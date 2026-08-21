Čpavok mu voňal, v Kanade pre neho nemali dres. Chárova cesta od vedra s betónom po Stanley Cup

„Bude to veľké ako Zdeno,“ vyhlásil bývalý český hokejista Robert Reichel.
Zdeno Chára sa v piatok v Trenčíne rozlúči s hokejovou kariérou, absolvuje posledné striedanie (18.00, vysiela Joj Šport).
Slovenská hokejová legenda prilákala do rodného mesta hviezdy NHL, členov Hokejovej siene slávy, kompletnú obranu Bostonu Bruins z víťazného finále Stanleyho pohára 2011, viacerých elitných Slovákov a Čechov, slovinskú hviezdu aj futbalového brankára.
Zee’s Final Shift bude symbolickou bodkou. Chára odohral v NHL 24 sezón a 1680 zápasov, čo je dodnes rekord medzi obrancami.
Ako kapitán priviedol Boston k Stanleyho poháru, získal Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu NHL, so Slovenskom dvakrát vybojoval striebro na majstrovstvách sveta a trikrát sa predstavil na zimných olympijských hrách.
V priebehu roka ho uviedli do troch siení slávy, vrátane tej najprestížnejšej v Toronte, a v januári 2026 Boston slávnostne vyradil jeho číslo 33 pod strechu arény TD Garden.
Sportnet prináša profil jedného z najvýraznejších slovenských hokejistov histórie prostredníctvom abecedníka – od jeho neľahkých začiatkov, cez cestu do NHL a najväčšie úspechy, až po život po skončení kariéry.
A ako AHL
Prvé roky Zdena Cháru v zámorí neboli o sláve NHL. Hoci sa po roku v kanadskej juniorke dokázal prepracovať do zostavy New Yorku Islanders, väčšinu premiérovej sezóny (1997/98) strávil na farme v dnes už neexistujúcom tíme Kentucky Thoroughblades.
Fyzické parametre ho vo veľmi tvrdej súťaži predurčovali na fyzické súboje a často bol terčom bitkárov. V 48 zápasoch nazbieral 13 bodov, no až 125 trestných minút.
Práve v AHL si začal získavať rešpekt medzi americkými a kanadskými hokejistami. V AHL krátko pôsobil aj o rok neskôr v tíme Lowell Lock Monsters.
„Vedel som, že budú od neho chcieť, aby bol bitkár. Prízvukoval som mu, že najskôr musí z neho vyrásť skvelý hráč, až potom môže byť bitkár: Ak sa chce biť, pošlem ho na diskotéku na Kopanice," spomínal jeho dnes už zosnulý otec Zdeněk.
B ako Boston
Odohrať tisíc zápasov v NHL je úspech. Odohrať ich v jednom tíme ako kapitán je unikát, ktorý sa Chárovi podaril.
Do Bostonu prišiel ako voľný hráč v lete 2006 a prakticky okamžite dostal na dres kapitánske céčko. Nasledujúcich 14 sezón sa stalo najúspešnejším obdobím jeho kariéry.
Za Bruins odohral 1023 zápasov základnej časti, získal Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu NHL a trikrát postúpil do finále Stanleyho pohára. V roku 2011 ho ako prvý Slovák zdvihol nad hlavu v pozícii kapitána.
Jeho význam pre Boston však ďaleko presahoval góly, body či trofeje. Spoločne s Patriceom Bergeronom patril k hráčom, ktorí zmenili fungovanie mužstva a nastavili kultúru založenú na tvrdej práci, disciplíne, profesionalite, zodpovednosti a rešpekte.
„Vytvoril nový štandard toho, čo znamenalo byť hráčom Boston Bruins,“ povedal o svojom niekdajšom kapitánovi Andrew Ference.
Chárov prístup ovplyvnil jednu generáciu hráčov Bostonu.
Rovnako pevný vzťah si Chára vytvoril aj k samotnému mestu, ktorý sa postupne stal domovom jeho rodiny.
„Som len obyčajný človek. Tak som tu aj fungoval. Prechádzal som sa, chodil som na bicykli, stretával som ľudí,“ hovoril.
