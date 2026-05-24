Nóri zdramatizovali boj o postup do štvrťfinále. Pardavý: Musíme sa sústrediť na svoje zápasy

Hokejisti Nórska víťazstvom nad Švédskom 3:2 zamotali situáciu v skupine B, no slovenskí reprezentanti naďalej majú osud vo vlastných rukách.
Zameriavať svoju pozornosť na výsledky iných by bola podľa asistenta trénera Jána Pardavého cesta do pekla.
„Musíme sa sústrediť na body, ktoré sú na stole,“ konštatoval Pardavý po nedeľňajšom rozkorčuľovaní.
Slovákov čakal od 20.20 súboj proti Kanade, v ktorom chceli nadviazať na výkon proti Česku v sobotňajšom zápase.
V ňom síce prehrali 2:3, no podľa hráčov i trénerov sa nemuseli hanbiť za predvedenú hru.
Emotívnou hrou a dokážeme zdolať hocikoho
„Od polovice prvej tretiny sme boli aktívni, no akonáhle sme boli ustráchaní a nemali sme aktivitu, akú sme chceli, tak mali Česi viac priestoru.
Akonáhle sme im ho brali, tak z toho boli puky na našich hokejkách a gólové príležitosti. To isté bude platiť aj na Kanaďanov. Vieme, že je tam obrovská kvalita. Ak im dáme priestor, tak si nás rozoberú.
Našou emotívnou hrou a nasadením dokážeme zdolať hocikoho, aj kvalitné tímy. Včera (proti Česku) sa to síce nepodarilo, ale z môjho pohľadu sme mali bodovať.
Teraz máme pred sebou druhý zápas v priebehu dvoch dní. Verím, že hráči dobre zregenerovali a podajú podobný výkon ako proti Česku,“ poznamenal Pardavý.
Spoločne s kolegami z trénerského štábu prízvukovali svojim zverencom silu kanadskej presilovky.
V nej často kombinujú hviezdni útočníci Macklin Celebrini, Sidney Crosby či Mark Scheifele podporení ofenzívnym obrancom Evanom Bouchardom či špecialistom na hru pred bránkou Ryanom O´Reillym.
„Kanadská presilovka je veľkou hrozbou, vedia si rýchlo prihrať a zakončiť, pozičná hra,“ konštatoval Pardavý.
Slovenský tím má na konte naďalej 11 bodov a reálnu šancu na postup do štvrťfinále. Situáciu v tabuľke však poriadne zamotali Nóri, ktorí po prehre so Slovenskom (1:2) v úvodnom zápase bodovali vo všetkých dueloch a v sobotu večer sa víťazstvom nad Švédskom (3:2) postarali o ďalšie prekvapenie turnaja.
Hráči Kanady a Česka už majú postup istý, o ďalšie dve postupové pozície sa uchádzajú Slováci, Švédi a Nóri.
Švédi majú pred sebou už len zápas so Slovenskom, v ktorom musia pre postup bezpodmienečne zvíťaziť a dúfať, že Slováci nedeľu nevyhrajú nad Kanadou.
Nóri budú ešte hrať s Českom i Dánskom. Pri priaznivých výsledkoch by Slovákom mohlo stačiť aj súčasných 11 bodov, no to by Nóri nesmeli získať viac než dva body.
Pardavý: My sa musíme sústrediť na svoj zápas
„Neriešime to. Akonáhle začneme kalkulovať a pozerať sa na Nórov a ostatných, bude to cesta do pekla. Každý by nám pomohol v konečnom účtovaní.
Dnes sa pokúsime získať aspoň jeden či dva. Ak by to nevyšlo, tak budeme chcieť bodovať proti Švédsku. Po siedmich zápasoch bude bilancia jasná a budeme vedieť, na čom sme.
Ak by sme sa dnes zameriavali na to, čo musíme my a čo musia ostatní, tak by to nebolo správne. My sa musíme sústrediť na svoj zápas,“ konštatoval Pardavý.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
