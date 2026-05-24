    Slovensko na MS v hokeji 2026
    24.05.2026, Skupina B
    Fribourg BCF Arena
    20:20
    Hviezdam NHL bude čeliť Hlavaj. Zostavy zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji 2026

    Servác Petrovský, brankár Samuel Hlavaj, Aurel Nauš a Mislav Rosandič (všetci Slovensko). (Autor: TASR)
    Sportnet|24. máj 2026 o 19:23
    Pozrite si zostavy zápasu Slovensko - Kanada v skupine B na MS v hokeji 2026.

    Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpia na svoj šiesty zápas na MS vo Švajčiarsku, čaká ich náročný duel s Kanadou.

    V bráne nastúpi Samuel Hlavaj, formácie sú zostavené bez zmien. Prvý útok tvorí bratská dvojica Kristián a Martin Pospíšilovci, ktorých doplní Martin Faško-Rudáš.

    Za ich chrbtom bude obranná dvojica Mislav Rosandič a František Gajdoš.

    Duel Slovensko - Kanada štartuje o 20.20 h. V televízii ho vysiela televízia JOJ na hlavnom okruhu, textový online prenos aj s audiokomentárom si budete môcť pozrieť aj na Sportnet.sk.

    Zostavy zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji 2026

    Slovensko: Hlavaj - Gajdoš, Rosandič, Kmec, Koch, Štrbák, Kňažko, Radivojevič - Faško-Rudáš, M. Pospíšil, K. Pospíšil - Liška, Hrivík, Okuliar - Chromiak, Čederle, Sýkora - Mešár, Nauš, Kollár - Petrovský

    Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    5
    4
    1
    0
    0
    25:10
    14
    2
    ČeskoČeskoCZE
    5
    4
    0
    1
    0
    16:10
    13
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    5
    3
    1
    0
    1
    18:10
    11
    4
    NórskoNórskoNOR
    5
    3
    0
    1
    1
    17:10
    10
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    6
    3
    0
    0
    3
    23:14
    9
    6
    DánskoDánskoDEN
    6
    1
    1
    0
    4
    12:22
    5
    7
    SlovinskoSlovinskoSVN
    6
    0
    1
    1
    4
    8:24
    3
    8
    TalianskoTalianskoITA
    6
    0
    0
    1
    5
    4:23
    1
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    Dánsko oslavuje víťazstvo s Talianskom na MS v hokeji 2026.
    Dánsko oslavuje víťazstvo s Talianskom na MS v hokeji 2026.
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Dánsko - Taliansko na MS v hokeji 2026
    dnes 19:31
    Na snímke hokejisti Slovenska sa tešia zo štvrtého gólu, vpravo strelec gólu Oliver Okuliar počas zápasu.
    dnes 14:08
    Okuliar pred duelom s Kanadou: Mohli by sme si dopriať darček pre seba aj pre tréneraNa dobrovoľnom rozkorčuľovaní si doprial tréning navyše.
    dnes 14:08
    Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh, jeho asistent Ján Pardavý a Andrej Kollár.
    dnes 13:41
    Nóri zdramatizovali boj o postup do štvrťfinále. Pardavý: Musíme sa sústrediť na svoje zápasySlovenský tím má na konte naďalej 11 bodov a reálnu šancu na postup do štvrťfinále.
    dnes 13:41
