Crosby prišiel neskôr a po 16 rokoch nemá céčko. Čo pre neho znamená hrať za Kanadu?

V kanadskom tíme na majstrovstvách sveta 2026 je viacero veľkých hokejových mien.
38-ročný Sidney Crosby, 35-ročný John Tavares aj 35-ročný Ryan O'Reilly. Títo hráči majú na hrudi písmeno „A“.
Kapitánom zámorského mužstva je však jeden z najmladších, len 19-ročný talent Macklin Celebrini.
Útočník San Jose sa narodil v roku 2006, keď už mal Crosby za sebou svoju prvú sezónu v NHL. Odohral počas nej aj svoje prvé majstrovstvá sveta v Rige, na ktorých ovládol produktivitu.
Už v roku 2007 sa stal kapitánom Pittsburghu. Naposledy hral bez kapitánskeho „céčka“ ešte na olympijských hrách v roku 2010.
Teraz ho po 16 rokoch a 1273 zápasoch nemá na hrudi. Prepustil ho svojmu mladému kolegovi.
„Ešte predtým, než som sem prišiel, som videl, že ho vymenovali za kapitána. Pamätám si, keď som bol mladý kapitán ja, mal som 20 rokov, bolo to dávno, ale viem, čo to pre mňa znamenalo.
Myslím si, že (Celebrini) sa bude stále zlepšovať. Bude kapitán veľmi dlho. Je zábavné byť pri tom, podporovať ho a pomáhať mu,“ povedal Crosby po otváracom zápase MS, v ktorom Kanada vyhrala nad Švédskom 5:3.
Jeden z najlepších hokejistov histórie povedal, že Celebrini bol počas zápasu ako kapitán skvelý.
Predáva ďalej štafetový kolík
V kanadskej reprezentácii bol na veľkých turnajoch v poslednom desaťročí kapitán Crosby. Platilo to na zimných olympijských hrách, Svetovom pohári, Turnaji štyroch krajín a aj na majstrovstvách sveta, na ktorých nastupoval.
Ak nebol k dispozícii Crosby, ďalší v rade bol Connor McDavid. Tretiu generáciu začína mladík Celebrini.
Vo Švajčiarsku mu tak „Sid the Kid“ symbolicky predáva štafetový kolík.
„Stále je obrovská česť nosiť kapitánske „céčko“, nechápte ma zle. Vymenovali ho však za kapitána a mám veľký rešpekt voči nemu a jeho líderským schopnostiam. Viem, aká dôležitá bola pre mňa podpora starších hráčov, keď som bol mladý kapitán.
Viem, čo to pre mňa znamenalo a ako veľmi mi to pomohlo. Myslím si, že táto skúsenosť môže veľmi pomôcť aj jemu,“ odpovedal Crosby na otázku o tom, že po 16 rokoch prvýkrát nie je kapitán.
Bude rád kapitán aj naďalej
Crosby sa o svojom mladšom kolegovi vyjadroval veľmi pochvalne:
„Je to skvelý líder, pôjde príkladom a výrazne nám pomôže. Je to dobrá situácia. Je mladý kapitán, ale okolo seba má skúsenejších chalanov, ktorí ho môžu podporiť. Som naozaj rád, že tu môžem byť. Bez ohľadu na to, aké písmeno máte na drese, každý musí byť lídrom svojím vlastným spôsobom.“
Crosby síce majstrovstvá sveta odohrá s Áčkom na drese, ale keď to budú od neho chcieť, stále bude rád kapitán.
„Budem veľmi rád nosiť naďalej „céčko“, keď sa vrátim do Pittsburghu alebo kdekoľvek inde, ale v tejto situácii si myslím, že je skvelé, že ho nosí práve on,“ dodal Kanaďan.
Reprezentovať Kanadu pre neho znamená veľa
Crosby a Celebrini spolu nastupujú v prvom útoku Kanady a sú to zrejme dve najväčšie hviezdy na turnaji.
Kapitán Pittsburghu mal aj počas svojej 21. sezóny v profilige vyše bod na zápas.
Hviezdička San Jose sa zase zaradila medzi elitu NHL, získala 115 bodov a skončila tretia v bodovaní za McDavidom, Kučerovom a MacKinnonom. Superlatívmi na jeho adresu nešetril ani Crosby:
„Videli ste ho na MS už minulý rok, potom mal skvelú sezónu aj výbornú olympiádu. Neustále sa zlepšuje a to veľa hovorí o jeho pracovnej morálke aj vášni pre hokej. Chce byť lepší a je to vidieť. Prináša to aj skvelé výsledky.“
38-ročný center posilnil kanadský tím až na poslednú chvíľu. Po vypadnutí Pittsburghu z play-off sa rozhodol prísť aj na svoje štvrté majstrovstvá sveta aj napriek tomu, že v olympijskom roku ich mnohí považujú za druhotriedny turnaj.
„Ja už nie som najmladší, takže každá príležitosť reprezentovať Kanadu pre mňa veľa znamená. Navyše, máme skvelú partiu chalanov. Som veľmi rád, že tu môžem byť,“ uzavrel Crosby.
Majstrovstvá sveta - program Kanady
Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body