Záruba ocenil slovenský výkon: Mladý tím neprestáva udivovať, Slovensko dokonca prestrieľalo Kanadu

Slovenskí hokejisti prehrali na MS 2026 s Kanadou 1:5 a postup do štvrťfinále si budú musieť vybojovať až proti Švédsku.
Dve tretiny však favorizovanému zámorskému tímu vzdorovalo spôsobom, ktorý vzbudil rešpekt aj u českých expertov.
„Dve tretiny naprosto vyrovnaná partia s Kanadou. Potom však Slovákom viditeľne došli sily,“ zhodnotil na ČT Sport Robert Záruba.
Kanaďania rozhodli zápas štyrmi gólmi v tretej tretine. Slovenský tím však dlho držal krok a po druhej tretine bolo skóre 1:1. Favorit turnaja sa proti mladému slovenskému výberu trápil viac, než očakával.
„Slováci sa ukazujú ako silný tím, ktorý vie, čo chce. Ide na krv svojho výkonu, aby hral na viac ako sto percent,“ hodnotil Milan Antoš.
Bez rešpektu
Slováci vstúpili do zápasu odvážne. Kanada síce od úvodu ukazovala typické rýchle otáčanie hry, no slovenský tím sa nezľakol.
Už v prvých minútach sa do zakončenia dostali Kollár, Kmec či Faško-Rudáš. Veľkú šancu mal aj Adam Sýkora, ktorý si trúfol na drzú individuálnu akciu od mantinelu až pred bránku.
„Akoby mal lístok do kina do prvej rady a povedal si, že tu sedím ja. Kanadská obrana sa mu vôbec nevenovala,“ pobavil Záruba.
Českí komentátori ocenili, ako sa Slovensko dokázalo vyrovnať s kanadskou dynamikou.
„Slováci sa zrovnali s kanadskou rýchlosťou a s otáčaním hry. Kondične zatiaľ vyzerajú veľmi dobre po náročnom zápase s Českom,“ všimol si Antoš.
Kanada však ukázala svoju genialitu v jedinom momente. Sidney Crosby spoza vlastnej bránky poslal vysoký lob cez celé pásmo, Dylan Cozens si puk perfektne spracoval v jazde a otvoril skóre.
„Jeho hokejové IQ je úplne jedinečné. Crosby spoza bránkovej čiary nájde lobom Cozensa. Zo situácie, ktorá nie je gólová, spraví opak,“ opisoval hokejový expert Ján Procházka v štúdiu ČT Sport.
Hlavaj držal nádej
Kanaďania postupne zvyšovali tlak a snažili sa slovenský tím unaviť neustálym otáčaním hry.
„Kanadania využívali každú sekundu, aby unavili Slovákov. Druhá tretina môže vziať Slovákom kyslík a v tretej by to Kanaďania mohli rozhodnúť,“ predpovedal Antoš ešte počas prvej tretiny.
Práve vtedy začal vynikať Samuel Hlavaj. Slovenský brankár podržal tím viacerými zákrokmi proti Celebrinimu či Scheifelemu.
„Hlavaj drží šance Slovákov,“ zdôraznil Záruba po efektnom semafore proti Celebrinimu.
Slovensko však nečakalo iba v obrane. Druhá tretina patrila k najlepším pasážam slovenského tímu na turnaji.
Vyrovnanie zariadil Kristián Pospíšil. Pri prechode cez stredné pásmo zrýchlil, oklamal obrancu Riellyho a presnou strelou pod vyrážačku prekonal kanadského brankára.
„Vyťažil maximum z chyby Riellyho. Veľká šikovnosť Kristiána. Zdvihol celému tímu sebavedomie,“ chválil Antoš.
VIDEO: Kristián Pospíšil a jeho gól na 1:1
Záruba zase vyzdvihol jeho pohyb. „Predviedol Kanaďanom, aké zákerné je jeho korčuľovanie.“
Podľa Procházku práve tento moment ukázal slabinu favorizovaného tímu.