„Boston nie je len miesto, kde hrám hokej. Je to môj domov."
VIDEO: Zdeno Chára so Stanleyho pohárom
V roku 2020 mu vtedajší starosta Bostonu Marty Walsh odovzdal symbolickú tabuľu s názvom Chara Street a na Loganovom medzinárodnom letisku mu venovali bránu C33.
Priestor v klubových farbách zdobia fotografie z Chárovej kariéry, jeho dres či pôvodné sedadlá zo starej Boston Garden. Cestujúci sa tam môžu dokonca porovnať so siluetou 206 centimetrov vysokého obrancu.
20. septembra 2022 podpísal s Bruins symbolický jednodňový kontrakt, aby mohol oficiálne ukončiť kariéru ako člen tímu.
Bol to akt hlbokej úcty medzi klubom a hráčom. Na tlačovej konferencii sedel so slzami v očiach, obklopený rodinou s dresom Bruins na sebe. „Moje srdce nikdy neodišlo z Bostonu,“ priznal.
V meste žije aj po kariére a väzby naň ešte posilnil. Trikrát absolvoval slávny Bostonský maratón a od sezóny 2025/26 sa vrátil aj do klubu, kde pôsobí v hokejových operáciách ako poradca a mentor.
C ako Cougars
Kanadský tím Prince George Cougars bol pre Zdena Cháru prvým zámorským angažmánom a zároveň miestom, kde si začal zvykať na úplne nový svet. Na angličtinu, severoamerický štýl hokeja aj život ďaleko od rodiny.
Keď v roku 1996 vystúpil z lietadla na letisku v Prince George, tréner Stan Butler zostal pri pohľade na viac ako dvojmetrového mladíka zaskočený. Neskôr spomínal, že bol vyšší než väčšina basketbalistov, ktorých dovtedy videl.
Problémom bola aj výstroj. Cougars nemali dres, ktorý by mu sedel, a tak museli zošiť časti dvoch dohromady. Príliš krátka bola aj jeho hokejka, siahala mu približne po pupok, preto ju museli predlžovať.
Chára býval u náhradnej rodiny Irva a Barb Mannovcov a aj tam sa jeho rozmery rýchlo prejavili. Počas prvého týždňa pripravili na večeru celé kura. Chára si myslel, že je určené iba pre neho, a zjedol ho celé.
Tréner Butler neskôr s úsmevom spomínal, že klub potom hostiteľskej rodine po zvyšok sezóny platil dvojnásobok, pretože slovenský obranca zjedol toľko jedla.
Jednoduché neboli ani nekonečné autobusové presuny vo WHL. Ako nováčik sedával Chára vpredu za trénerom, no ani tam nemal na svoje dlhé nohy dostatok miesta.
Na ľade bol v tom čase najmä obrovským, fyzicky výrazným obrancom. Korčuľovanie aj práca s hokejkou však stále potrebovali veľa tréningu. „Bol atletický, ale surový. Bolo vidieť potenciál, no čakalo ho veľa práce,“ spomínal Butler.
V Prince George zažil vydarenú sezónu, v ktorej získal 22 bodov v 49 zápasoch. V play-off svojmu tímu pomohol k postupu do konferenčného finále. O niekoľko mesiacov neskôr už klopal na dvere NHL.
Č ako číslo 33
V NHL začínal Chára s číslom 53, také mu v Islanders jednoducho pridelili. Po roku však na návrh kustóda dostal trojku, ktorá sa mu páčila a ponechal si ju aj v Ottawe.
Po príchode do Bostonu však zistil, že číslo 3 je vyradené na počesť obrancu Lionela Hitchmana.
„Tak som si povedal: Dobre, prečo ju teda nezdvojiť? A odvtedy nosím 33,“ spomínal Chára.
Tak vznikla ikonická 33-ka, ktorú pred ním v Bostone preslávil aj basketbalista miestnych Celtics Larry Bird.
Číslo sa stalo synonymom Cháru. V januári 2026 ho Boston vyradil a v TD Garden si ho už žiadny ďalší hráč Bruins neoblečie.
