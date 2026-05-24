    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    MS v hokeji 2026
    24.05.2026, Skupina B
    Fribourg BCF Arena
    20:20
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Sledujte na Joj
    Joj

    Nóri zdramatizovali boj o postup do štvrťfinále. Pardavý: Musíme sa sústrediť na svoje zápasy

    Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh, jeho asistent Ján Pardavý a Andrej Kollár.
    Fotogaléria (47)
    Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh, jeho asistent Ján Pardavý a Andrej Kollár. (Autor: TASR)
    TASR|24. máj 2026 o 13:41
    ShareTweet0

    Slovenský tím má na konte naďalej 11 bodov a reálnu šancu na postup do štvrťfinále.

    Hokejisti Nórska víťazstvom nad Švédskom 3:2 zamotali situáciu v skupine B, no slovenskí reprezentanti naďalej majú osud vo vlastných rukách.

    Zameriavať svoju pozornosť na výsledky iných by bola podľa asistenta trénera Jána Pardavého cesta do pekla.

    „Musíme sa sústrediť na body, ktoré sú na stole,“ konštatoval Pardavý po nedeľňajšom rozkorčuľovaní.

    Slovákov čakal od 20.20 súboj proti Kanade, v ktorom chceli nadviazať na výkon proti Česku v sobotňajšom zápase.

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Slovenskí fanúšikovia pózujú, uprostred v čiernom tričku s okuliarmi bývalý hokejista Branko Radivojevič pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026.
    Slovenský a český fanúšik pózujú v bojovom postoji ppred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026.
    Český fanúšik pózuje s tématickým oblečením pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026.
    Slovenská fanúšička pózuje pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026.
    47 fotografií
    Českí fanúšikovia pózujú pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026. Na snímke Servác Petrovský (Slovensko) pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Jaroslav Chmelař (Česko) a Adam Sýkora (Slovensko) pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke hokejisti Slovenska v kruhu pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke gólová radosť českých hráčov v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Ondrej Beránek (Česko) a Aurel Nauš (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke slovenskí fanúšikovia pózujú pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Jakub Flek (Česko) a Samuel Kňažko (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava brankár Josef Kořenář (Česko), Adam Liška (Slovensko) a Jiří Ticháček (Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Michal Kempny a brankár Samuel Hlavaj počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Dominik Kubalik počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Daniel Vozenilek a František Gajdoš počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke lavička slovenskej hokejovej reprezentácie a zľava asistent trénera slovenskej hokejovej reprezentácie Ján Pardavý, hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Orzságh a asistent trénera Peter Frühauf v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Martin Kaut (Česko), brankár Samuel Hlavaj (Slovensko), Luka Radivojevič, Filip Mešár (obaja Slovensko) a Michal Kempný (Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Adam Liška (Slovensko), Lukáš Sedlák a brankár Josef Kořenář (obaja Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava strelec gólu Marek Hrivík (Slovensko) a Lukáš Sedlák (Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava brankár Josef Kořenář, Jiří Ticháček (obaja Česko) a Marek Hrivík (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke gólová radosť českých hokejistov a vpravo strelec tretieho gólu Roman Červenka (Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Andrej Kollár, František Gajdoš (obaja Slovensko) a Lukáš Sedlák (Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava brankár Josef Kořenář, Tomáš Galvas (obaja Česko) a Sebastián Čederle (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke Martin Chromiak (Slovensko) sa teší z druhého gólu Slovenska v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke hokejisti Slovenska sa tešia z druhého gólu v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Adam Sýkora a strelec gólu Martin Chromiak (obaja Slovensko) sa tešia z druhého gólu Slovenska v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Czechia's Roman Cervenka, right, celebrates with teammates after scoring during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Czech Republic, in Fribourg, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Slovakia's Martin Pospisil, left, engages in a box fight against Czechia's Jaroslav Chmelar during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Czech Republic, in Fribourg, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Slovakia's Martin Pospisil, left, engages in a box fight against Czechia's Jaroslav Chmelar during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Czech Republic, in Fribourg, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Slovakia's Martin Pospisil, left, engages in a box fight against Czechia's Jaroslav Chmelar during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Czech Republic, in Fribourg, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Slovakia's Andrej Kollar, right, hits the goal of Czechia's goaltender Josef Korenar, left, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Czech Republic, in Fribourg, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Slovakia's Adam Sykora, center, falls next to Czechia's Tomas Cibulka, left, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Czech Republic, in Fribourg, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Czechia's Daniel Vozenilek, right, celebrates after scoring during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Czech Republic, in Fribourg, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Na snímke hore hlavný tréner Vladimír Orzságh, dole zľava Sebastián Čederle, Adam Sýkora a Servác Petrovský (všetci Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Jozef Viliam Kmec, Adam Sýkora, Oliver Okuliar, Aurel Nauš, Patrik Koch a Filip Štrbák (všetci Slovensko) smútia po prehre 2:3 v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Marek Alscher (Česko), Filip Mešár (Slovensko), brankár Josef Kořenář (Česko), Martin Pospíšil (Slovensko), Lukáš Sedlák a Michal Kempný (obaja Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke hokejisti Slovenska smútia po prehre 2:3 v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Servác Petrovský, brankár Samuel Hlavaj, Aurel Nauš a Mislav Rosandič (všetci Slovensko) smútia po prehre 2:3 v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke hore zľava hlavný tréner Vladimír Orzságh, asistent trénera Peter Frühauf, dole zľava Aurel Nauš, Adam Liška, Patrik Koch, Servác Petrovský a Marek Hrivík (všetci Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Jaroslav Chmelař (Česko), Adam Sýkora (Slovensko), Tomáš Galvas (Česko) a Martin Pospíšil (Slovensko) sa zdravia po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava František Gajdoš, Patrik Koch a brankár Samuel Hlavaj (všetci Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava brankár Josef Kořenář, Filip Hronek a Jiří Černoch (všetci Česko) sa tešia z víťazstva v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Lukáš Sedlák (Česko) a František Gajdoš (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke hokejisti Česka sa tešia z víťazstva po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Marek Hrivík, František Gajdoš, Martin Pospíšil a Kristián Pospíšil (všetci Slovensko) smútia po prehre v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke vľavo v popredí strelec tretieho gólu Roman Červenka a za ním Lukáš Sedlák (obaja Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.

