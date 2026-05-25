Od začiatku ukazoval proti Kanade veľkú energiu. Kto bol najlepším Slovákom proti favoritovi?

Hokejisti Kanady zvíťazili vo svojom šiestom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B zdolali Slovensko po výsledku 5:1.
Čitatelia Sportnetu po tomto dueli mali možnosť oznámkovať výkony hráčov na stupnici od 1 po 10.
Najlepšiu známku s hodnotou 6,8 dostal útočník Adam Sýkora. Tesne za ním bol strelec vyrovnávajúceho gólu na 1:1 Kristián Pospíšil. Dosiahol 6,6 bodov.
Za touto dvojicou nasledoval brankár Samuel Hlavaj, ktorý dlho držal Slovákov v hre o kvalitný výsledok. Mal známku 6,5.
Naopak najnižšiu známku dostal útočník Servác Petrovský, bol ohodnotený len na 4,7 bodov. O niečo lepšie na tom bol s hodnotou 4,8 obranca Maxim Štrbák.
Pozrite si kompletné výsledky hlasovania.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B