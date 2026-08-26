Veľká dráma so šťastným koncom. Slovan si po dvoch rokoch zahrá Ligu majstrov

Andraž Šporar (Slovan) sa raduje po strelení gólu
Fotogaléria (11)
Andraž Šporar (Slovan) sa raduje po strelení gólu (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|26. aug 2026 o 23:32
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Slovan zlomil odpor Celje v predĺžení.

Liga majstrov - odveta play-off

NK Celje - ŠK Slovan Bratislava 1:2 (1:1) po predĺžení

Góly: 34. Sešlar (pen.) – 18. Šporar, 100. Martinez

Rozhodovali: Hernandez - Naranjo, Sanchez Rojo (všetci Šp.), ŽK: Širvys, Avdyli, Tutyškinas, Verbič, Sešlar - Cruz

Diváci: 11 500

Celje: Leban - Širvys (73. Diounkou), Hrka (106. Koutris), Tutyškinas, Avdyli - Daniel (73. Verbič), Zabukovnik, Sešlar - Kvesič (106. Poplatnik), Kotnik (80. Kučys), Dukuly (80. Ivanšek)

Slovan: Takáč - Blackman (120. Wimmer), Bajrič, Markovič, Cruz - Martinez (106. Ignatenko), Pokorný, Ibrahim (73. Mustafič) - Barseghjan (73. Marcelli), Šporar (81. Čerepkai), Camara (103. Maroš)

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava postúpili do ligovej fázy Ligy majstrov. V odvete na trávniku NK Celje zvíťazili 2:1 po predĺžení. Prvý zápas sa skončil remízou 1:1.

Zverenci trénera Yayu Toureho remizovali minulý týždeň na Tehelnom poli 1:1. Skóre stredajšieho stretnutia otvoril v 18. minúte kapitán hostí Andraž Šporar, po polhodine hry však z pokutového kopu vyrovnal Svit Sešlar.

Duel vyústil do predĺženia a v jeho 100. minúte strelil víťazný a postupový gól hostí Cristian Martinez.

„Belasí“ sa v hlavnej časti najprestížnejšej klubovej súťaže sveta predstavia druhýkrát v histórii, dosiaľ jedinú účasť zaznamenali v sezóne 2024/2025. Pre Celje bola už play off historickým maximom a premiérovo bude štartovať v ligovej fáze Európskej ligy.

Fotogaléria zo zápasu NK Celje - ŠK Slovan Bratislava (play-off Ligy majstrov)
Hráči Slovana sa tešia z gólu spoluhráča Cristiana Martineza v predĺžení odvetného zápasu play off Ligy majstrov vo futbale NK Celje - ŠK Slovan Bratislava
Hráči Slovana sa tešia z gólu spoluhráča Cristiana Martineza v predĺžení odvetného zápasu play off Ligy majstrov vo futbale NK Celje - ŠK Slovan Bratislava
Andraž Šporar (Slovan) sa raduje po strelení gólu
Druhý gól v sieti Celje po strele hráča Slovana Cristiana Martineza v predĺžení
11 fotografií
Vpravo Suleiman Camara (Slovan) a vľavo Pijus Širvys (Celje)Vľavo Svit Sešlar (Celje) premieňa penaltu, vpravo brankár Slovana Dominik TakáčBrankár Slovana Dominik Takáč vyráža hlavičku súperaTréner Slovana Yaya TouréTréner Slovana Yaya TouréTréner Slovana Yaya TouréZľava brankár Celje Žan-Luk Leban a Kenan Bajrič (Slovan) v predĺžení odvetného zápasu play off Ligy majstrov vo futbale NK Celje - ŠK Slovan Bratislava

Priebeh zápasu

I. polčas:

V úvodných minútach boli aktívnejší domáci. Nebezpečný center do pokutového územia poslal Avdyli a Sešlar hlavičkoval kúsok nad Takáčovu bránu.

V 15. minúte pohrozilo Celje protiútokom po rohovom kope Barseghjana, prvú strelu Kotnika však zblokovala obrana Slovana a Daniel následne mieril mimo.

Takáča skúsil pätičkou prekvapiť Kotnik, po rozohrávke „belasých“ však Bajrič poslal center na Šporara a ten preloboval vybehnutého Lebana – 0:1.

O pár minút mohol hlavičkou vyrovnať Zabukovnik, ale Takáč sa blysol výborným zákrokom.

Hráči Slovana sa tešia z gólu spoluhráča Cristiana Martineza v predĺžení odvetného zápasu play off Ligy majstrov vo futbale NK Celje - ŠK Slovan Bratislava
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V 32. minúte v šestnástke spadol Dukuly po strete s Barseghjanom a hoci sa chvíľu pokračovalo, zasiahol VAR a po prezretí videa hlavný arbiter odpískal penaltu. Realizácie sa zhostil Sešlar a suverénnou strelou k ľavej tyči vyrovnal na 1:1.

Ešte pred odchodom do šatní mohol Slovan opäť poslať do vedenia Pokorný, ale jeho hlavička mierila mimo domácej brány.

II. polčas:

Na začiatku druhého polčasu vystrelil k pravej žrdi Šporar, Leban si však s jeho pokusom poradil bez väčších problémov. Domáci boli rovnako ako v prvej polovici na lopte viac, no nebezpečnejšiu príležitosť si nevypracovali.

V 59. minúte vybojoval dobrú štandardku Martinez a po centri Barseghjana ohrozil Lebanovu bránu Ibrahim.

V nasledujúcich minútach malo lepšiu pasáž Celje a v 67. minúte zachránila „belasých“ tyč po ďalekonosnej strele Dukulyho. Toure poslal na trávnik Mustafiča s Marcellim, o pár minút neskôr aj Čerepkaia.

V závere riadneho hracieho času mohol hlavičkou poslať Slovan do Ligy majstrov Čerepkai, opäť však zasiahla konštrukcia brány. Vzápätí mohlo byť všetko naopak, ale Kučys netrafil prázdnu bránu a sieť rozvlnil len zvrchu. Skóre sa nezmenilo a duel vyústil do predĺženia.

Predĺženie:

Úvod extračasu nič zaujímavé nepriniesol. Slovan si potom vybojoval štyri rohové kopy v rýchlom slede, ale bez výraznejšej koncovky.

Rozhodujúci moment napokon prišiel v 100. minúte, keď v polovici ihriska získal loptu Marcelli, prihral zľava nabiehajúcemu Martinezovi a ten oblúčikom do pravého horného rohu strelil víťazný gól na 2:1.

Po priamom kope domácich trafil už tretiu tyč v zápase Kvesič. V druhej polovici predĺženia Takáč nebezpečne vyrazil loptu po strele Verbiča a z dorážky mal na kopačke vyrovnanie Kučys.

Na druhej strane rozvlnil taktiež len bočnú sieť Maroš. Slovan ustál záverečný tlak domácich a tešil sa z postupu do ligovej fázy.

Liga majstrov

Liga majstrov

    Hráči Slovana sa tešia z gólu spoluhráča Cristiana Martineza v predĺžení odvetného zápasu play off Ligy majstrov vo futbale NK Celje - ŠK Slovan Bratislava
    Hráči Slovana sa tešia z gólu spoluhráča Cristiana Martineza v predĺžení odvetného zápasu play off Ligy majstrov vo futbale NK Celje - ŠK Slovan Bratislava
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    Pavol Spáldnes 23:40
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