D ako draft
Do roku 1996, keď mal Chára vek spôsobilý na draft do NHL, sa neobjavoval v žiadnych rebríčkoch mladých hokejistov. Vďaka skautovi Karelovi Pavlíkovi sa o neho zaujímal klub New York Islanders. Spolu so švédskym kolegom o Zdenovi nakrútili videokazetu, ako strieľa puky, zašli s ním aj do posilňovne.
Na preddraftových testoch sa však snažil zaujať za každú cenu. Pri meraní Vo2max (ukazovateľ výkonnosti športovca) pre New York Islanders bežal na páse dovtedy, kým z neho nespadol.
O niekoľko minút ho požiadali, aby urobil podobný test výkonnosti (wingate - maximálne intenzívny 30‑sekundový šprint) na bicykli, aj skauti Washingtonu.
Aj ďalšie organizácie od neho chceli, aby robil test výkonnosti, no asistentka, ktorá ho sprevádzala, to odmietla. „Bol to masaker," spomínal Chára.
Na drafte si ho nakoniec vybral New York Islanders v treťom kole z celkového 56. miesta.
Keď zaznelo jeho meno, rýchlo sa upravil, pretože v tom čase jedol hot-dog. Bol totiž veľmi hladný.
E ako Európa
Prvú veľkú šancu mimo Slovenska dostal Zdeno Chára vďaka agentovi Jaromírovi Henyšovi, ktorý mu vybavil skúšku v Sparte Praha. Ani on však pri prvom pohľade na vysokého tínedžera nebol presvedčený.
„Keď som ho zbadal prvý raz, pochytila ma neistota. Tento chlapec hrá hokej? Veď vyzerá ako basketbalista,“ spomínal Henyš.
Podobné poznámky si Chára vypočul aj v Prahe. „Basketbalisti hrajú na Letnej,“ uťahovali si z neho. Po prvom tréningu však už dôvod na posmech nemali.
Do Európy sa neskôr vrátil ešte dvakrát, tentoraz už ako etablovaná hviezda NHL. Počas výluky v sezóne 2004/05 hrával za švédsky Färjestad BK a pri ďalšom lockoute v ročníku 2012/13 obliekal dres Lev Praha v KHL.
Európu reprezentoval aj na Svetovom pohári 2016. Ako asistent kapitána bol súčasťou výberu zloženého z hráčov viacerých európskych krajín, ktorý senzačne postúpil až do finále, kde neskôr podľahol Kanade.
F ako finále
Počas kariéry sa Zdeno Chára viackrát dostal až do zápasov o najväčšie trofeje.
Prvé veľké finále zažil na majstrovstvách sveta 2000 v Petrohrade, kde Slovensko získalo historicky prvú seniorskú medailu.
O dvanásť rokov neskôr priviedol reprezentáciu ako kapitán do finále MS v Helsinkách. Po zisku striebra si obliekol dres Pavla Demitru s číslom 38 a medailu venoval zosnulému kamarátovi.
S Bostonom si zahral finále Stanleyho pohára trikrát – v rokoch 2011, 2013 a 2019. Prvý pokus premenil na titul, ďalšie dve série Bruins prehrali.
Práve finále v roku 2019 prinieslo jeden z najvýraznejších obrazov Chárovej kariéry. Po zásahu pukom v 4. zápase finále utrpel zlomeninu čeľuste, no napriek tomu v ďalšom stretnutí nastúpil.
„Nemohol hovoriť, komunikoval len gestami a písaním na papierik, ale jeho prítomnosť v šatni nám dodala neskutočnú silu,“ spomínal brankár Tuukka Rask.
G ako gól
Prvý a posledný gól Zdena Cháru v NHL delilo viac ako 23 rokov. Na premiérový zásah čakal do januára 1999, keď skóroval ešte ako mladý obranca New York Islanders.
Symbolicky aj svoj posledný gól strelil v drese Islanders. V apríli 2022 sa presadil v poslednej minúte svojho posledného zápasu v NHL proti Tampe Bay.
