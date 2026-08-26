Veľká dráma so šťastným koncom. Slovan si po dvoch rokoch zahrá Ligu majstrov

Liga majstrov - odveta play-off
NK Celje - ŠK Slovan Bratislava 1:2 (1:1) po predĺžení
Góly: 34. Sešlar (pen.) – 18. Šporar, 100. Martinez
Rozhodovali: Hernandez - Naranjo, Sanchez Rojo (všetci Šp.), ŽK: Širvys, Avdyli, Tutyškinas, Verbič, Sešlar - Cruz
Diváci: 11 500
Celje: Leban - Širvys (73. Diounkou), Hrka (106. Koutris), Tutyškinas, Avdyli - Daniel (73. Verbič), Zabukovnik, Sešlar - Kvesič (106. Poplatnik), Kotnik (80. Kučys), Dukuly (80. Ivanšek)
Slovan: Takáč - Blackman (120. Wimmer), Bajrič, Markovič, Cruz - Martinez (106. Ignatenko), Pokorný, Ibrahim (73. Mustafič) - Barseghjan (73. Marcelli), Šporar (81. Čerepkai), Camara (103. Maroš)
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava postúpili do ligovej fázy Ligy majstrov. V odvete na trávniku NK Celje zvíťazili 2:1 po predĺžení. Prvý zápas sa skončil remízou 1:1.
Zverenci trénera Yayu Toureho remizovali minulý týždeň na Tehelnom poli 1:1. Skóre stredajšieho stretnutia otvoril v 18. minúte kapitán hostí Andraž Šporar, po polhodine hry však z pokutového kopu vyrovnal Svit Sešlar.
Duel vyústil do predĺženia a v jeho 100. minúte strelil víťazný a postupový gól hostí Cristian Martinez.
„Belasí“ sa v hlavnej časti najprestížnejšej klubovej súťaže sveta predstavia druhýkrát v histórii, dosiaľ jedinú účasť zaznamenali v sezóne 2024/2025. Pre Celje bola už play off historickým maximom a premiérovo bude štartovať v ligovej fáze Európskej ligy.
Priebeh zápasu
I. polčas:
V úvodných minútach boli aktívnejší domáci. Nebezpečný center do pokutového územia poslal Avdyli a Sešlar hlavičkoval kúsok nad Takáčovu bránu.
V 15. minúte pohrozilo Celje protiútokom po rohovom kope Barseghjana, prvú strelu Kotnika však zblokovala obrana Slovana a Daniel následne mieril mimo.
Takáča skúsil pätičkou prekvapiť Kotnik, po rozohrávke „belasých“ však Bajrič poslal center na Šporara a ten preloboval vybehnutého Lebana – 0:1.
O pár minút mohol hlavičkou vyrovnať Zabukovnik, ale Takáč sa blysol výborným zákrokom.
V 32. minúte v šestnástke spadol Dukuly po strete s Barseghjanom a hoci sa chvíľu pokračovalo, zasiahol VAR a po prezretí videa hlavný arbiter odpískal penaltu. Realizácie sa zhostil Sešlar a suverénnou strelou k ľavej tyči vyrovnal na 1:1.
Ešte pred odchodom do šatní mohol Slovan opäť poslať do vedenia Pokorný, ale jeho hlavička mierila mimo domácej brány.
II. polčas:
Na začiatku druhého polčasu vystrelil k pravej žrdi Šporar, Leban si však s jeho pokusom poradil bez väčších problémov. Domáci boli rovnako ako v prvej polovici na lopte viac, no nebezpečnejšiu príležitosť si nevypracovali.
V 59. minúte vybojoval dobrú štandardku Martinez a po centri Barseghjana ohrozil Lebanovu bránu Ibrahim.
V nasledujúcich minútach malo lepšiu pasáž Celje a v 67. minúte zachránila „belasých“ tyč po ďalekonosnej strele Dukulyho. Toure poslal na trávnik Mustafiča s Marcellim, o pár minút neskôr aj Čerepkaia.
V závere riadneho hracieho času mohol hlavičkou poslať Slovan do Ligy majstrov Čerepkai, opäť však zasiahla konštrukcia brány. Vzápätí mohlo byť všetko naopak, ale Kučys netrafil prázdnu bránu a sieť rozvlnil len zvrchu. Skóre sa nezmenilo a duel vyústil do predĺženia.
Predĺženie:
Úvod extračasu nič zaujímavé nepriniesol. Slovan si potom vybojoval štyri rohové kopy v rýchlom slede, ale bez výraznejšej koncovky.
Rozhodujúci moment napokon prišiel v 100. minúte, keď v polovici ihriska získal loptu Marcelli, prihral zľava nabiehajúcemu Martinezovi a ten oblúčikom do pravého horného rohu strelil víťazný gól na 2:1.
Po priamom kope domácich trafil už tretiu tyč v zápase Kvesič. V druhej polovici predĺženia Takáč nebezpečne vyrazil loptu po strele Verbiča a z dorážky mal na kopačke vyrovnanie Kučys.
Na druhej strane rozvlnil taktiež len bočnú sieť Maroš. Slovan ustál záverečný tlak domácich a tešil sa z postupu do ligovej fázy.