Ktoré veľkokluby vyzve Slovan v Lige majstrov? Weiss si prial Real, favorita má aj Touré

Futbalová Liga majstrov sa opäť bude hrať aj na Slovensku. Hráči Slovana Bratislava zvládli odvetný súboj play-off na pôde NK Celje a po víťazstve 2:1 po predĺžení postúpili medzi európsku smotánku.
Nadviazali tak na úspech spred dvoch rokov, keď po pamätnom obrate na Tehelnom poli zdolali vtedajšieho dánskeho šampióna FC Midtjylland 3:2.
Slovan je vôbec prvým slovenským klubom, ktorý si zahrá hlavnú časť Ligy majstrov po druhý raz. Po jednej účasti majú zhodne 1. FC Košice, Artmedia Bratislava a tiež MŠK Žilina.
"Od začiatku som hovoril, že máme mužstvo na Ligu majstrov. Dnes sa to potvrdilo. V predĺžení sme boli 30 minút lepší a výsledok je správny," povedal v prvej reakcii slovinský útočník Andraž Šporar.
Rozhodla letná posila
Belasí pod vedením trénera Yayu Tourého neprehrali v predkolách ani raz. Paradoxne viac sa im darilo vonku, kde vyhrali všetky tri zápasy, aj keď jeden až po predĺžení. Doma mali bilanciu jedna výhra a dve remízy.
V porovnaní s ročníkom 2024/2025 mali ľahšiu cestu za postupom. Jednak čelili v majstrovskej vetve pomerne prekvapivým národným šampiónom a tiež figurovali v play-off medzi nasadenými tímami.
VIDEO: Zostrih zo zápasu NK Celje - Slovan Bratislava
Vyhli sa tak tímom ako Dinamo Záhreb, AEK Atény či Celtic Glasgow, ktorý po domácej výhre 3:0 senzačne prehral v rakúskom Linzi 1:5 po predĺžení.
Zaujímavosťou je, že pri oboch postupoch do LM narazil Slovan v predkolách na Celje. Pred dvoma rokmi remizoval vonku 1:1 a doma vyhral 5:0.
Tentokrát mal po domácej remíze 1:1 ťažšiu pozíciu, ale na Štadióne Z'dežele uspel v predĺžení po góle letnej posily Cristiana Martíneza.
Zarobí skoro 20 miliónov
Slovan Bratislava si postupom do milionárskej súťaže opäť polepšil aj finančne, keď do jeho klubovej pokladnice pribudlo 18,62 milióna eur.
Ďalšie financie môže získať v ligovej časti, kde ho po zmene dlhoročného skupinového systému čaká osem zápasov - štyri doma a štyri vonku.
Súperov mu pridelí počítačový systém - po dve mužstvá z každého koša. Softvér zároveň určí, ktoré zápasy odohrá na Tehelnom poli a ktoré vonku.
Najlepších osem tímov si zaistí priamy postup do osemfinále, kluby na priečkach 9-24 zabojujú v barážovom dvojzápase o osemfinále a pre zvyšné mužstvá sa púť v pohárovej Európe skončí.
Nový ročník Ligy majstrov odštartuje v utorok 8. septembra, pričom prvé kolo je rozdelené až do troch dní. Presný rozpis bude známy koncom týždňa.
Slovan zároveň opäť pozdvihne národný koeficient UEFA, keďže za postup získal šesť bodov a celkovo má v tejto sezóne už 10,5 bodu.
Ostatní slovenskí zástupcovia v pohárovej Európe získali dokopy 5,5 bodu (Dunajská Streda 2,5 bodu, Žilina 2 a Trnava 1, pozn.).
Slovan je vo štvrtom koši
Osmičku súperov v Lige majstrov spoznajú belasí vo štvrtok 27. augusta, keď sa v Grimaldi Forum v Monaku od 18.00 h uskutoční žreb.
Už pred odvetou v Celje bolo zrejmé, že ak Slovan postúpi, bude súčasťou štvrtého výkonnostného koša. V ňom figuruje spolu s pražskou Slaviou, Stuttgartom, LASK Linz či francúzskym Lensom.
Na základe klubových koeficientov sú v prvom koši najväčší favoriti ako obhajca Paríž St. Germain, Real Madrid, FC Barcelona či dvojica, s ktorou už má Slovan skúsenosti - Manchester City a Bayern Mníchov.
Kým pred dvoma rokmi si tréner Vladimír Weiss želal Real Madrid, logickým tipom Yayu Tourého je Barcelona, s ktorou vyhral Ligu majstrov v roku 2009.
Koše pred žrebom Ligy majstrov
1. výkonnostný kôš: Paríž St. Germain, Bayern Mníchov, Real Madrid, FC Liverpool, Inter Miláno, Manchester City, Arsenal FC, FC Barcelona, Atlético Madrid
2. výkonnostný kôš: Borussia Dortmund, AS Rím, Sporting Lisabon, Aston Villa, FC Porto, Manchester United, Club Bruggy, Real Betis, PSV Eindhoven
3. výkonnostný kôš: Feyenoord, Lille OSC, Bodö/Glimt, SSC Neapol, RB Lipsko, Villarreal, Fenerbahce, Šachtar Doneck, Galatasaray
4. výkonnostný kôš: Slavia Praha, Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Atény, LASK Linz, Como 1907, Racing Lens, Viking Stavanger, Sabah FC
V 2. koši je azda najatraktívnejším klubom Manchester United a až v treťom je Neapol so Stanislavom Lobotkom či Fenerbahce s Milanom Škriniarom.
Slovan pri svojej premiére v Lige majstrov nebodoval, rovnako ako Košice a Žilina. Cieľom tak bude napodobniť mestského rivala Artmediu, ktorá pred 21 rokmi získala v šiestich zápasoch šesť bodov.
V prvej sezóne po zmene formátu bolo na postup do top 24 potrebných 11 bodov, no v predošlom ročníku stačila 24. Benfice aj bilancia tri výhry a päť prehier.