VIDEO: Prvý gól Zdena Cháru v NHL
Oba góly pritom padli spôsobom, ktorý ho počas kariéry charakterizoval – tvrdou strelou od modrej čiary.
V NHL strelil vrátane play-off celkovo 227 gólov. Ďalších deväť pridal v drese slovenskej reprezentácie.
H ako hetrik
Chára v januári 2011 v zápase proti Caroline Hurricanes ukázal, že jeho strela nie je len tvrdá, ale aj presná.
Tri góly v jednom zápase sú aj teraz pre obrancu raritou, pre 206 centimetrového obra to bol však dôkaz jeho všestrannosti.
„Otec mi vždy hovoril, že obranca musí vedieť aj útočiť. Som rád, že som mu tento sľub splnil,“ usmieval sa po zápase, zatiaľ čo na ľad dopadali stovky šiltoviek.
Bol to jediný hetrik jeho kariéry a prišiel v ideálnom čase, počas sezóny, ktorá skončila absolútnym triumfom.
Stal sa iba štvrtým obrancom Bostonu, ktorý v jednom zápase strelil tri góly.
I ako Ironman
Novú výzvu po kariére našiel vo vytrvalostnom športe, konkrétne v triatlone a sérii Ironman.
„Chcel som sám seba otestovať a dostať sa opäť do nepohodlia. Ja už nedokážem robiť malé veci. Potrebujem v tom byť desať hodín, úplne sa vyžmýkať a fyzicky zničiť,“ vysvetľoval.
Klasický Ironman pozostáva z 3,8 kilometra plávania, 180 kilometrov na bicykli a maratónu. Chára začal na polovičnej vzdialenosti v poľskej Gdyni v roku 2023.
O rok neskôr dokončil prvého celého Ironmana vo švédskom Kalmare za 10:40:48. Druhý absolvoval v roku 2025 v Marylande a čas zlepšil na 10:29:02.
„V určitých momentoch bolesť dokonca vyhľadávam, pretože viem, že ma posúva ďalej,“ povedal.
„Približne deň a pol neviem normálne chodiť. Minimálne týždeň až desať dní mi trvá, kým sa všetko vráti do normálu.“
Jeho ďalším veľkým cieľom zostáva Kona na Havaji, kde sa konajú majstrovstvá sveta Ironman.
J ako Jašin
Jeden z najdôležitejších momentov Chárovej kariéry prišiel v roku 2001. New York Islanders poslali do Ottawy Zdena Cháru, Billa Muckalta a voľbu v prvom kole draftu, z ktorej Senators neskôr získali Jasona Spezzu.
Opačným smerom putoval hviezdny útočník Alexej Jašin.
Práve v Ottawe sa z Cháru stal elitný obranca NHL. Za Senators odohral štyri sezóny a spolu 299 zápasov vrátane play-off.
Postupne výrazne zlepšil ofenzívu, stal sa stabilnou oporou tímu a v sezóne 2003/04 sa prvýkrát dostal medzi finalistov hlasovania o Norrisovu trofej.
Výmena, ktorá mala Islanders priniesť hotovú hviezdu, tak napokon výrazne pomohla naštartovať Chárovu cestu medzi najlepších obrancov ligy.
K ako kapitán
V hokejových kruhoch sa často hovorí, že kapitánske „C“ z nikoho lídra nespraví. Človek ním musí byť už predtým.
Chára si kapitánsku úlohu vyskúšal už počas pôsobenia v Ottawe, no naplno ju prevzal až po príchode do Bostonu v roku 2006. Bruins ho vymenovali za kapitána prakticky okamžite a céčko nosil počas všetkých 14 sezón v klube.
Ako líder presadzoval disciplínu, profesionalitu a rovnaký meter na každého hráča v kabíne.
S céčkom na hrudi viedol aj slovenskú reprezentáciu na zimných olympiádach 2010 vo Vancouvri a v roku 2014 v Soči a tiež na MS 2012.
