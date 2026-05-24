Ups, Crosby, vravel si slovenský obranca a vrátil mu krosček. Zápas mohol dopadnúť akokoľvek

Slováci na víťazstvo nad Kanadou čakajú 14 rokov a po nedeľnom večeri to platí aj naďalej. V dueli základnej skupiny MS v hokeji 2026 prehrali 1:5.
Výkon však vôbec nebol zlý. Slováci favorita prestrieľali a pred takmer vypredanou arénou aj znervóznili.
Vlani slovenskí hokejisti podľahli „javorovým listom“ hladko 0:7, tentokrát začali oveľa lepšie.
Po prvej tretine prehrávali 0:1, ale Kristián Pospíšil v tej druhej vyrovnal vďaka skvelej individuálnej akcii. Hneď po ňom nešiel na striedačku, ale hecoval fanúšikov. Zrejme práve on potreboval po zápase s Čechmi gól viac ako ktokoľvek iný.
Mužstvo navyše držal brankár Samuel Hlavaj, ktorý viackrát uspel v mikrosúbojoch s kanadskými strelcami, vrátane kapitána Celebriniho.
„Chytalo sa mi dobre, oveľa lepšie ako proti Čechom. Bolo tam veľa roboty, bol som stále v tom,“ hodnotil slovenský brankár, ktorého meno počas zápasu skandovali aj fanúšikovia v BCF Aréne.
Čo rozhodlo?
Slováci hrali dve tretiny výborný hokej a stav bol po 40 minútach 1:1. Do záverečnej časti hry však Kanada vstúpila presilovkou, ktorá sa neskôr zmenila na presilovku o dvoch hráčov.
Tú síce nevyužili, ale presadili sa proti štyrom Slovákom.
„Ubránili sme aj hru troch proti piatim. Potom však prišiel odrazený puk, ktorý sa dostal na hokejku súpera, a zrazu bol v bránke. Myslím si, že to bol moment, ktorý ten zápas otočil. Keby sme to ubránili, možno by mal duel iný priebeh,“ hovoril v mixzóne Adam Sýkora.
V ďalších minútach začali góly do slovenskej siete pribúdať a zastavili sa až na čísle 5.
„Po tom smolnom góle na konci oslabenia to možno bolo cítiť aj v nohách. Keď hráte proti takémuto súperovi a je to 1:1, stále máte obrovskú motiváciu. Keď sa to však zlomí na 2:1 alebo 3:1, začnete strácať sily aj časť mentálnej energie,“ hľadal príčiny výpadku Sýkora.
Kanaďania ukázali svoju kvalitu a presadili sa v presilovej hre, v hre 5 na 5 aj v oslabení. Zároveň boli veľmi efektívni a záverečnej časti hry sa radovali takmer z každej druhej strely.
„Dve tretiny boli dobré a tretia dopadla tak, ako aj celý zápas. Neviem, či sme zaspali, ale robili sme chyby, ktoré sme nerobili celý zápas a to nás stálo výsledok,“ zhodnotil brankár Hlavaj.
Slováci začali hladnejší
Zámorskí hokejisti dali po zápase Slovákom kredit za bojovný výkon a predvedenú hru. Výber Vladimíra Országha ich prestrieľal 32:29 a už zo začiatku na nich vyletel aktívnou hrou.
„Mali sme šťastie, že hrali druhý zápas za dva dni. Nič proti ním nebolo jednoduché a myslím si, že sme na to neboli úplne pripravení. V určitých momentoch nás prekonali v nasadení. Aj ja osobne som spravil chyby, ktoré si proti takému tímu nemôžem dovoliť,“ hovoril Ryan O'Reilly.
„Oni začali duel hladnejší ako my. Musíme si uvedomiť, ako tvrdo títo chlapi pracujú, pretože proti nim nič nebude ľahké. V tretej tretine sme síce získali momentum, ale bolo to veľmi ťažké víťazstvo. Ten zápas mohol dopadnúť akokoľvek.“
Práve kanadský rekordér v počte zápasov na MS O'Reilly strelil štvrtý gól, ktorý zaknihoval v kanadskom oslabení.
Kristián Pospíšil počas presilovky zle rozohral a puk získala 22-ka v kanadskom drese. Obranca Bouchard potiahol puk dopredu a skúsenému spoluhráčovi pripravil gól ako na podnose.
„Prišiel vo veľmi dôležitom momente. Myslím si, že im zobral vietor z plachiet,“ komentoval svoj zásah.
Ups, Crosby
Po derby s Českom odohrali Slováci cez víkend aj druhý náročný zápas plný emócii. Šarvátky, slovné podpichovanie aj drobné seknutia či krosčeky boli bežnou záležitosťou.
„Nemali sme sa na ľade veľmi radi,“ povedal O'Reilly.
Pár súbojov s hviezdnym Sidneym Crosbym zviedol aj slovenský bek František Gajdoš.
„On je tvrdý hráč a v priestore pred bránkou sú súboje s ním naozaj náročné, pretože je veľmi silný. Nejako sme sa začali podpichovať, ale nebolo to nič vážne,“ povedal obranca, ktorý si uvedomoval, proti komu stojí, ale kapitána Pittsburghu rozhodne nešetril.
„Je to hrajúca legenda a obrovská hokejová ikona, takže vnímal som to a možno vám na sekundu prebehne hlavou, že „ups, Crosby“, ale nešetril som ho. Keď mi dá on krosček, tak mu to vrátim.“
38-ročný kanadský veterán sa však na špinavú hru nesťažoval.
„Taký je hokej. Vydali zo seba všetko a takisto aj my. Hrali rýchlo, hrali tvrdo a my sme sa snažili o to isté,“ povedal Crosby.
Cesta do štvrťfinále môže viesť cez Švédsko
Slováci odohrali cez víkend dva solídne zápasy, ale odchádzajú s prázdnymi rukami. Naopak, ich súperi, Česi a Kanaďania sa priblížili k prvým dvom miestam v B-skupine.
„Včera aj dnes sme do toho dali sto percent. Myslím si, že minimálne jeden alebo dva body by sa nám zišli a zaslúžili sme si ich. Niekedy to však jednoducho nejde, aj keď hráte veľmi dobrý hokej. Verím, že sa teraz ešte viac zomkneme. Niekedy, keď padnete na dno, musíte práve z toho čerpať motiváciu,“ hovoril Adam Sýkora.
Slovensko má postup stále vo svojich rukách, ale v ceste mu môže stáť náročná prekážka. Ak Nóri získajú z duelov s Českom a Dánskom aspoň dva body, zverenci trénera Országha budú musieť bodovať proti Švédom.
„Na tomto turnaji sa dejú rôzne veci a každý môže zdolať každého. Nepozeráme sa však na to, aký mali priebeh turnaja. Vieme, že majú o deň voľna navyše oproti nám a vieme, že to zrejme bude zápas o štvrťfinále. Verím, že to má každý správne nastavené v hlave. Ideme ďalej a chceme sa o to pobiť,“ uzavrel Sýkora.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body