    V ňom síce prehrali 2:3, no podľa hráčov i trénerov sa nemuseli hanbiť za predvedenú hru.

    Emotívnou hrou a dokážeme zdolať hocikoho

    „Od polovice prvej tretiny sme boli aktívni, no akonáhle sme boli ustráchaní a nemali sme aktivitu, akú sme chceli, tak mali Česi viac priestoru.

    Akonáhle sme im ho brali, tak z toho boli puky na našich hokejkách a gólové príležitosti. To isté bude platiť aj na Kanaďanov. Vieme, že je tam obrovská kvalita. Ak im dáme priestor, tak si nás rozoberú.

    Našou emotívnou hrou a nasadením dokážeme zdolať hocikoho, aj kvalitné tímy. Včera (proti Česku) sa to síce nepodarilo, ale z môjho pohľadu sme mali bodovať.

    Teraz máme pred sebou druhý zápas v priebehu dvoch dní. Verím, že hráči dobre zregenerovali a podajú podobný výkon ako proti Česku,“ poznamenal Pardavý.

    Spoločne s kolegami z trénerského štábu prízvukovali svojim zverencom silu kanadskej presilovky.

    V nej často kombinujú hviezdni útočníci Macklin Celebrini, Sidney Crosby či Mark Scheifele podporení ofenzívnym obrancom Evanom Bouchardom či špecialistom na hru pred bránkou Ryanom O´Reillym.

