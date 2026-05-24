Záborský: Zlomom bola presilovka, ale nie kanadská. Švédi budú nervózni

Slovenskí hokejisti prehrali na MS v hokeji 2026 s Kanadou 1:5, a o tom, či postúpia do štvrťfinále sa rozhodne až v utorok. Zápas hodnotí expert Sportnetu, bývalý hokejový reprezentant TOMÁŠ ZÁBORSKÝ.
Dve tretiny to bol veľmi vyrovnaný zápas. Kanaďania nastúpili do zápasu agresívne napádali dvoma hráčmi a ich obrancovia zatvárali mantinely, ale Slováci sa na to dobre pripravili.
Rýchlo posúvali puky a prvých 10 minút sa ľahko dostávali z obranného pásma. Neskôr začala Kanada viac tlačiť a dostala sa do sľubných šancí.
V druhej tretine brankár Hlavaj vychytal možno päť-šesť tutoviek, najmä od Scheifeleho.
Zlomovým momentom však bola naša presilovka v druhej za stavu 1:1, v ktorej sme mali hádam štyri dobré šance.
Škoda, že to tam vtedy nepadlo, pretože by to dostalo Kanaďanov pod väčší tlak a nám by to dodalo viac pokoja na hokejky.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji 2026
Čaká nás zrejme kľúčový zápas proti Švédsku. Aj Švédi potrebujú vyhrať, inak sa pre nich turnaj skončil.
Pre obe mužstvá sa tak začína play-off už skôr. Musíme do toho ísť tak ako proti Kanade – rýchlo posúvať puky z obranného pásma a snažiť sa udržať na puku v útočnom pásme.
Švédi sú na turnaji dosť nedisciplinovaní a robia veľa faulov. To môže byť naša zbraň, ak budeme dobre korčuľovať a „brnkať im na nervy“.
Budú nervózni, pretože ak by nepostúpili, bolo by to pre nich veľké fiasko. Musíme byť v presilovkách efektívni a využiť ich.
Na druhej strane, Švédi majú fantastickú presilovú hru a vedia z nej skórovať. Preto sa musíme vyvarovať faulom
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
| Skupina B
