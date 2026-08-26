ONLINE: NK Celje - ŠK Slovan Bratislava dnes, Liga majstrov LIVE (play off, odveta)

Futbalisti tímov NK Celje a ŠK Slovan Bratislava dnes hrajú odvetu play off Ligy majstrov 2026/2027.
Slovenský majster v úvodnom zápase na domácej pôde remizoval 1:1. Zvládne Slovan odvetu a vybojuje si postup do hlavnej fázy?
Kde sledovať Ligu majstrov v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: NK Celje - ŠK Slovan Bratislava dnes (futbal, Liga majstrov, play off, odveta, streda, NAŽIVO)
Liga majstrov Play-off 2026/2027
26.08.2026 o 21:00
Celje
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Vitajte pri sledovaní online textového prenosu z odvetného zápasu play-off Ligy majstrov, v ktorom NK Celje hostí ŠK Slovan Bratislava.
Futbalistov ŠK Slovan Bratislava delí jediný zápas od skupinovej fázy Ligy majstrov. Po úvodnom dueli na Tehelnom poli je všetko otvorené, duel sa skončil remízou 1:1. Na gól Čerepkaia z 15. minúty odpovedal v 41. minúte Avdyli. Úvodný výkop dnešného duelu je na programe o 21:00.
Slovan má k dispozícii kompletný káder a na pôde NK Celje si jednoznačne verí, čo odznelo aj na predzápasovej tlačovej konferencii. Belasí pod vedením Yayu Tourého ešte neprehrali. V Niké lige v minulom kole vyhrali na pôde Košíc 2:1.
Celje cez víkend zápas nehralo, naposledy, ešte 15. augusta, zvíťazilo na ihrisku Nafty 3:1.
Futbalistov ŠK Slovan Bratislava delí jediný zápas od skupinovej fázy Ligy majstrov. Po úvodnom dueli na Tehelnom poli je všetko otvorené, duel sa skončil remízou 1:1. Na gól Čerepkaia z 15. minúty odpovedal v 41. minúte Avdyli. Úvodný výkop dnešného duelu je na programe o 21:00.
Slovan má k dispozícii kompletný káder a na pôde NK Celje si jednoznačne verí, čo odznelo aj na predzápasovej tlačovej konferencii. Belasí pod vedením Yayu Tourého ešte neprehrali. V Niké lige v minulom kole vyhrali na pôde Košíc 2:1.
Celje cez víkend zápas nehralo, naposledy, ešte 15. augusta, zvíťazilo na ihrisku Nafty 3:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.