    Mohol byť futbalista, dnes je kapitán Kanady. Kto je Celebrini a akému tímu šéfuje?
    Súvisiaci článok
    Mohol byť futbalista, dnes je kapitán Kanady. Kto je Celebrini a akému tímu šéfuje?

    „Kanadská presilovka je veľkou hrozbou, vedia si rýchlo prihrať a zakončiť, pozičná hra,“ konštatoval Pardavý.

    Slovenský tím má na konte naďalej 11 bodov a reálnu šancu na postup do štvrťfinále. Situáciu v tabuľke však poriadne zamotali Nóri, ktorí po prehre so Slovenskom (1:2) v úvodnom zápase bodovali vo všetkých dueloch a v sobotu večer sa víťazstvom nad Švédskom (3:2) postarali o ďalšie prekvapenie turnaja.

    Hráči Kanady a Česka už majú postup istý, o ďalšie dve postupové pozície sa uchádzajú Slováci, Švédi a Nóri.

    Švédi majú pred sebou už len zápas so Slovenskom, v ktorom musia pre postup bezpodmienečne zvíťaziť a dúfať, že Slováci nedeľu nevyhrajú nad Kanadou.

    Prehra Švédov zamotala skupinu. Aké sú štyri scenáre slovenského postupu? (matematika)
    Súvisiaci článok
    Prehra Švédov zamotala skupinu. Aké sú štyri scenáre slovenského postupu? (matematika)

    Nóri budú ešte hrať s Českom i Dánskom. Pri priaznivých výsledkoch by Slovákom mohlo stačiť aj súčasných 11 bodov, no to by Nóri nesmeli získať viac než dva body.

    Pardavý: My sa musíme sústrediť na svoj zápas

    „Neriešime to. Akonáhle začneme kalkulovať a pozerať sa na Nórov a ostatných, bude to cesta do pekla. Každý by nám pomohol v konečnom účtovaní.

    Dnes sa pokúsime získať aspoň jeden či dva. Ak by to nevyšlo, tak budeme chcieť bodovať proti Švédsku. Po siedmich zápasoch bude bilancia jasná a budeme vedieť, na čom sme.

    Ak by sme sa dnes zameriavali na to, čo musíme my a čo musia ostatní, tak by to nebolo správne. My sa musíme sústrediť na svoj zápas,“ konštatoval Pardavý.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS v hokeji 2026 - program Slovenska

    16.05. 12:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 1
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    17.05. 12:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    1 - 4
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    19.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    4 - 5 SN
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    21.05. 20:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    1 - 5
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    23.05. 16:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 3
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    24.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    26.05. 16:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena

    Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    5
    4
    1
    0
    0
    25:10
    14
    2
    ČeskoČeskoCZE
    5
    4
    0
    1
    0
    16:10
    13
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    5
    3
    1
    0
    1
    18:10
    11
    4
    NórskoNórskoNOR
    5
    3
    0
    1
    1
    17:10
    10
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    6
    3
    0
    0
    3
    23:14
    9
    6
    DánskoDánskoDEN
    5
    1
    0
    0
    4
    9:20
    3
    7
    SlovinskoSlovinskoSVN
    6
    0
    1
    1
    4
    8:24
    3
    8
    TalianskoTalianskoITA
    5
    0
    0
    0
    5
    2:20
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh, jeho asistent Ján Pardavý a Andrej Kollár.
    Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh, jeho asistent Ján Pardavý a Andrej Kollár.
    Nóri zdramatizovali boj o postup do štvrťfinále. Pardavý: Musíme sa sústrediť na svoje zápasy
    dnes 13:41
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh, jeho asistent Ján Pardavý a Andrej Kollár.
    Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh, jeho asistent Ján Pardavý a Andrej Kollár.
    Nóri zdramatizovali boj o postup do štvrťfinále. Pardavý: Musíme sa sústrediť na svoje zápasy
    dnes 13:41
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Nóri zdramatizovali boj o postup do štvrťfinále. Pardavý: Musíme sa sústrediť na svoje zápasy