L ako Lada
Chárova pracovitosť sa formovala už odmalička. Otec Zdeněk mu vytvoril vlastný tréningový systém – posilňovňu, hrazdu medzi stromami na záhrade aj podložku z linolea, z ktorej hodiny trénoval streľbu zápästím.
„Hokejka je ako tretia ruka. Tak som mu ju zabetónoval do vedra, aby mal silný stisk ruky a silné zápästia,“ spomínal jeho otec.
Stovky pukov končili v sieti pri garáži. Raz však jedna strela trafila smerovku zaparkovanej Lady, a tak musel otec ochranu za bránkou ešte zosilniť.
M ako maratón
Chára ukončil hráčsku kariéru ako 45-ročný po 24 sezónach v NHL. Priznáva, že to bola v jeho živote veľká zmena.
V osamelom období, ako to sám nazval, mu najviac pomohlo to, že si opäť našiel aktivity, ktorými si zaplnil kalendár aj hlavu. Korčule vymenil za bežecké tenisky.
Prvý maratón absolvoval v Bostone - necelý rok po odohraní posledného zápasu v NHL - v čase 3:38:23. Na drese mal číslo 3333 a bežal na podporu dvoch nadácií.
Doteraz odbehol už jedenásť maratónov. Najrýchlejší v roku 2024 v Houstone v čase 3:10:24.
Vo svojej zbierke má aj šesť najprestížnejších maratónov sveta, tzv. Majors: Boston, New York, Londýn, Berlín, Chicago a Tokio.
V roku 2027 pobeží maratón v Sydney, ktorý mu ako darček venoval klub Boston Bruins.
N ako Norris
Na úplný individuálny vrchol vystúpil v sezóne 2008/09.
Hoci sa Norrisova trofej často spája aj s ofenzívnou produktivitou, Chára nebol najproduktívnejším obrancom ligy. Nazbieral 50 bodov, zatiaľ čo Mike Green z Washingtonu až 73.
Jeho hodnota však ďaleko presahovala ofenzívne čísla. Boston ho využíval v presilovkách aj oslabeniach, nastupoval proti najlepším hráčom súperov a dokázal ovplyvňovať hru na oboch koncoch klziska.
„Zdeno zmenil dynamiku toho, čo znamená byť elitným obrancom. Nie je to len o blokovaní striel, ale aj o strachu, ktorý vyvoláva u útočníkov,“ opisoval ho vtedajší tréner Bruins Claude Julien.
Chára sa stal prvým a dodnes jediným slovenským hokejistom, ktorého vyhlásili za najlepšieho obrancu NHL.
O ako otec
Za Chárovou kariérou výrazne stál jeho otec Zdeněk, bývalý československý reprezentant v zápasení.
Bol jeho prvým trénerom, viedol ho k disciplíne a odmalička mu vštepoval, že bez tvrdej práce sa ďaleko nedostane.
Keď Zdeno odchádzal ako tínedžer do zámoria, otec mu dal tri veľké ciele: „Zdeno, chcem od teba tri veci – Stanley Cup, hetrik a cenu pre najlepšieho obrancu.“ Chára mu postupne splnil všetky.
Na otca nezabudol ani pri uvedení do Hokejovej siene slávy v Toronte. „Otec Zdeněk, ty si ma priviedol k hokeju. Bol si môj prvý tréner a stále si mi pripomínal, že bez disciplíny, sebaobetovania, odhodlania a tvrdej práce sa nesplní žiaden sen,“ povedal Chára.
Zdeněk Chára zomrel 30. apríla 2026 vo veku 74 rokov.
P ako Piešťany
Chárova cesta k profesionálnemu hokeju sa mohla skončiť skôr, než sa poriadne začala.
Do juniorky Dukly Trenčín ho nevzali. „Je príliš vysoký,“ spomínal na vtedajší verdikt trénera Ernesta Bokroša Chárov otec Zdeněk.
Otec sa preto rozhodol vziať jeho prípravu do vlastných rúk. Najskôr spolu tajne chodievali neskoro večer korčuľovať na trenčiansky zimný štadión, neskôr ho začal skoro ráno voziť na tréningy do Piešťan, kde sa ho ujal tréner Jindřich Novotný.
