Hviezdam NHL bude čeliť Hlavaj. Zostavy zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji 2026

Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpia na svoj šiesty zápas na MS vo Švajčiarsku, čaká ich náročný duel s Kanadou.
V bráne nastúpi Samuel Hlavaj, formácie sú zostavené bez zmien. Prvý útok tvorí bratská dvojica Kristián a Martin Pospíšilovci, ktorých doplní Martin Faško-Rudáš.
Za ich chrbtom bude obranná dvojica Mislav Rosandič a František Gajdoš.
Duel Slovensko - Kanada štartuje o 20.20 h. V televízii ho vysiela televízia JOJ na hlavnom okruhu, textový online prenos aj s audiokomentárom si budete môcť pozrieť aj na Sportnet.sk.
Zostavy zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji 2026
Slovensko: Hlavaj - Gajdoš, Rosandič, Kmec, Koch, Štrbák, Kňažko, Radivojevič - Faško-Rudáš, M. Pospíšil, K. Pospíšil - Liška, Hrivík, Okuliar - Chromiak, Čederle, Sýkora - Mešár, Nauš, Kollár - Petrovský