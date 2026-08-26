Liga majstrov už nebola iba snom. Rozzúrení Rusi, parádny gól aj Weissove zázraky

Slovan Bratislava čaká zápas roka. Na Štadióne Z'dežele v slovinskom Celje sa rozhodne o tom, či sa slovenský majster opäť predstaví v Lige majstrov.
Hlavná fáza prestížnej súťaže by mu zaručila poriadnu finančnú injekciu a na Tehelné pole prilákala súperov tých najzvučnejších mien.
Pre slovenský futbal nejde o každoročnú záležitosť. V ére samostatnosti prenikli medzi futbalovú smotánku doposiaľ štyri kluby, pričom Slovan môže byť prvý, ktorému sa to podarí dvakrát.
Belasí vedia, že v Celje ich čaká náročná odveta, keďže pred svojimi fanúšikmi iba remizovali 1:1. Táto pozícia nie je najvýhodnejšia.
Keď totiž slovenské kluby postúpili do Ligy majstrov, v troch zo štyroch prípadov vyhrali v záverečnom predkole domáci zápas. Ako zvládli odvety 1. FC Košice, Artmedia Bratislava či MŠK Žilina?
Napľuli fanúšikom do duší
Prvým slovenským klubom v milionárskej súťaži bol 1. FC Košice, ktorý prekvapil futbalový svet v roku 1997. Po zisku domáceho titulu vyradil islandský IS Akranes, aby následne čelil Spartaku Moskva.
O favoritovi nebolo pochýb, no tím okolo brankára Ladislava Molnára, kapitána Ivana Kozáka, mladej hviezdy Vladimíra Janočka či strelca Jozefa Kožleja sa postaral o historický úspech.
Po domácej výhre 2:1 cestovali Košičania do ruskej metropoly s cieľom neinkasovať, čo sa im aj podarilo. Remíza 0:0 bohato stačila.
VIDEO: Zostrih zo zápasu Spartak Moskva - 1. FC Košice
V prvom polčase rozhadzoval rukami po nevyužitej šanci Dmitrij Aleničev a rovnaký hráč zlyhal aj po zmene strán. "Pozrite sa nám do očí! Je to hanba. Napľuli ste nám do duší," kričali fanúšikovia.
"Bariéry a policajti mali čo robiť, aby zadržali rozzúrený dav. Spartak stratil dôveru fanúšikov aj milióny švajčiarskych frankov. Je to ďalšia facka.
A to sa po žrebe hovorilo, že Spartak mal šťastie, keď dostal najslabšieho možného súpera," písal v auguste 1997 ruský denník Sport-Express.
Škvrnou tejto európskej jazdy je, že skupinovú časť už nezažil tréner Ján Kozák, ktorý bol pre nezhody s vedením klubu odstavený z funkcie.
Košické "tigre" proti Manchestru United, Juventusu a Feyenoordu už viedol Karol Pecze, ale jeho zverencom sa bodovať nepodarilo.
Weiss: Boh stál pri nás
Liga majstrov sa na Slovensku hrala opäť o osem rokov neskôr, keď na európskej scéne čaroval s bratislavskou Artmediou tréner Vladimír Weiss st.
Po vyradení Kajratu Almaty a Celticu Glasgow čelilo jeho mužstvo v 3. predkole Partizanu Belehrad, pričom doma začalo remízou 0:0.
Vtedy ešte platilo pri rovnosti pravidlo o góloch vonku za dva, čiže Artmedii stačila na postup akákoľvek remíza so streleným gólom.
VIDEO: Penalty zápasu Partizan - Artmedia v čase od 2:21:00 h
Práve výsledok 1:1 tipoval brankár Juraj Čobej, ktorý bol napokon hrdinom odvety. V búrlivej atmosfére privádzal domácich do zúfalstva a v penaltovom rozstrele na poslednú chvíľu zmenil osud Artmedie.
Tá po štyroch sériách prehrávala 2:3, no následne Čobej vyrazil do žrde strelu Pierra Boyu a v šiestej sérii ho neprekonal ani Nenad Brnovič. Senzácia bola na svete, Čobej si vyslúžil prezývku "šaman".
"Keď sa proti mne rozbiehal Boya, tak zbledol. Vedel som, že ho mám. Tak aj bolo. Začal som si veriť a bol úplne pokojný. Keď som chytil aj pokus Brnoviča, nedošlo mi, že je koniec," zaspomínal si po rokoch.
