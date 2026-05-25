    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    MS v hokeji 2026
    24.05.2026, Skupina B
    1 - 5
    0:1, 1:0, 0:4
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Od začiatku ukazoval proti Kanade veľkú energiu. Kto bol najlepším Slovákom proti favoritovi?

    Adam Sýkora (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada.
    Adam Sýkora (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada. (Autor: TASR)
    Sportnet|25. máj 2026 o 10:52
    Pozrite si výsledky hlasovania po zápase Slovensko - Kanada v skupine B na MS v hokeji 2026.

    Hokejisti Kanady zvíťazili vo svojom šiestom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B zdolali Slovensko po výsledku 5:1.

    Čitatelia Sportnetu po tomto dueli mali možnosť oznámkovať výkony hráčov na stupnici od 1 po 10.

    Najlepšiu známku s hodnotou 6,8 dostal útočník Adam Sýkora. Tesne za ním bol strelec vyrovnávajúceho gólu na 1:1 Kristián Pospíšil. Dosiahol 6,6 bodov.

    Za touto dvojicou nasledoval brankár Samuel Hlavaj, ktorý dlho držal Slovákov v hre o kvalitný výsledok. Mal známku 6,5.

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Na snímke zľava Luka Radivojevič a Aurel Nauš (obaja Slovensko) pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.
    Na snímke slovenský fanúšik s transparentom pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.
    Na snímke sprava Macklin Celebrini a strelec gólu Dylan Cozens (obaja Kanada) oslavujú po góle v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.
    Na snímke vľavo brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) a uprostred Dylan Cozens (Kanada) strieľa gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.
    Na snímke zľava Jozef Viliam Kmec (Slovensko), Sidney Crosby (Kanada) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke zľava brankár Samuel Hlavaj (Slovensko), John Tavares (Kanada) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke prezident SZĽH Miroslav Šatan na tribúne v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke zľava brankár Jet Greaves (Kanada), Oliver Okuliar (Slovensko) a Denton Mateychuk (Kanada) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Slovakia's Oliver Okuliar, Canada's Dylan Cozens, Slovakia's Martin Pospisil and Canada's Denton Mateychuk, from left, fight for the puck during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Canada, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 24, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Slovakia's Adam Sykora, left, challenges Canada's goaltender Jet Greaves, Darnell Nurse and Robert Thomas, from right, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Canada,, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 24, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Canada's Dylan Cozens, right, celebrates with teammate Sidney Crosby after scoring during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Canada, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 24, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Na snímke Kristián Pospíšil (Slovensko) sa teší z úvodného gólu v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Slovakia's Kristian Pospisil celebrates after scoring during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Canada, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 24, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Canada's Ryan O'Reilly, left, challenges Slovakia's Samuel Knazko, bottom left, and Slovakia's goaltender Samuel Hlavaj, right, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Canada, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 24, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Na snímke zľava Luka Radivojevič (Slovensko), Connor Brown (Kanada) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke zľava Darnell Nurse (Kanada), Oliver Okuliar (Slovensko), brankár Jet Greaves a Zach Whitecloud (obaja Kanada) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke zľava brankár Jet Greaves (Kanada), Marek Hrivík (Slovensko) a Dylan Demelo (Kanada) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke zľava Dylan Demelo, Dylan Holloway a John Tavares (všetci Kanada) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke gólová radosť hokejistov Slovenska v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke zľava Patrik Koch, Oliver Okuliar a Maxim Štrbák (všetci Slovensko) smútia po prehre 1:5 v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke zľava Servác Petrovský, Maxim Štrbák a Mislav Rosandič (všetci Slovensko) smútia po prehre 1:5 v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke zľava Kristián Pospíšil, Martin Pospíšil, Marek Hrivík, František Gajdoš, Samuel Kňažko a Andrej Kollár (všetci Slovensko) smútia po prehre 1:5 v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke zľava brankár Samuel Hlavaj a Mislav Rosandič (obaja Slovensko) smútia po prehre 1:5 v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke vpravo strelec gólu Ryan O´Reilly(Kanada) oslavuje v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke zľava brankár Samuel Hlavaj (Slovensko), Luka Radivojevič (Slovensko) a Ryan O´Reilly(Kanada) strieľa gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Brankár Samuel Hlavaj (Slovensko), Samuel Kňažko (Slovensko) a John Tavares(Kanada) strieľa gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada.Na snímke gólová radosť Kanaďanov v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke Gabriel Vilardi (Kanada) oslavuje gól so striedačkou Kanady v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Gólová radosť Kanaďanov a vpredu zľava reagujú Sebastián Čederle a Aurel Nauš (obaja Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada.

    Naopak najnižšiu známku dostal útočník Servác Petrovský, bol ohodnotený len na 4,7 bodov. O niečo lepšie na tom bol s hodnotou 4,8 obranca Maxim Štrbák.

    Pozrite si kompletné výsledky hlasovania.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS v hokeji 2026 - program Slovenska

    16.05. 12:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 1
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    17.05. 12:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    1 - 4
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    19.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    4 - 5 SN
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    21.05. 20:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    1 - 5
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    23.05. 16:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 3
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    24.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    1 - 5
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    26.05. 16:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena

    Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    6
    5
    1
    0
    0
    30:11
    17
    2
    ČeskoČeskoCZE
    5
    4
    0
    1
    0
    16:10
    13
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    6
    3
    1
    0
    2
    19:15
    11
    4
    NórskoNórskoNOR
    5
    3
    0
    1
    1
    17:10
    10
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    6
    3
    0
    0
    3
    23:14
    9
    6
    DánskoDánskoDEN
    6
    1
    1
    0
    4
    12:22
    5
    7
    SlovinskoSlovinskoSVN
    6
    0
    1
    1
    4
    8:24
    3
    8
    TalianskoTalianskoITA
    6
    0
    0
    1
    5
    4:23
    1
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