„Gól Pospíšila ukázal, kde je Kanada zraniteľná. Kanadská obrana nie je taká silná ako ich útočná fáza.“
Obrovská húževnatosť
Slováci v druhej tretine favorita zaskočili. Nebránili sa pasívne, ale agresívne napádali a tlačili sa pred bránku.
„Obrovská húževnatosť slovenského tímu. Ich tlak nebol náhodný, ale sústavný,“ ocenil Záruba.
Antoša prekvapilo najmä napádanie v útočnom pásme. „Prekvapil ma veľký tlak pred kanadskou bránou. To bol um, že dokázali vyhrávať súboje v predbránkovom priestore.“
Kanada podľa expertov stratila svoju typickú istotu. „Kanaďania stratili rýchlosť v otáčaní hry a taktiež istotu po góle Pospíšila,“ tvrdil Antoš.
Slovenský tím navyše zvládal hrať vo vysokom tempe aj po fyzicky náročnom súboji s Českom. „Nestratili energiu, je to ich herný štýl. Vždy boli rýchli,“ dodal Procházka.
Po dvoch tretinách svietilo priaznivé skóre 1:1.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji 2026
Tretina, ktorá rozhodla
Zlom prišiel hneď po prestávke. Slovensko dohrávalo oslabenie a po ďalšom vylúčení Okuliara muselo čeliť presilovke troch proti piatim.
Dvojnásobné oslabenie síce prežilo, no krátko po návrate štvrtého hráča sa presadil Vilardi.
„Neuverteľné, ako sledoval puk. Prihodil si ho rukavicou a placol do toho vo vzduchu. Veľká šikovnosť,“ opisoval Antoš.
O necelé tri minúty zvýšil John Tavares. „Ukázal obrovský cit pre zakončenie bekhendom,“ dodal český expert.
Definitívny koniec slovenských nádejí prišiel paradoxne počas vlastnej presilovky. O'Reilly unikol v oslabení a zvýšil na 4:1. „Ježiši Mária,“ vyhŕkol Antoš po góle.
Kanaďania v tretej tretine ukázali rozdiel v individuálnej kvalite. Situácie dokázali riešiť s obrovským pokojom.
„Ukázala sa kvalita kanadských útočníkov a to, ako sú schopní hrať na malom priestore. To nie je náhoda, to sú zručnosti,“ vysvetľoval Procházka.
Záruba ocenil slovenský výkon aj napriek vysokej prehre. „Slováci bojovali s veľkou statočnosťou a vôľou, ale Kanada ukázala svoje zručnosti.“
Rozhodne Švédsko
Kanaďania si víťazstvom zabezpečili, že štvrťfinále odohrajú vo Fribourgu. O prvé miesto v skupine však ešte zabojujú v priamom súboji s Českom.
Slovensko zostáva v hre o štvrťfinále, no rozhodovať bude až posledný zápas proti Švédsku. „Slováci to budú mať zložité, pretože aj Švédi musia hrať naplno,“ upozornil Antoš.
Aj napriek výsledku však slovenský tím zanechal veľmi dobrý dojem. Dve tretiny držal s favoritom úplne vyrovnanú partiu a podľa Zárubu mladý výber „neprestáva udivovať“.
Slovenskí hokejisti po prehre s Kanadou. (Autor: TASR)
Český komentátor zároveň pripomenul, že sa „po prvý raz našiel súper, ktorý Kanadu prestrieľal“. Slovensko bolo v druhej tretine aktívnejšie a favorita zatlačilo viac, než sa očakávalo.
Výraznou postavou bol opäť Samuel Hlavaj. „V druhej tretine ukázal niekoľko vydarených zákrokov. Bol pripravený. V tretej tretine už bolo vidieť, že je trochu unavený. Bol pomalší,“ hodnotil Antoš.
Rozhodla až tretia tretina, v ktorej sa prejavila kanadská kvalita aj únava slovenského mužstva.
„V tretej tretine už bolo vidieť, že Slovákov dochádzajú sily. Kanada ich odpor zlomila,“ uzavrel Antoš.
Program MS v hokeji 2026 - nedeľa, 24. mája
Tabuľka: Skupina B
Názov krajinyŠtát
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body