Jediný dres, ktorý si po kariére odložil, je práve z tohto zápasu. Bol to nečakaný úspech, klub nemal v Srbsku ani šampanské. Poriadne to hráči oslávili až po návrate do Bratislavy.
"Je to niečo fantastické. Domáci mali veľa šancí, ale my máme výborného Čobeja. Boh stál pri nás, šťastie stálo pri nás," vravel Weiss st.
Sezóna 2005/2006 je jediná, v ktorej slovenský klub bodoval aj v hlavnej časti Ligy majstrov. Artmedia šokovala víťazstvom v Porte 3:2, celkovo získala šesť bodov a len veľmi tesne jej ušiel postup.
Nožničky dvojmetrového dlháňa
Žilinská cesta do Ligy majstrov sa spája s menom gambijského útočníka Momodoua Ceesaya. Ten prišiel pod Dubeň 1. júla 2010 na skúšku z KVC Westerlo a o dva mesiace bol "klubovou legendou".
Najskôr spečatil postup v dvojzápase s bulharským Litexom Loveč, aby následne dvoma zásahmi vyradil v záverečnom predkole pražskú Spartu.
"Šošoni" si skvelú pozíciu vypracovali už v prvom zápase na Letnej, kde aj vďaka gólu Ceesaya vyhrali 2:0. Do domácej odvety už išli ako favorit na postup, ktorému dal pečiatku opäť dvojmetrový dlháň.
V 18. minúte dostal loptu v šestnástke po prízemnom centri Emila Rilkeho. Loptu si spracovával chrbtom k bráne a následne efektnými nožničkami s prispením pravej žrde prekonal Blažeka.
"Pôvodne som chcel spraviť niečo iné, ale loptu som minul. Našťastie som mal čas na otočku, a tak som to skúsil. Priznávam však, že som mal šťastie.
Teším sa, keď si gól pozriem v zázname," hovoril Gambijčan. Navyše, v tom čase dodržiaval ramadán, takže počas dňa nejedol ani nepil.
Sparťania si pred odvetou verili, že v Žiline strelia dva góly, no neskórovali ani z penalty, keď sa proti Jiřímu Kladrubskému vytiahol Martin Dúbravka.
"Tréneri nás dobre pripravili. Presne som vedel, kto kam kope," uviedol vtedy 21-ročný brankár, ktorý dnes atakuje 200 štartov v Premier League.
Tréner Pavel Hapal si po postupe prial konfrontáciu s Barcelonou či Realom Madrid. Realitou bola skupina s Chelsea, Marseille a Spartakom Moskva a nulou v kolónke získaných bodov.
Magických 228 sekúnd
Pred dvoma rokmi sa dočkali Ligy majstrov aj na Tehelnom poli. Proti dánskemu Midtjyllandu sa odohral ďalší z Weissových zázrakov.
Slovan Bratislava si z prvého zápasu doniesol remízu 1:1 a v domácej odvete otvoril skóre chorvátsky záložník Marko Tolič. Po hodine hry však už bola nálada podstatne horšia, hostia otočili na 2:1.
Minúty ubiehali a Slovan sa len ťažko dostával do šancí. Frustrovaný a unavený kapitán Vladimír Weiss ml. naznačoval otcovi, aby ho vystriedal.
VIDEO: Zostrih zo zápasu Slovan Bratislava - Midtjylland
Smutný večer sa však v priebehu 228 sekúnd zmenil na eufóriu. Najskôr Tolič vyrovnal, následne Dominik Takáč zneškodnil nájazd Daria Osoria a z protiútoku ďalšou strelou spoza šestnástky rozhodol Tigran Barseghjan.
"Zázraky sa dejú, som veľmi šťastný. Zvrátiť stav na takejto emócii je niečo, na čo do smrti nezabudnem. Som rád za celý Slovan. Zajtra môžem skončiť.
Bol to zápas dvadsaťročia, či tridsaťročia na Slovensku. Malo to všetko, čo má mať moderný futbal," hovoril dojatý tréner Vladimír Weiss.
Hoci Slovan Bratislava následne nezískal ani bod, klubová pokladnica sa iba účasťou v ligovej časti Ligy majstrov naplnila o 18,6 milióna eur.
O rovnakú sumu zabojuje aj v Celje, ktoré pred dvoma rokmi na ceste medzi futbalovú elitu vyradil (1:1 v, 5:0 d). Tentokrát ho odveta čaká na pôde súpera, pričom šance sú po prvom dueli vyrovnané.