„Ráno sme sa hnali žigulíkom tam a po tréningu rýchlo naspäť, aby Zdeno stihol školu,“ spomínal Chára senior na synove pôsobenie v trenčianskom béčku.
R ako reprezentácia
V slovenskej reprezentácii debutoval Zdeno Chára až na majstrovstvách sveta 1999. Za mládežnícke výbery nikdy nehral.
Počas kariéry sa predstavil na siedmich svetových šampionátoch a troch zimných olympijských hrách.
Z majstrovstiev sveta má dve strieborné medaily. Prvú získal v roku 2000 v Petrohrade pri historicky prvej seniorskej medaile samostatného Slovenska, druhú o dvanásť rokov neskôr v Helsinkách, kde už viedol mužstvo ako kapitán. Vo finále proti Rusku strelil oba slovenské góly.
Na olympiáde bol najbližšie k cennému kovu vo Vancouveri 2010, kde Slovensko obsadilo štvrté miesto.
„Pre mňa bolo vždy dôležité líderstvo, ktoré som sa snažil vniesť do tímu. Snažil som sa byť čo najviac užitočný, viesť ho správnym smerom, byť inšpiráciou a motiváciou pre spoluhráčov,“ spomínal na svoje pôsobenie v reprezentácii.
Od augusta 2025 je Chára členom Siene slávy slovenského hokeja.
S ako Stanley Cup
Vrchol Chárovej kariéry prišiel v roku 2011. Boston Bruins zdolali vo finále Vancouver až v siedmom zápase a Chára ako kapitán zdvihol nad hlavu Stanleyho pohár.
Trofej sa v tej chvíli symbolicky ocitla vyššie než kedykoľvek predtým – Chára je totiž najvyšším hráčom, ktorý kedy nastúpil v NHL. Zároveň sa stal prvým slovenským a druhým európskym kapitánom víťaza Stanleyho pohára.
Play-off ho stálo obrovské množstvo síl. V 24 zápasoch odohral viac než 663 minút, nastupoval v presilovkách aj oslabeniach a nazbieral deväť bodov. Po rozhodujúcom zápase bol podľa spomienok z tímu taký vyčerpaný a dehydrovaný, že musel na ošetrovni dostať infúzie.
Š ako štúdium
Chára patrí medzi najvzdelanejších hráčov v celej NHL. Kým spoluhráči v lietadle hrali karty, on sa učil. Ešte ako hráč Ottawy absolvoval kurz finančného poradenstva.
Neskôr si urobil kurz na Harvardovej univerzite, kde sa venoval „biznisu v zábave, médiách a športe“.
Keď si počas pôsobenia v Bostone zranil na niekoľko týždňov koleno, absolvoval kurz realitného makléra.
Okrem toho plynule hovorí piatimi jazykmi a ďalšími štyrmi sa dorozumie.
„Vždy som musel zamestnať hlavu. Inak by som sa z toho zbláznil. Vždy, keď som niečomu nerozumel, snažil som sa to naučiť."
T ako Trenčín
„Keď vyrastáte v malom meste na Slovensku, v Trenčíne, nesnívate o večeroch ako je tento. Snívate o ľadovej ploche, ktorá sa neroztopí predtým, ako dokončíte tréning. Snívate o tom, že nájdete hokejku, ktorá nie je zlomená, alebo korčule, ktoré vám vydržia ešte zopár rokov,“ povedal Chára pri uvedení do Hokejovej siene slávy v Toronte.
Práve v Trenčíne sa narodil a urobil aj prvé hokejové kroky. „Hokej som mal rád od prvého momentu, bola to pre mňa obrovská láska. Keď som vstúpil na zimný štadión, cítil jeho vôňu a videl ľad, chcel som hrať.“
Jeho cesta pritom nebola priamočiara. V trenčianskej mládeži ho odmietli, neskôr sa však do Dukly vrátil. Za klub v sezóne 2001/02 nastúpil na osem extraligových zápasov.
