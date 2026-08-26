Z céčka rovno medzi svetovú elitu. Slovan vyhral nevídaný balík, poteší aj Trnavu

Vypukli veľké oslavy. Krepčili a tancovali spolu s fanúšikmi - na pôde súpera. Futbalisti Slovana druhýkrát v dejinách postúpili do hlavnej fázy Ligy majstrov.
V odvete play-off o Ligu majstrov vyhrali na pôde NK Celje 2:1 po predĺžení.
„Neviem, čo mám povedať. Už na prvej tlačovej konferencii som povedal, že máme tím na Ligu majstrov. Ukázalo sa, že je to pravda. Máme dosť kvality a dobrého trénera. Všetci robia dobrú prácu,“ opisoval pre Nova Sport kapitán Andraž Šporar.
Bola to dráma, v riadnom hracom čase sa nerozhodlo. Slovan mal viackrát aj šťastie, Celje trikrát nastrelilo žrď.
V 100. minúte dal víťazný – miliónový gól Cristian Martínez, ktorému asistoval Nino Marcelli. Prvý gól Slovana dal kapitán Andraž Šporar. Boli to dva zlaté loby.
Slovan celkovo vyťažil z parádnej formy. V tejto sezóne stále neprehral, ani v desiatom súťažnom zápase.
Slovenský majster hral vlani skupinovú fázu Európskej konferenčnej ligy, čo je klubová súťaž číslo tri. Slovan tak skočil z céčka rovno do A-kategórie. Medzi absolútnu smotánku, najslávnejšie a najväčšie kluby sveta.
Slovenský majster získa od UEFA rekordné prémie. Každý klub v skupine Ligy majstrov zinkasuje minimálne 18,6 milióna eur – len za účasť.
Nasleduje bonus za umiestnenie v tabuľke, kde hrá kľúčovú úlohu čiastka 0,275 milióna eur. Prečo?
Osem rôznych súperov
Posledný tím ligovej fázy (36. miesto) dostane práve túto sumu. Predposledný zinkasuje dvojnásobok, ten ďalší trojnásobok a tak ďalej.
Umiestnenie Slovana je nateraz otázne, ale bude patriť k najväčším outsiderom. V kvalifikácii LM sa body a víťazstvá od Slovana očakávali, odteraz to bude inak. Každé ďalšie víťazstvo bude veľkým úspechom.
V Lige majstrov sa pred dvoma rokmi zrušila skupinová fáza. Tridsaťšesť tímov sa bude hodnotiť spolu, v rámci jednej tabuľky.
Slovan čaká osem zápasov, osem rôznych súperov. Štyri zápasy odohrá doma.
Ak by slovenský majster prekvapil a skončil trebárs v strede tabuľky, tak získa ďalších 5,2 milióna eur.
Keď uzavrie skupinu postupujúcich do play-off (teda skončí na 24. mieste), dostane 3,5 milióna.
Keď skončí na tridsiatom mieste, získa takmer dva milióny. Keď bude úplne posledný, má istý bonus 0,275 milióna.
Hodnotový pilier
Navyše je tu ešte tzv. hodnotový pilier, ktorý sa tvorí z kombinácie klubového koeficientu a podielu z trhu s televíznymi právami. V oboch prípadoch patrí Slovan k najhorším.
Aj v tomto prípade vznikne poradie od 1. do 36. miesta a ten úplne najhorší klub zarobí 0,960 milióna eur. S každým ďalším stupienkom si o rovnakú sumu polepší.
Slovan tak má už teraz istých zhruba dvadsať miliónov eur. K tomu treba prirátať príjmy zo vstupného.
Slovan v sezóne 2024/25 (hral prvýkrát v hlavnej fáze Ligy majstrov) zarobil výrazné peniaze aj z vlastnej činnosti. Predaj vstupeniek na domáce zápasy Ligy majstrov priniesol približne 7,4 milióna eur, predal všetky permanentky (viac ako 11-tisíc).
Práve kombinácia európskych prémií a rekordných návštev spôsobila, že klub vykázal za rok 2024 historicky najvyšší čistý zisk – 7,8 milióna eur. Teraz sa očakáva niečo podobné.
Zarobil aj Trnave, či Košiciam
Úspech Slovana však priniesol peniaze aj ďalším slovenským klubom. Vďaka účasti belasých v Lige majstrov rozdelí UEFA formou solidárnych platieb medzi 24 slovenských futbalových klubov celkovo 7,5 milióna eur.
Pre každý klub Niké ligy to predstavovalo približne 464-tisíc eur.
Slovan zároveň zvýšil hodnotu svojho kádra, je lákavejším produktom pre sponzorov. Cena niektorých hráčov vzrástla aj o niekoľko miliónov.
Za každé víťazstvo v hlavnej (ligovej) fáze Ligy majstrov je prémia 2,1 milióna eur, remíza: 700-tisíc.
Účastníci Ligy majstrov budú pri štvrtkovom žrebe rozdelení do štyroch košov po deviatich.
Pre dvoma rokmi bol predposledný
Každý tím dostane dvoch súperov z každého koša podľa klubového koeficientu. V prvom sú najväčší favoriti, Slovan patrí do štvrtého.
S každým z ôsmich vyžrebovaných súperov sa stretne Slovan raz, štyrikrát hrá doma, štyrikrát vonku, všetky výsledky sa sčítajú do jednej tabuľky.
Slovanu sa môže stať, že bude hrať trebárs doma s Realom Madrid a vonku s Barcelonou. Lákadlom by bolo aj derby s pražskou Slaviou.
Slovan skončil v sezóne 2024/25 vo svojej premiére na predposlednom mieste, bez zisku jediného bodu. Teraz má šancu byť lepší.