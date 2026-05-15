    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    MS v hokeji 2026
    15.05.2026, Skupina B
    5 - 3
    2:0, 1:3, 2:0
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko

    Crosby prišiel neskôr a po 16 rokoch nemá céčko. Čo pre neho znamená hrať za Kanadu?

    Sidney Crosby v zápase proti Švédsku na MS v hokeji 2026.
    
    Sidney Crosby v zápase proti Švédsku na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR)
    Samuel Grega|15. máj 2026 o 21:45
    Sidney Crosby chváli mladého kapitána Celebriniho.

    V kanadskom tíme na majstrovstvách sveta 2026 je viacero veľkých hokejových mien.

    38-ročný Sidney Crosby, 35-ročný John Tavares aj 35-ročný Ryan O'Reilly. Títo hráči majú na hrudi písmeno „A“.

    Kapitánom zámorského mužstva je však jeden z najmladších, len 19-ročný talent Macklin Celebrini.

    Útočník San Jose sa narodil v roku 2006, keď už mal Crosby za sebou svoju prvú sezónu v NHL. Odohral počas nej aj svoje prvé majstrovstvá sveta v Rige, na ktorých ovládol produktivitu.

    Už v roku 2007 sa stal kapitánom Pittsburghu. Naposledy hral bez kapitánskeho „céčka“ ešte na olympijských hrách v roku 2010.

    Teraz ho po 16 rokoch a 1273 zápasoch nemá na hrudi. Prepustil ho svojmu mladému kolegovi.

    John Tavares strieľa gól v zápase Kanada - Švédsko v skupine B na MS v hokeji 2026.
    John Tavares strieľa gól v zápase Kanada - Švédsko v skupine B na MS v hokeji 2026.
    John Tavares strieľa gól v zápase Kanada - Švédsko v skupine B na MS v hokeji 2026.
    Brankár Švédska Magnus Hellberg v zápase Kanada - Švédsko v skupine B na MS v hokeji 2026.
    Hokejisti Kanady oslavujú gól v zápase Kanada - Švédsko v skupine B na MS v hokeji 2026.Brankár Magnus Hellberg v zápase Kanada - Švédsko v skupine B na MS v hokeji 2026.Sidney Crosby a brankár Magnus Hellberg v zápase Kanada - Švédsko v skupine B na MS v hokeji 2026.Macklin Celebrini a Jacob Larsson v zápase Kanada - Švédsko v skupine B na MS v hokeji 2026.Sweden's Lucas Raymond, center, celebrates with his teammates after scoring during a Group B preliminary round game between Canada and Sweden at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Friday, May 15, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Canada's goaltender Jet Greaves is scored by Sweden's Jacob Larsson during a Group B preliminary round game between Canada and Sweden at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Friday, May 15, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Sweden's Jacob Larsson, second from left, celebrates his goal with his teammates Sweden's Rasmus Asplund (74), Jack Berglund (15) and Jakob Silfverberg (33) during a Group B preliminary round game between Canada and Sweden at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Friday, May 15, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Canada's Ryan O'Reilly, top, scores past Sweden's goaltender Magnus Hellberg during a Group B preliminary round game between Canada and Sweden at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Friday, May 15, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Canada's Ryan O'Reilly, left, scores past Sweden's goaltender Magnus Hellberg during a Group B preliminary round game between Canada and Sweden at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Friday, May 15, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Canada's Macklin Celebrini, left, skates with the puck against Sweden's Andre Petersson during a Group B preliminary round game between Canada and Sweden at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Friday, May 15, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Canada's Ryan O'Reilly, second from left, celebrates his goal with his teammates Macklin Celebrini (71), Dylan Demelo (2), Dawson Mercer (19) and Morgan Rielly (44) during a Group B preliminary round game between Canada and Sweden at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Friday, May 15, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Canada's Sidney Crosby plays the puck during a Group B preliminary round game between Canada and Sweden at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Friday, May 15, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Canada's Ryan O'Reilly, right, celebrates a goal with his teammates Morgan Rielly (44) and Dylan Demelo after scoring during a Group B preliminary round game between Canada and Sweden at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Friday, May 15, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Canada's John Tavares, right, scores a goal past Sweden's goaltender Magnus Hellberg, left, and Andre Petersson during a Group B preliminary round game between Canada and Sweden at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Friday, May 15, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Canada's John Tavares, right, scores a goal past Sweden's goaltender Magnus Hellberg, left, and Andre Petersson during a Group B preliminary round game between Canada and Sweden at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Friday, May 15, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Canada's goaltender Jet Greaves makes a save between Canada's Denton Mateychuk, left, and Dylan Demelo and Sweden's Lucas Raymond, right, during a Group B preliminary round game between Canada and Sweden at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Friday, May 15, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Canada's goaltender Jet Greaves, left, defends the net as Sweden's Ivar Stenberg (41) tries to get his stick on the puck as Canada's Darnell Nurse, right, moves in, during a Group B preliminary round game between Canada and Sweden at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Friday, May 15, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Sweden's Lucas Raymond, left, and Canada's Dylan Demelo, right, in action, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Canada and Sweden, at the BCF Arena ice hockey stadium, in Fribourg, Switzerland, Friday, May 15, 2026. (SAlvatore di Nolfi/Keystone via AP)Canada's Dylan Holloway, left, vies for the puck against Sweden's Viggo Bjorck, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Canada and Sweden, at the BCF Arena ice hockey stadium, in Fribourg, Switzerland, Friday, May 15, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Canada's Darnell Nurse, left, Sweden's Ivar Stenberg, top, and Canada's goaltender Jet Greaves, in action, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Canada and Sweden, at the BCF Arena ice hockey stadium, in Fribourg, Switzerland, Friday, May 15, 2026. (Salvatore di Nolfi/Keystone via AP)

    „Ešte predtým, než som sem prišiel, som videl, že ho vymenovali za kapitána. Pamätám si, keď som bol mladý kapitán ja, mal som 20 rokov, bolo to dávno, ale viem, čo to pre mňa znamenalo.

    Myslím si, že (Celebrini) sa bude stále zlepšovať. Bude kapitán veľmi dlho. Je zábavné byť pri tom, podporovať ho a pomáhať mu,“ povedal Crosby po otváracom zápase MS, v ktorom Kanada vyhrala nad Švédskom 5:3.

    Jeden z najlepších hokejistov histórie povedal, že Celebrini bol počas zápasu ako kapitán skvelý.

    Macklin Celebrini proti Švédsku.
    Macklin Celebrini proti Švédsku. (Autor: TASR)

    Predáva ďalej štafetový kolík

    V kanadskej reprezentácii bol na veľkých turnajoch v poslednom desaťročí kapitán Crosby. Platilo to na zimných olympijských hrách, Svetovom pohári, Turnaji štyroch krajín a aj na majstrovstvách sveta, na ktorých nastupoval.

    Ak nebol k dispozícii Crosby, ďalší v rade bol Connor McDavid. Tretiu generáciu začína mladík Celebrini.

    Vo Švajčiarsku mu tak „Sid the Kid“ symbolicky predáva štafetový kolík.

