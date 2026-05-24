    24.05.2026, Skupina B
    1 - 5
    0:1, 1:0, 0:4
    Zľava Kristián Pospíšil, Martin Pospíšil a Marek Hrivík po zápase proti Kanade.
    Pospíšil sa posťažoval na rozhodcov: Niekedy som mal pocit, akoby sme hrali proti siedmim
    Gólová radosť hráčov Kanady, vľavo slovenský obranca František Gajdoš.
    Ups, Crosby, vravel si slovenský obranca a vrátil mu krosček. Zápas mohol dopadnúť akokoľvek
    Tréner Slovenska Vladimír Országh počas MS v hokeji 2026.
    Országh: Takéto zápasy sú na nezaplatenie. Prečo Pospíšil posledných desať minút nehral?
    Adam Sýkora a Tomáš Cibulka počas zápasu Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026.
    Záborský: Zlomom bola presilovka, ale nie kanadská. Švédi budú nervózni
    Slovenskí hokejisti po prehre s Kanadou na MS 2026.
    Pomôžu Slovákom súperi alebo to bude na nich? Rozhodne až posledný deň (matematika)
    Zľava Darnell Nurse (Kanada), Oliver Okuliar (Slovensko), brankár Jet Greaves a Zach Whitecloud (obaja Kanada) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada.
    Záruba ocenil slovenský výkon: Mladý tím neprestáva udivovať, Slovensko dokonca prestrieľalo Kanadu
    Ups, Crosby, vravel si slovenský obranca a vrátil mu krosček. Zápas mohol dopadnúť akokoľvek

    Gólová radosť hráčov Kanady, vľavo slovenský obranca František Gajdoš. (Autor: IIHF/Matt Zambonin)
    Samuel Grega|25. máj 2026 o 01:05
    Čo hovorili po zápase slovenskí a kanadskí hokejisti?

    Slováci na víťazstvo nad Kanadou čakajú 14 rokov a po nedeľnom večeri to platí aj naďalej. V dueli základnej skupiny MS v hokeji 2026 prehrali 1:5. 

    Výkon však vôbec nebol zlý. Slováci favorita prestrieľali a pred takmer vypredanou arénou aj znervóznili.

    Vlani slovenskí hokejisti podľahli „javorovým listom“ hladko 0:7, tentokrát začali oveľa lepšie.

    Po prvej tretine prehrávali 0:1, ale Kristián Pospíšil v tej druhej vyrovnal vďaka skvelej individuálnej akcii. Hneď po ňom nešiel na striedačku, ale hecoval fanúšikov. Zrejme práve on potreboval po zápase s Čechmi gól viac ako ktokoľvek iný. 

    Mužstvo navyše držal brankár Samuel Hlavaj, ktorý viackrát uspel v mikrosúbojoch s kanadskými strelcami, vrátane kapitána Celebriniho.

    „Chytalo sa mi dobre, oveľa lepšie ako proti Čechom. Bolo tam veľa roboty, bol som stále v tom,“ hodnotil slovenský brankár, ktorého meno počas zápasu skandovali aj fanúšikovia v BCF Aréne.

    Čo rozhodlo?

    Slováci hrali dve tretiny výborný hokej a stav bol po 40 minútach 1:1. Do záverečnej časti hry však Kanada vstúpila presilovkou, ktorá sa neskôr zmenila na presilovku o dvoch hráčov.

    Tú síce nevyužili, ale presadili sa proti štyrom Slovákom.

    „Ubránili sme aj hru troch proti piatim. Potom však prišiel odrazený puk, ktorý sa dostal na hokejku súpera, a zrazu bol v bránke. Myslím si, že to bol moment, ktorý ten zápas otočil. Keby sme to ubránili, možno by mal duel iný priebeh,“ hovoril v mixzóne Adam Sýkora.

    V ďalších minútach začali góly do slovenskej siete pribúdať a zastavili sa až na čísle 5.

    „Po tom smolnom góle na konci oslabenia to možno bolo cítiť aj v nohách. Keď hráte proti takémuto súperovi a je to 1:1, stále máte obrovskú motiváciu. Keď sa to však zlomí na 2:1 alebo 3:1, začnete strácať sily aj časť mentálnej energie,“ hľadal príčiny výpadku Sýkora.

    Kanaďania ukázali svoju kvalitu a presadili sa v presilovej hre, v hre 5 na 5 aj v oslabení. Zároveň boli veľmi efektívni a záverečnej časti hry sa radovali takmer z každej druhej strely.

    „Dve tretiny boli dobré a tretia dopadla tak, ako aj celý zápas. Neviem, či sme zaspali, ale robili sme chyby, ktoré sme nerobili celý zápas a to nás stálo výsledok,“ zhodnotil brankár Hlavaj.

    Országh: Takéto zápasy sú na nezaplatenie. Prečo Pospíšil posledných desať minút nehral?

    Slováci začali hladnejší

    Zámorskí hokejisti dali po zápase Slovákom kredit za bojovný výkon a predvedenú hru. Výber Vladimíra Országha ich prestrieľal 32:29 a už zo začiatku na nich vyletel aktívnou hrou.

    „Mali sme šťastie, že hrali druhý zápas za dva dni. Nič proti ním nebolo jednoduché a myslím si, že sme na to neboli úplne pripravení. V určitých momentoch nás prekonali v nasadení. Aj ja osobne som spravil chyby, ktoré si proti takému tímu nemôžem dovoliť,“ hovoril Ryan O'Reilly.