A práve v rodnom meste sa jeho hokejový príbeh symbolicky uzavrie. V piatok sa na trenčianskom ľade predstaví na Zee’s Final Shift a pred domácimi fanúšikmi dá definitívnu bodku za kariérou.
U ako umývanie áut
Po sezóne v juniorskom tíme Prince George Cougars sa Chára rozhodol zostať v kanadskom meste aj cez leto. Nechcel však byť pre hostiteľskú rodinu iba ďalším výdavkom, a tak si našiel dve práce.
„V autoumyvárni som umýval autá a druhou prácou bola úprava záhradiek, trávnikov, sadenie stromčekov a tak ďalej,“ spomínal v dokumente Českej televízie Sezóna za vodou.
Už vtedy sa v Chárovi prejavila pracovitosť a skromnosť.
Miestny novinár Ted Clarke naňho pre Sportsnet spomínal ako na nesmierne zdvorilého chlapca, okolo ktorého sa rady zoskupovali deti. „Milovali spoločnosť slovenského obra,“ vravel Clarke.
V ako výška
Výška bola dlho niečím, čo Chárovi skôr komplikovalo život. Už ako dieťa výrazne prevyšoval rovesníkov a podľa otca Zdeňka to bolo cítiť aj mimo športu. „So sestrou chodili do tanečnej školy, ale obaja tam vytŕčali a ťažko si hľadali partnerov,“ spomínal.
Podobné poznámky počúval aj pri hokeji. Po príchode do Sparty Praha si vypočul: „Basketbalisti hrajú na Letnej.“ Problémom bol aj výstroj – korčule, dresy či hokejky sa jeho postave často museli prispôsobovať.
„Mal som sen, že si raz zahrám veľké zápasy, ale až keď som odišiel z mojej krajiny, pochopil som, že moja výška je považovaná za výhodu,“ hovoril Chára.
S 206 centimetrami sa napokon stal najvyšším hráčom v histórii NHL. Dosah, sila a fyzická dominancia, ktoré mu v mladosti spôsobovali problémy, sa postupne stali jedným z jeho poznávacích znakov.
Z ako Zátopek
Počas krátkeho pôsobenia v Prahe sa Chárovi splnil jeden zo športových snov – osobne sa stretol s Emilom Zátopkom.
„Bol pre mňa veľmi inšpiratívny človek. Atletiku zmenil svojou drinou a pracovitosťou. Nedal sa odbiť a išiel za úspechmi tvrdou prácou,“ spomínal Chára.
Cez spoločného známeho zistil, kde legendárny bežec býva. „Boli sme raz na prechádzke, zazvonili sme a on nám otvoril. Pozval nás dnu, hostil nás a rozprával nám svoje zážitky. Pre mňa to bol úžasný moment.“
Vtedy bol Chára ešte mladým hokejistom, ktorý si len hľadal cestu do veľkého športu. O tri desaťročia neskôr sám behá maratóny, dokončuje Ironmany a vyhľadáva presne ten typ fyzickej driny, ktorú na Zátopkovi obdivoval.
Ž ako Žigo
Keď Zdeno Chára prišiel na svoj prvý kemp New York Islanders, v šatni už mal slovenského krajana a jednu z najväčších hviezd tímu – Žigmunda Pálffyho.
„Vstúpil som do šatne a ktosi sa opýtal: ‚Kto sem pustil toho basketbalistu?‘ Povedal to môj spoluhráč Žigo Pálffy, s ktorým sme sa za tie roky dobre nasmiali,“ spomínal Chára.
Neskôr sa z nich stali spoluhráči nielen v Islanders, ale aj v slovenskej reprezentácii. Kým Pálffy patril medzi najväčšie ofenzívne hviezdy mužstva, viac ako dvojmetrový Chára bol jedným z hráčov, ktorí mu na ľade dokázali vytvoriť priestor a v prípade potreby ho aj ochrániť.
Pamätná sa stala aj ich spoločná fotografia z obálky časopisu The Hockey News z roku 1997.
„Musel som použiť širokouhlý objektív, aby som do záberu dostal celú jeho postavu (smiech)," spomínal pre Sportnet autor fotografie Bruce Bennett.