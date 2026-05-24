Záruba ocenil slovenský výkon: Mladý tím neprestáva udivovať, Slovensko dokonca prestrieľalo Kanadu

    Slovensko na MS v hokeji 2026
    24.05.2026, Skupina B
    1 - 5
    0:1, 1:0, 0:4
    Zľava Darnell Nurse (Kanada), Oliver Okuliar (Slovensko), brankár Jet Greaves a Zach Whitecloud (obaja Kanada) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada. (Autor: TASR)
    Nikola Černáková|24. máj 2026 o 23:34
    Jediný slovenský gól strelil Kristián Pospíšil.

    Slovenskí hokejisti prehrali na MS 2026 s Kanadou 1:5 a postup do štvrťfinále si budú musieť vybojovať až proti Švédsku. 

    Dve tretiny však favorizovanému zámorskému tímu vzdorovalo spôsobom, ktorý vzbudil rešpekt aj u českých expertov.

    „Dve tretiny naprosto vyrovnaná partia s Kanadou. Potom však Slovákom viditeľne došli sily,“ zhodnotil na ČT Sport Robert Záruba.

    Kanaďania rozhodli zápas štyrmi gólmi v tretej tretine. Slovenský tím však dlho držal krok a po druhej tretine bolo skóre 1:1. Favorit turnaja sa proti mladému slovenskému výberu trápil viac, než očakával.

    „Slováci sa ukazujú ako silný tím, ktorý vie, čo chce. Ide na krv svojho výkonu, aby hral na viac ako sto percent,“ hodnotil Milan Antoš.

    Na snímke zľava Luka Radivojevič a Aurel Nauš (obaja Slovensko) pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.
    Na snímke slovenský fanúšik s transparentom pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.
    Na snímke sprava Macklin Celebrini a strelec gólu Dylan Cozens (obaja Kanada) oslavujú po góle v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.
    Na snímke vľavo brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) a uprostred Dylan Cozens (Kanada) strieľa gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.
    Na snímke zľava Jozef Viliam Kmec (Slovensko), Sidney Crosby (Kanada) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke zľava brankár Samuel Hlavaj (Slovensko), John Tavares (Kanada) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke prezident SZĽH Miroslav Šatan na tribúne v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke zľava brankár Jet Greaves (Kanada), Oliver Okuliar (Slovensko) a Denton Mateychuk (Kanada) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Canada's Zach Whitecloud, right, vies for the puck against Slovakia's Kristian Pospisil during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Canada, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 24, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Slovakia's Oliver Okuliar, Canada's Dylan Cozens, Slovakia's Martin Pospisil and Canada's Denton Mateychuk, from left, fight for the puck during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Canada, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 24, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Slovakia's Adam Sykora, left, challenges Canada's goaltender Jet Greaves, Darnell Nurse and Robert Thomas, from right, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Canada,, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 24, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Canada's Dylan Cozens, right, celebrates with teammate Sidney Crosby after scoring during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Canada, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 24, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Na snímke Kristián Pospíšil (Slovensko) sa teší z úvodného gólu v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Slovakia's Kristian Pospisil celebrates after scoring during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Canada, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 24, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Canada's Ryan O'Reilly, left, challenges Slovakia's Samuel Knazko, bottom left, and Slovakia's goaltender Samuel Hlavaj, right, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Canada, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 24, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Na snímke zľava Luka Radivojevič (Slovensko), Connor Brown (Kanada) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke zľava Darnell Nurse (Kanada), Oliver Okuliar (Slovensko), brankár Jet Greaves a Zach Whitecloud (obaja Kanada) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke zľava brankár Jet Greaves (Kanada), Marek Hrivík (Slovensko) a Dylan Demelo (Kanada) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke zľava Dylan Demelo, Dylan Holloway a John Tavares (všetci Kanada) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke gólová radosť hokejistov Slovenska v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke zľava Patrik Koch, Oliver Okuliar a Maxim Štrbák (všetci Slovensko) smútia po prehre 1:5 v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke zľava Servác Petrovský, Maxim Štrbák a Mislav Rosandič (všetci Slovensko) smútia po prehre 1:5 v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke zľava Kristián Pospíšil, Martin Pospíšil, Marek Hrivík, František Gajdoš, Samuel Kňažko a Andrej Kollár (všetci Slovensko) smútia po prehre 1:5 v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke zľava brankár Samuel Hlavaj a Mislav Rosandič (obaja Slovensko) smútia po prehre 1:5 v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke vpravo strelec gólu Ryan O´Reilly(Kanada) oslavuje v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke zľava brankár Samuel Hlavaj (Slovensko), Luka Radivojevič (Slovensko) a Ryan O´Reilly(Kanada) strieľa gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Brankár Samuel Hlavaj (Slovensko), Samuel Kňažko (Slovensko) a John Tavares(Kanada) strieľa gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada.Na snímke gólová radosť Kanaďanov v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke Gabriel Vilardi (Kanada) oslavuje gól so striedačkou Kanady v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Gólová radosť Kanaďanov a vpredu zľava reagujú Sebastián Čederle a Aurel Nauš (obaja Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada.

    Bez rešpektu

    Slováci vstúpili do zápasu odvážne. Kanada síce od úvodu ukazovala typické rýchle otáčanie hry, no slovenský tím sa nezľakol.

    Už v prvých minútach sa do zakončenia dostali Kollár, Kmec či Faško-Rudáš. Veľkú šancu mal aj Adam Sýkora, ktorý si trúfol na drzú individuálnu akciu od mantinelu až pred bránku.

    „Akoby mal lístok do kina do prvej rady a povedal si, že tu sedím ja. Kanadská obrana sa mu vôbec nevenovala,“ pobavil Záruba.

    Českí komentátori ocenili, ako sa Slovensko dokázalo vyrovnať s kanadskou dynamikou.

    „Slováci sa zrovnali s kanadskou rýchlosťou a s otáčaním hry. Kondične zatiaľ vyzerajú veľmi dobre po náročnom zápase s Českom,“ všimol si Antoš.

    Kanada však ukázala svoju genialitu v jedinom momente. Sidney Crosby spoza vlastnej bránky poslal vysoký lob cez celé pásmo, Dylan Cozens si puk perfektne spracoval v jazde a otvoril skóre.

    Országh: Takéto zápasy sú na nezaplatenie. Prečo Pospíšil posledných desať minút nehral?
