Celje malo v prvom polčase viac z hry a slovenský majster sa dostával pod tlak. Dôležitý zákrok predviedol Dominik Takáč.
Vyrovnanie napokon prišlo po pokutovom kope. Tigran Barseghyan nešikovne fauloval v šestnástke v priestore, kde sa nečakal vážnejší problém. Svit Sešlar penaltu premenil.
Tréner Slovan Yaya Touré pritom opakovane zdôrazňoval, že chce hrať dominantný futbal. V Celje však jeho mužstvo najmä v prvej polovici zápasu zaostávalo v držaní lopty a nedokázalo presadiť svoju predstavu.
"V úvode sme do nášho prvého gólu kontrolovali hru. Po góle sme sa trošku zatiahli, Celje získalo momentum na svoju stranu. Hralo sa proti nim naozaj ťažko, majú nevyspytateľný štýl futbalu. Snažili sme sa s tým vyrovnať, šli sme za tým aj v druhom polčase a vedeli sme, že ešte príde naša šanca rozhodnúť. A to sa presne aj stalo," dodal Touré.
V druhom polčase sa obraz hry postupne vyrovnal. O výsledku však mohlo byť rozhodnuté aj skôr.
Žrde na oboch stranách
Celje počas zápasu trikrát trafilo konštrukciu Takáčovej brány. Slovan mal v 89. minúte obrovskú príležitosť, keď si na center naskočil striedajúci Roman Čerepkai. Jeho hlavička však skončila na spojnici.
V riadnom hracom čase gól nepadol a nasledovalo predĺženie.
V ňom bol Slovan aktívnejší. V 100. minúte dostal loptu Martínez a technickým zakončením ponad brankára poslal hostí do vedenia. Výrazne mu pomohol Marcelli, ktorý mu pripravil presnú prihrávku. Slovan už náskok nepustil.
Prvý slovenský klub, ktorý to zopakoval
Po záverečnom hvizde sa začali oslavy. Hráči sa objímali, držali za ramená a zamierili k hosťujúcemu sektoru.
V samostatnej ére slovenského futbalu sa do hlavnej fázy Ligy majstrov pred Slovanom dostali iba Košice v roku 1997, Petržalka v roku 2005 a Žilina v roku 2010. Slovan sa k nim pridal v roku 2024.
Teraz sa tam vracia ako prvý slovenský klub, ktorý účasť medzi elitou dokázal zopakovať.
Slovan mal v Celje veľkú podporu
Slovenského majstra podporovalo priamo v aréne množstvo fanúšikov. V hosťujúcom sektore ich bolo približne 1500, podľa športového riaditeľa Slovana Róberta Vitteka sa však v celom štadióne nachádzalo ešte približne ďalších tisíc priaznivcov.
Slovanisti boli počas zápasu výrazne počuť aj cez ruchové mikrofóny televízneho prenosu. Po Martínezovom góle sa ich sektor ponoril do osláv.
Slovanisti sa pred zápasom obávali vyššej moci a športovej diplomacie.
Španielsky rozhodca však zvládol zápas bez výraznej kontroverzie. Nebol jeho hlavnou postavou a Slovan nemal dôvod sťažovať sa na jeho výkon.
Slovan sa môže tešiť na súperov najvyššieho rangu.
Žreb je na programe už dnes (o 18.00 ho vysiela Nova Sport).
"Rozmýšľam však už smerom dopredu. Už ako hráč som vždy myslel o krok ďalej, a aj teraz mám v hlave to, čo príde. Prial by som si, aby sme v hlavnej fáze zažili veľké kluby a mohli sa s nimi porovnať na top leveli," pokračoval Touré. V roku 2009 vyhral Ligu majstrov ako hráč FC Barcelona.
"A pre hráčov i našich fantastických fanúšikov by som si veľmi prial, aby sme na Tehelnom poli vyzvali Barcelonu, čo by bolo niečo fantastické.“